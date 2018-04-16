Энцефалит через укус: клещи пробудились

Роспотребнадзор официально объявил о начале сезона клещей в России. С 15 апреля ведомство запустило ежедневный мониторинг числа укусов и количества заболевших в результате нападения клещей, переносящих инфекции.

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«По данным оперативного еженедельного мониторинга на 13 апреля в 55 субъектах России в медицинские организации обратились 1599 пострадавших от укусов клещей, в том числе 713 детей, что ниже среднемноголетних показателей. Зарегистрирован 1 случай иксодового клещевого боррелиоза», — заявили в Роспотребнадзоре.

Случаи укусов клещей в России начали отмечаться уже в начале апреля. Так, в Томской области первый укушенный был зарегистрирован уже 3 числа текущего месяца. В местном отделении Роспотребнадзора отчитались, что с 5 по 11 апреля в регионе были зарегистрированы два обращения от взрослых граждан с покусами клещей.

Первые укусы клещей отмечены и в Санкт-Петербурге — там к 11 апреля к врачам обратились шесть человек. В Тюменской области зарегистрировано два случая, в Волгограде — один, в Красноярске — пять, в Челябинской области на 6 апреля пострадали три человека. В Амурской области за прошедшую неделю зарегистрированы 17 пострадавших от укуса клеща, в том числе восемь детей: региональное отделение Роспотребнадзора уже призвало проводить вакцинацию.

В больницы Астраханской области, по данным регионального Минздрава, на 16 апреля обратились 45 пострадавших от укусов клещей — в их числе 29 детей. При этом от клеща-переносчика Крымской геморрагической лихорадки пострадали пять человек.

С началом сезона досталось и Бурятии — там с начала апреля врачи зарегистрировали 51 обращение об укусе клещей, среди пострадавших 22 ребенка.

Напомним, что клещи могут переносить разные инфекции, однако в России наиболее распространены клещевой энцефалит и боррелиоз. Клещевой энцефалит поражает центральную нервную систему и может привести к инвалидности, а также летальному исходу. Боррелиоз вызывает на ранней стадии озноб, головную боль и ломоту в мышцах. Если вовремя не распознать инфекцию, в дальнейшем она может поразить нервную и сердечно-сосудистую системы, а также привести к менингиту.

Именно поэтому с началом каждого сезона пробуждения клещей Роспотребнадзор рассказывает россиянам о мерах предосторожности и местах, которые лучше обходить стороной.

По данным надзорного ведомства, заразиться клещевым энцефалитом можно не только в лесах, но и в парках и приусадебных участках, где распространены переносчики энцефалита. Клещи также могут попасть на кожу с шерсти домашних животных, поэтому не забывайте осматривать питомца после прогулки. Кроме того, инфекция может передаться при употреблении сырого молока, ведь в нем во время активности клещей может находиться вирус.

В России наибольшее число заболевших Роспотребнадзор регистрирует в Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальне-Восточном регионах.

Что же касается территорий, находящихся поблизости от Москвы, то осторожнее всего нужно вести себя в Тверской и Ярославской областях. В Московской области опаснее всего на севере — в Дмитровском и Талдомском районах. Последний факт подтвердила врач-инфекционист Екатерина Степанова в разговоре с «Газетой.Ru».

О мерах защиты от укуса клеща россиянам рассказывают каждый год: нужно носить одежду, которая не позволит клещу заползти за воротник, под штанину или под рукав, использовать репелленты и обследовать себя на предмет укуса, помня, что клещи любят забираться на шею, в подмышки или пах. Тем же, кто проживает в районах особой активности клещей и регулярно выезжает на природу, рекомендуется делать прививки.

В Томской области, по данным на 12 апреля, прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали уже 24 тыс. человек — в их числе 8,6 тыс. детей. По данным СМИ Ижевска, в Удмуртии от клещевого энцефалита привито больше 15 тыс. жителей, 9 тыс. из которых — дети до 14 лет. И это всего лишь 1% от населения республики.

«Тем временем наш регион является эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту и иксодовому клещевому боррелиозу — иными словами, подцепить клеща и заразиться в Удмуртии очень легко», — отмечает издание «Ижлайф».

В Приамурье — регионе, где клещевой энцефалит весьма распространен — прививку, по сообщению местной прессы, получили 9, 3 тыс. человек.

Но все же прививка не защищает человека от самого по себе укуса клеща. Екатерина Степанова рассказала, какие действия необходимо предпринять, обнаружив на теле этого паразита.

«От энцефалита существует вакцина, которая позволяет защититься от инфекции, от боррелиоза — химиопрофилактика.

Если укусил клещ, нужно постараться извлечь его живым и отправить на анализ в лабораторию. Его исследуют и сделают заключение, нужно ли волноваться после укуса или нет.

Если же клещ не исследован, нужно начинать профилактику боррелиоза и следить за развитием энцефалита. Он протекает в двух формах: при одной у человека просто может подняться температура, а при другой, более тяжелой, могут развиться осложнения», — заявила Степанова «Газете.Ru».

Когда речь идет о начале сезона клещей, беспокоиться нужно не только жителям сельской местности и людям, регулярно отправляющимся в лес или на дачу. В крупных городах вы также можете стать жертвой укуса клеща в парках. Однако городские власти стараются предупредить распространение инфекции, обрабатывая зеленые насаждения.

Как рассказала «Газете.Ru» пресс-секретарь парка «Сокольники» Екатерина Самарина, обработка территорий у них проводится систематически в сезоны активности клещей.

«Однако паразиты у нас обитают не на всей территории парка, а только в лесной части — особо охраняемой территории. У нас в принципе нет таких мест, где могли бы быть клещи. Есть несколько зон-исключений, но они находятся на отдаленной территории «Сокольников». Там и проводятся профилактические меры», — отметила Самарина.

В пресс-служба парка культуры и отдыха «Измайлово» «Газете.Ru» сообщили, что обработки там проводятся в среднем два раза за сезон. «Ими у нас занимается специальная организация, с которой заключен договор.

Если погода аномальная, как в прошлом году, когда было много дождей и число клещей увеличивалось, мы усиливаем число обработок.

Обрабатывается зона отдыха, где у нас массовые скопления людей, — там люди отдыхают, сидят, на газонах, шезлонгах. Лесную часть «Измайлово» мы не обрабатываем. Если люди туда идут, мы советуем соответствующе одеваться и осматривать себя после прогулки», — заявили в пресс-службе.