Дело врача: почему оправдали Мисюрину

Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на два года колонии за причинение смерти пациенту и отправил уголовное дело обратно в прокуратуру. Об этом стало известно в понедельник, 16 апреля, по итогам судебного заседания.

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«Приговор отменить, дело направить прокурору для устранения недостатков», — заявил один из судей коллегии.

Кроме того, суд вынес частные определения в отношении судьи Черемушкинского суда, вынесшего решение о лишении свободы врача, и прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела.

Отметим, что январский приговор был обжалован как адвокатами Мисюриной, настаивавшей на ее оправдании, так и прокуратурой, которая просила вернуть дело в СК.

В начале заседания потерпевшая сторона попросила провести рассмотрение жалобы в закрытом режиме, так как в деле есть сведения, относящиеся к врачебной тайне. Судья приняла это ходатайство, поэтому журналисты не могли присутствовать в зале суда.

Медики празднуют победу

Член общественного совета Минздрава России Алексей Старченко считает, что оправдательный приговор был вынесен благодаря широкому резонансу, который вызвало дело Елены Мисюриной — за нее вступились и медики, и представители общественных организаций.

«Изначально правильный приговор не вынесли по политическим мотивам, на мой взгляд, — сказал он в беседе с «Газетой.Ru». — Возникла некая общественная реакция, которая дошла до вышестоящих органов и были выданы указания пересмотреть дело.

Хочу сказать лишь о том, чтобы другие врачи не обольщались.

Они могут и не дойти до высших инстанций, поэтому и рассчитывать на такой же благоприятный исход в любом другом деле не стоит».

Алексей Старченко также добавил, что подобные случаи, по закону, должны разбираться в любой больнице. «Врачебная комиссия должна разбирать жалобы пациентов. законом определена врачебная комиссия. Ее полномочия были утверждены приказом Министерством здравоохранения, в ее обязанности входит рассмотрение всех жалоб на врачей», — добавил он.

Главный редактор интернет-сообщества «Врачи РФ» Петр Локшин также считает, что дело стоило пересмотреть. «Я думаю, что суд изначально не вынес правильного решения просто потому что нужно было быстренько найти козла отпущения и не запятнать имя клиники, — предположил он в беседе с «Газетой.Ru». — А когда начался такой резонанс, то уже пришлось разбираться, где-то в недрах судебной системы решили все-таки разобраться во всем полноценно».

Петр Локшин напомнил, что у медиков — в том числе, у пользователей сообщества «Врачи РФ» не было сомнений, что в деле много несостыковок. «К примеру, под экспертными заключениями в некоторых местах даже нет подписи, — уточнил он. — Да и потом, прошло целых четыре года, люди не помнят, что было столько лет назад. Сказать, кто прав, а кто виноват уже как минимум очень сложно».

Что же касается врачебных ошибок, которые действительно случаются, то Петр Локшин считает, что разбирать их должно профессиональное сообщество. «На каждой утренней конференции докладывается, были ли какие-то сложности и ухудшения у пациентов, лечащие врачи докладывают, что и как было сделано.

Это слушают его коллеги, слушает руководство клиники и разбирается. В зависимости от сложности случая и его прозрачности, он дальше либо докладывается в вышестоящие органы на городском уровне, либо остается в стенах клиники, — объяснил он. — На ошибках нужно учиться. Если случай не вопиющий, то все остается на профессиональном уровне и не выходит за рамки профессионального сообщества».

Дочь погибшего мужчины Елена Игнатьева, в свою очередь, заявила, что первоначальный приговор Мисюриной был справедливым. Она отметила, что пресса необъективно освещала дело врача-гематолога.

«В СМИ подают все по-другому. Я много кому чего рассказала, это, к сожалению, не осветили. Все осветили однобоко», — сообщила Игнатьева.

Два года за процедуру биопсии

Напомним, что о реальном сроке для врача-гематолога Мисюриной стало известно 25 января 2018 года. Тогда Черемушкинский суд Москвы признал ее виновной в причинении смерти пациенту и осудил на два года лишения свободы.

Инцидент, который привел к судебному разбирательству, произошел пять лет назад. Летом 2013 года 55-летний мужчина, плотник по профессии, обратился в московскую клинику. Его врожденный сахарный диабет дал осложнения — он привел к раку крови и простаты.

