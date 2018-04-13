Рыбка в застенках: два месяца в тюрьме Таиланда

Анастасии Вашукевич и Александр Кириллов, известные как Настя Рыбка и Алекс Лесли, а также другие фигуранты дела о нелегальном секс-тренинге останутся в таиландской тюрьме. Об этом стало известно в пятницу после закрытого судебного заседания, прошедшего в Паттайе.

Лесли, Рыбку и остальных организаторов незаконного тренинга обвиняют в организации преступного сообщества, сговоре для совершения преступления и предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы.

«Сегодня вечером их перевезут в городскую тюрьму Паттайи. Следующее заседание состоится 24 апреля», — сообщил секретарь суда. Он отметил, что заседание проходило в зале, расположенном в блоке камер временного содержания. На нем, кроме судей и секретаря, присутствовали только подсудимые, помощник адвоката и переводчик.

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Секретарь суда также добавил, что законодательство Таиланда предусматривает продление меры пресечения каждые 12 дней.

Отметим, что фигурантов также обвиняют в нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда. Суд рассмотрит это дело 17 апреля.

Уголовно-процессуальный кодекс Таиланда отводит 84 дня на следствие. Прокуратура может закончить подготовку обвинительного заключения раньше – в таком случае заседание может состояться до истечения этого срока. Если же гособвинитель сочтет доказательства виновности недостаточными, разбирательство могут вернут в полицию или вовсе прекратить.

Ранее задержанных граждан Белоруссии в Таиланде посетил белорусский консул. Он сделал это в рамках командировки.

«Были посещены как граждане, которые отбывают наказание по обвинению в экономических преступлениях, так и белорусские граждане, задержанные в феврале в Паттайе по обвинению в незаконной трудовой деятельности на территории Таиланда», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе МИДа.

Там также отметили, что консул встретился с руководством правоохранительных структур Таиланда и узнал об условиях содержания белорусских граждан, а также обсудил действия, которые могли бы поспособствовать их скорейшему возвращению на родину.

Напомним, что белорусы Алекс Лесли и Настя Рыбка в компании других людей были задержаны 26 февраля за проведение секс-тренинга для туристов в одном из отелей на курорте Паттайя.

Известно, что местная полиция поздно вечером обнаружила в отеле 43 российских туриста разных полов – все они ожидали секс-тренинга.

Россияне заплатили за участие в нем по 20 тыс. бат – это около 36 тыс. рублей. На тренинге они должны были научиться доводить секс-партнеров до оргазма. По прохождении курса каждый участник должен был получить соответствующий сертификат.

На следующий день после задержания Настя Рыбка обратилась к американским СМИ.

«Друзья и американская пресса! Я вам очень многое не хотела рассказывать раньше, но сейчас сложилась такая ситуация, что нас пытаются закрыть, и очень надолго. Мы вышли под залог — нас не выпустили по итогу, поэтому если вы меня найдете в тайской тюрьме еще живой, то я с удовольствием с вами пообщаюсь. Жду ваших предложений», — сообщила Вашукевич в видеоролике, опубликованном на ее странице в инстаграме.

Тогда же ее соратник Алекс Лесли отправил запрос в американское консульство на получение политического убежища для себя и Рыбки. Он сообщил дипломатам, что у них «есть очень важная для США информация» и что они «очень сильно рискуют своими жизнями».

Позже, 5 марта, стало известно, что Анастасия Вашукевич готова передать США доказательства вмешательства России в президентские выборы. «Если Америка обеспечит мне защиту, я расскажу все, что знаю. Я боюсь возвращаться в Россию. Там со мной может что-то произойти», — сообщила она.

По словам Рыбки, в ее распоряжении есть от 16 до 18 часов записей, которые включают разговоры Олега Дерипаски о президентской избирательной кампании в США. Девушка заявила, что у бизнесмена якобы был план, связанный с американскими выборами.

Несмотря на это, госдеп США отказался помогать находящейся в тюрьме Таиланда гражданке Белоруссии. «Мы готовы помогать американским гражданам. Она не американская гражданка», — заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

Так как у Белоруссии нет дипмиссиии в Таиланде, за ситуацией вокруг Вашукевич следят белорусские дипломаты, работающие во Вьетнаме. Представитель посольства 7 марта заявил «Газете.Ru», что они оказывают Рыбке всю необходимую помощь.

Известно, что Анастасия Вашукевич до поездки в Таиланд проживала в России. Однако адвокат Алексей Бинецкий в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что правовых оснований для выдачи 28-летней гражданки Белоруссии из Таиланда в Россию на данный момент нет.

«Чтобы ее выдали именно в Россию, необходимо, чтобы российские правоохранительные органы как минимум возбудили в отношении нее уголовное дело после чего обратились с запросом о выдаче в Таиланд. Но тогда у США появятся основания признать ее «узницей совести» и дать ей статус беженца», — заявил юрист.

Напомним, Настя Рыбка, родившаяся в белорусском Витебске, написала две книги о том, как соблазнить богатого мужчину: «Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха» и «Евротрэш. Соблазнение богатых для бедных». Второй «труд» вышел в соавторстве с Алексом Лесли.

Впрочем, Россия узнала о Вашукевич не за счет ее литературной деятельности, а после публикации расследования Алексея Навального. В нем политик рассказал о якобы имевших место интимных отношениях Рыбки и олигарха Олега Дерипаски. В расследовании также фигурировал руководитель аппарата правительства России Сергей Приходько.

Навальный также говорил о связях экс-советника избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и Олега Дерипаски. Первый якобы работал на бизнесмена для продвижения российских интересов на постсоветском пространстве.

Дерипаска, в свою очередь, отрицает информацию, опубликованную ФБК и содержащуюся в книге Насти Рыбки. Кроме того,

миллиардер подал иск в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края (там Дерипаска зарегистрирован на постоянной основе) против Вашукевич и Кириллова за раскрытие сведений о его частной жизни.

Для обеспечительных мер районный суд Усть-Лабинска 9 февраля заблокировал доступ к интернет-ресурсам, где было размещено расследование Навального. Оппозиционер вместе с изданиями «Медиазона» и Znak.com обжаловал в краевом суде решение о блокировке информации.

Тем не менее, 27 марта Краснодарский краевой суд отказал Навальному и двум интернет-ресурсам в иске о снятии запрета на публикации о бизнесмене Дерипаске.