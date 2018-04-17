Не нравится служба – стань магистром

Конституционный суд (КС) России вынес вердикт по делу жителя Мордовии Павла Спиридонова и студента Казанского федерального университета Романа Халикова. Спиридонов ранее обратился в Бугульминский городской суд Татарстана по причине отказа ему в третьей отсрочке от армии. Он уже получал отсрочку дважды: во время учебы в выпускном классе и во время окончания программы бакалавриата Мордовского государственного университета.

Затем студент собирался поступать в магистратуру, однако в третьей отсрочке Спиридонову отказали. Суды предыдущих инстанций решили, что заявитель уже использовал свои льготы, и отсрочку можно предоставить только два раза.

Роман Халиков также обратился в Бугульминский городской суд с просьбой о третьей отсрочке, первую он получил, будучи учеником школы.

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Обращаясь в Конституционный суд, молодые люди указывали на то, что возраст современного первоклассника — 7 или 8 лет. Таким образом, для многих из них совершеннолетие наступает уже до окончания школы. Поступая в вузы, эти молодые люди вынужденно расходуют возможность миновать призыв, что лишает их права на отсрочку в магистратуре.

В итоге Конституционный суд установил, что в таких ситуациях нарушается право на непрерывное высшее образование: учебный процесс становится заложником числа отсрочек, а служба в армии становится помехой в обучении.

«Таким образом, ограничение права граждан, получивших отсрочку в связи с достижением 18 лет до окончания среднего общеобразовательного учреждения, на отсрочку от призыва в армию в магистратуре, когда такое право предоставлено гражданам, образующим с ними одну категорию, не имеет объективного оправдания и ставит их в неравное положение. Это не согласуется с конституционными принципами равенства и справедливости и не соответствует Конституции РФ», — постановил суд 17 апреля.

Суд обязал внести изменения в закон и пересмотреть дела Спиридонова и Халикова. Также на официальном сайте КС отмечается, что постановление суда не отменяет право на вторую отсрочку от службы в армии для тех, кто учится на магистратуре.

Член московской коллегии адвокатов «Принципиальная позиция» Сергей Кузнецов сообщил «Газете.Ru», что случаев, аналогичных делам Спиридонова и Халикова, в России много.

«Есть ребята, которым 18 лет исполняется еще в школе, а военкомат дает им отсрочку меньше месяца. Называть это отсрочкой — абсурд. Первая на школу, вторая на институт. Многие хотят учиться, а им говорят: «Нет, вы уже свое право использовали».

В моей практике был такой случай, мы долго судились. Суд первой инстанции встал на сторону военкомата, а апелляция в Мосгорсуде встала на нашу сторону и не признала первую отсрочку», — рассказал юрист.

Кузнецов отметил, что суды уже могут руководствоваться постановлением КС, не дожидаясь непосредственного изменения пункта ФЗ о воинской обязанности и военной службе. «Правки будут внесены, это абсолютно точно. Действие пункта, по которому данное решение вынесено, уже приостановлено до внесения изменений в правовой документ. Также наверняка военкоматам пришлют распоряжения игнорировать первую отсрочку», — предположил он.

По существующему законодательству получить отсрочку от службы в армии в связи с учебой можно лишь дважды. Все основания для этого перечислены в 24 статье федерального закона о военной службе. К примеру, молодой человек не может воспользоваться второй отсрочкой от призыва, если поступает в колледж на базе 11 классов (отсрочка дается, если только человек поступил в колледж после 9 класса), идет в вуз после колледжа или же поступил в магистратуру после перерыва в учебе.

Вторую отсрочку могут получить те, кто поступил в вуз после окончания 11 классов школы, юноши, поступившие в магистратуру в год окончания бакалавриата, а также те, кто оказался в магистратуре и при этом не пользовался отсрочкой в школе.

При этом отсрочка сохраняется при переводе с одной специальности на другую (в бакалавриате, магистратуре и специалитете), переводе из одного вуза в другой, а также при оформлении академического отпуска. Но во всех этих случаях срок обучения не должен увеличиваться более, чем на год.

С отсрочкой в аспирантуре дела обстоят сложнее. Если вуз имеет государственную аккредитацию, то будущий кандидат наук, учащийся на очном отделении, получает отсрочку от армии на три года. Более того, аспирантам полагается дополнительный год отсрочки, если кандидатскую не удалось защитить с первого раза.

Уже получившие кандидатскую степень юноши освобождены от призыва в армию.

Но на период между фактической защитой диссертации и получением научного звания обычно проходит несколько месяцев, как правило, как раз в период весеннего призыва, и на это время правовой статус аспирантов в плане призыва до сих пор не определен.

Ирина Тулубьева, член коллегии «Тулубьева, Осипов и партнеры», отмечает, что нередки случаи, когда статус научной работы еще не определен, а студента уже призывают. «Задача государства — обеспечение армии. Это бесконечное противоречие между теми, кто защищает страну, и теми, кто хочет поддерживать ее интеллектуальным трудом. С точки зрения Министерства обороны, аспирантов стоит оставить в покое, но военкоматы могут думать иначе», — сказала она «Газете.Ru».

Виталий Кузьмин, председатель Московской коллегии адвокатов «Виталий Кузьмин и партнеры», добавил, что вопрос о получении отсрочки во время обучения в аспирантуре (очной и заочной) остается открытым, что дает право законодателю самостоятельно отрегулировать данный вопрос. «Решение Конституционного суда лишь привело действующий закон «О воинской обязанности и военной службе» в соответствие с Конституцией РФ. Будем ждать доработки закона и в отношении аспирантов», — отметил эксперт.