Пациенту назначили трепанобиопсию — взятие проб ткани с подвздошной кости таза. Процедура проходит следующим образом: врач трепанационной иглой проникает в полость гребня подвздошной кости, в которой находится костный мозг. Получает цельный образец костного мозга и отсасывает его для приготовления мазков на предметных стеклах для исследования под микроскопом.

После сдачи всех необходимых анализов доктора не выявили у москвича противопоказаний к проведению этой процедуры. После исследования мужчина спокойно отправился домой. Однако спустя несколько дней он скончался.

Впоследствии следователи возбудили уголовное дело против Мисюриной по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть потерпевшего». В ходе расследования СК пришел к выводу, что пациент погиб после того, как врач проткнула его кровеносный сосуд иглой.

Сама Елена Мисюрина неоднократно проводила подобную процедуру, поэтому она отказалась признавать свою вину и заявила, что анализ был проведен правильно.

Несмотря на это, ее все же признали виновной. В медсообществе приговор Мисюриной назвали слишком жесткой мерой. По словам врачей, трепанобиопсия костного мозга — это простая процедура, которую невозможно сделать настолько неправильно, чтобы пациент впоследствии скончался. Специалисты также отмечали, что осложнения после процедуры могут возникнуть лишь в одном-двух случаях на 10 тысяч.

Защита и обвинения

За Мисюрину 31 января вступилась Генпрокуратура России, которая потребовала отменить судебное решение, согласно которому врач была приговорена к двум годам лишения свободы. Поводом для такого запроса стали нарушения, якобы допущенные в ходе следствия.

«Выводы суда, изложенные в приговоре, о виновности Мисюриной, не соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам. Заключения судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу, не дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины Мисюриной», — заявили в ведомстве.

На этот призыв Генпрокуратуры отреагировали в СК. Там заявили, что запрос прокуроров об отмене приговор Мисюриной ставит под сомнение компетентность сотрудников самого ведомства.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, прокурор ознакомился со всеми материалами дела и заключениями специалистов, после чего утвердил обвинительное заключение.

«И тогда ничто не вызвало сомнений прокурора, и он не нашел оснований для направления дела на дополнительное расследование. <...> И только когда приговор приобрел широкий общественный резонанс, прозвучали заявления о том, что прокуратура внесла апелляционное представление на приговор», — сообщила Петренко.

Спустя три дня, мама Елены Мисюриной в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» заявила, что никакого объективного доказательства вины ее дочери нет.

«Нет протоколов операции, вскрытия нет. Нет даже патолого-анатомических исследований, которые подтверждали бы вину. Фактически обвинение основано на фальшивом заключении, написанном на бланке Советского Союза», — сообщила родственница обвиняемой 4 февраля.

На следующий день после эфира Мосгорсуд отменил арест Мисюриной, тем самым удовлетворив апелляционную жалобу адвокатов и прокуратуры. На том же заседании суд дал слово детскому врачу Леониду Рошалю как представителю защиты в рамках прений сторон.

«Я предлагаю себя посадить в эту клетку и освободить Мисюрину. Я лично вижу Мисюрину первый раз, но совесть побудила меня прийти сюда и сказать эти слова», — заявил он. По мнению Рошаля, проблема судебного преследования врачей за профошибки в свете отсутствия налаженной системы медэкспертиз является важной.

Врачу не пришлось садиться в бокс в зале судебных заседаний вместо Мисюриной: решением суда ее освободили из СИЗО и позволили находиться дома до вступления приговора в законную силу.

«Большое спасибо всем за поддержку. Я очень надеялась на то, что меня сегодня отпустят. Несколько дней я отдохну, а после планирую выйти на работу», — заявила Елена Мисюрина после заседания Мосгорсуда.

Пациенты против врачей

Отметим, что за последние шесть лет в России резко выросло количество жалоб граждан на врачебные ошибки — в том числе, приведшие к смерти пациентов. Об этом говорит статистика Следственного комитета. Там отметили, что в 2012 году в органы СК поступило 2100 таких обращений, а в 2017 году эта цифра увеличилась почти в три раза — до 6050.

При этом уголовные дела возбуждались не по каждому обращению. После рассмотрения 2100 обращений в 2012 году было возбуждено 311 уголовных дел — из них в суд направлено 60. За 2017 год из шеститысячного потока жалоб в суд было направлено всего 175 уголовных дел.

«Ни одно из подобных уголовных дел ранее не вызывало такого резонанса, как дело в отношении врача частной клиники Мисюриной. Ни в профессиональном сообществе, ни среди граждан, ни среди надзорных органов», — заявили в СК.