Бостонский марафон: история теракта на финише

Бостонский марафон — ежегодный забег, являющийся одним из старейших и самых престижных в мире. Впервые марафон был проведен в 1897 году в День Патриота. С тех пор каждый третий понедельник апреля в Бостоне проводятся забег на 42 км и 195 м.

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Финишный участок Бостонского марафона проходил через Бойлстон-стрит, напротив городской общественной библиотеки. Под марафон была отведена проезжая часть улицы, а тротуары занимали трибуны. Зона за финишной чертой была для участников марафона, а за ней находилась специальная территория для членов семей участников. Поблизости дежурили медработники, находились полиция и журналисты, освещавшие марафон.

Теракт заключался в подрыве двух взрывных устройств, которые были расположены на финишном участке Бостонского марафона. Первый взрыв прогремел в зрительской зоне недалеко от финишной черты на четвертом часу и девятой минуте марафона. Хоть большая часть бегунов уже финишировала к этому времени, на дистанции все еще оставалось около 5700 человек. Через 12 секунд на расстоянии около 170 метров от первого взрыва прогремел второй.

Началась немедленная эвакуация зрителей и участников забега, дежурившие медики и полиция, а также добровольцы начали помогать пострадавшим. Трое человек скончались на месте, более 280 получили травмы различной степени тяжести, несколько десятков лишились конечностей. Самодельные взрывные устройства были изготовлены из шестилитровых паровых кастрюль, начиненных кусками металла, гвоздями и шариками от подшипников. Бомбы находились в рюкзаках и были приведены в действие при помощи часового механизма.

Днем 18 апреля ФБР опубликовало снимки двух молодых людей, подозреваемых в организации теракта во время марафона в Бостоне.

Джеф Бауман, потерявший обе ноги при взрыве, придя в сознание, оставил записку: «Cумка, видел этого парня, смотрел прямо на меня», и подробно описал ФБР подозреваемого.

Вечером 18 апреля к сотруднику полиции в районе Уотертауна, города вблизи Бостона, подошли два парня, один из которых выстрелил ему в голову. 26-летний полицейский скончался в машине «скорой помощи». Молодые люди сели в его патрульный автомобиль, позже захватили и другую машину, водителя которой на полчаса взяли в заложники и потом отпустили, рассказав ему, что именно они устроили взрыв на Бостонском марафоне.

После угона внедорожника за подозреваемыми началась погоня, в результате которой они вступили в перестрелку. Один из виновников — Тамерлан Царнаев — был убит на месте, а его брат, Джохар Царнаев, получил ранение и скрылся. Позже стало известно, что братья родились в Кыргыстане и жили в США.

19 апреля власти города предупредили жителей Уотертауна, его пригородов и сам Бостон о том, что не стоит покидать дома, пока опасный преступник находится на свободе. Началась полицейская облава, в которой были задействованы тысячи сотрудников полиции. Для более быстрой поимки временно приостановили свою работу государственные учреждения, общественный транспорт и предприятия. Около 7 часов вечера житель Уотертауна обнаружил подозреваемого, пытающегося спрятаться в лодке на заднем дворе его дома. Джохара Царнаева арестовали и доставили в госпиталь.

Во время первого допроса в больнице он признался в содеянном и заявил, что инициатором теракта был его убитый старший брат.

Он пояснил, что их террористический акт был мотивирован войнами США в Ираке и Афганистане, а также исламским экстремизмом.

Джохар заявил, что их союз является самостоятельной и независимой радикальной группой вне каких-либо других террористических группировок. Также он признался, что взорвал бы Таймс-сквер в Нью-Йорке, если бы смог скрыться от полиции.

Обвинения Джохару Царнаеву были выдвинуты уже 22 апреля, пока он находился в госпитале. За применение оружия массового уничтожения, совершенного группой лиц по предварительному сговору и повлекшего за собой смерть нескольких людей и причинение имущественного ущерба, Джохар был приговорен к смертной казни. В данный момент он все еще находится в исправительной тюрьме максимально строгого режима исполнения наказаний в Колорадо, известной как «Горный Алькатрас».