Это не «Новичок»: Скрипалей отравили веществом BZ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены не «Новичком», а веществом BZ. Об этом министр сообщил на заседании Совета по внешней и оборонной политике, ссылаясь на данные лаборатории швейцарского города Шпиц.

При этом экспертиза показала, что данный нервно-паралитический газ находился на вооружении Великобритании и США.

«Эта лаборатория, в которой, я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам — я сейчас буду дословно цитировать: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия», — заявил Лавров на собрании.

Реклама

Он отметил, что BZ — это вещество, временно выводящее человека из строя: психо-токсический эффект достигается через 30-60 минут и длится до четырех суток.

«Данная рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. В Советском Союзе и России разработок и накоплений подобных химических вооружений не осуществлялось», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Специалисты также обнаружили в образцах следы нервно-паралитического вещества А234, высокая концентрация которого может привести к смерти. Однако, считает Лавров, учитывая высокую летучесть этого вещества и то, что период между отравлением и взятием проб был достаточно продолжительным, вопрос об обнаружении швейцарскими экспертами А234 в чистом виде представляется крайне подозрительным.

«Клиническая картина больше соответствует применению именно отравляющего вещества BZ», — подчеркнул глава МИД РФ.

Сергей Лавров напомнил, что 12 апреля Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) представила доклад, который подтвердил выводы британских следователей о веществе, которым были отравлены Скрипали. При этом его название в докладе не приводилось. Оно указано в полной версии документа, а она доступна лишь странам-участницам организации.

«Там не содержится каких-либо названий, «Новичок» или какое-либо еще. Там приведена длинная химическая формула, которая, по оценке наших специалистов, указывает на вещество, которое разрабатывалось во многих странах и никакого особого секрета не представляет», — отметил министр иностранных дел России.

Лавров также спросил у ОЗХО, почему информация швейцарских экспертов из лаборатории в Шпице по «делу Скрипалей» не была использована в итоговом докладе.

«Ни один из этих фактов, и вообще о BZ, ничего не упомянуто в итоговом докладе, который эксперты ОЗХО представили ее исполнительному совету», — считает министр.

Напомним, что британский премьер Тереза Мэй ранее неоднократно заявляла, что Сергей и Юлия Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», которое якобы разрабатывается в России. Власти Великобритании возложили ответственности за преступление на Москву.

В ночь с 10 на 11 апреля дочь экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля Юлия была вывезена на военную базу в сопровождении вооруженной охраны. Об этом тогда сообщил британский таблоид «The Sun» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник издания отметил, что за здоровьем Скрипаль наблюдают медики военного госпиталя. Он добавил, что ее увезли из местной больницы Солсбери «для ее же безопасности».

По словам источника, эффекты от нервно-паралитического вещества, которым была отравлена россиянка, неизвестны — они могут проявиться снова «в любой момент».

Ранее Юлия Скрипаль была выписана из больницы Солсбери. Об этом заявил директор медучреждения Кристин Бланшард. Российское посольство в Лондоне поздравило девушку с выздоровлением. В то же время дипломаты потребовали от Великобритании срочно предоставить доказательства того, что россиянка отправилась на военную базу и отказывалась общаться с прессой по своей воле.

Премьер Соединенного королевства Тереза Мэй, в свою очередь, сообщила, что приветствует факт выписки Юлии. Она также поблагодарила персонал местной поликлиники, который «так хорошо позаботился о состоянии ее и ее отца».

Глава британского МИД Борис Джонсон отметил, что это «замечательно», что Юлия Скрипаль покинула больницу. Дипломат также пожелал ее отцу скорейшего выздоровления.

Отметим, что в марте ряд зарубежных стран, в числе которых государства Евросоюза, Канада, США, Австралия и Украина, объявили о высылке более 150 российских дипломатов из своих стран в знак солидарности с Великобританией в «деле Скрипаля».

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров такие действия западных коллег назвал провокацией.

«Высылка под абсолютно надуманным предлогом 150 российских дипломатов из почти 30 стран, конечно, — это беспрецедентная провокация, которая не имеет ничего общего с задачей продвижения международного сотрудничества, с задачей выполнения всех договоренностей, которые вытекают из устава Организации объединенных наций», — заявил министр.

Сергей Лавров отметил, что ультиматумы — это «не тот язык, на котором нужно разговаривать с Россией». Москва ответила зеркальными мерами и выслала дипломатов из 23 стран.