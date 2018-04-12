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Жалоба Улюкаева: Игорь Сечин явился в суд. LIVE

Сечин пришел в суд для дачи показаний по делу Улюкаева

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев в Мосгорсуде во время рассмотрения... Алексей Куденко/РИА «Новости»
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев в Мосгорсуде во время рассмотрения апелляционной жалобы защиты на приговор, 12 апреля 2018 года
В Московском городском суде рассматривается жалоба бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева на приговор по делу о взятке. Прокуратору потребовала пригласить на допрос главного свидетеля — Игоря Сечина. Допрос главы «Роснефти» будет проходить в закрытом режиме. «Газета.Ru» следит за ходом слушаний в режиме онлайн.
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11:50

Тем временем, судебные приставы сообщают, что запрос Сечина в закрытом режиме идет уже давно. По их словам, они охраняют не вход в зал, где находится глава «Роснефти», а служебные помещения, где хранятся документы.

11:45

Пока все мы ждем окончания допроса Игоря Сечина, вспомним его знаменитый разговор с Алексеем Улюкаевым у здания «Роснефти» 14 ноября 2016 года.

Сечин: Ой, слушай, а ты без куртки, а? Как ты ходишь-то вообще так? Улюкаев: А? Сечин: Это самое. Курточку какую-то надо. Улюкаев: Не надо, не надо.

<...>

Сечин: Ага. Улюкаев: Корзиночку. Сечин: Да, корзиночку забирай. Улюкаев: ... Сечин: Все, счастливо, спасибо тебе большое.

11:40

Отметим, что апелляция по делу Алексея Улюкаева рассматривается в самом большом зале Мосгорсуда. Также на его стенах висят портреты Монтескье, Цицерона и Плевако.

11:24

Игорь Сечин приехал в здание Московского городского суда. Журналисты предполагают, что его завели через запасной вход.

11:17

Тем временем, надежда увидеть Сечина постепенно умирает среди журналистов. Они уже начали обсуждать грядущую блокировку телеграма. Из динамиков в коридоре суда раздался стук. «Звук проверяют», — объяснила пресс-секретарь. «Сейчас пожарная тревога скорее всего будет», — предположил один из представителей прессы.

11:15

В своем последнем слове Улюкаев также извинился перед россиянами за то, что «слишком часто шел на компромиссы, выбирал легкие пути, карьеру и благополучие зачастую предпочитал отстаиванию принципов».

«Только когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело на самом деле живут люди, с какой несправедливостью они сталкиваются. А когда у тебя все в порядке, ты позорно отворачиваешься от людского горя», — заявил экс-глава МЭР.

11:10

Пока все с нетерпением ждут в суде Игоря Сечина, напомним, что в своем последнем слове Алексей Улюкаев назвал главу «Роснефти» «мнимым свидетелем». По мнению экс-министра, он «так же растворился, как растворился пресловутый синергетический эффект для бюджета от приобретения компанией «Роснефть» акций компании «Башнефть». Растворился, только запах серы в воздухе остался».

Улюкаев апелляция 7
Mikhail Pochuyev/ћихаил ѕочуев/“ј
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев в Мосгорсуде во время рассмотрения апелляционной жалобы защиты на приговор, 12 апреля 2018 года
11:02

Журналисты томятся в коридоре в ожидании появления Игоря Сечина. Фотографировать им запрещают — а чем еще заниматься?

10:55

Представителей прессы попросили покинуть зал суда. Журналисты в коридоре ждут появления Игоря Сечина.

10:54

Судебная коллегия, несмотря на возражения защиты, согласилась прокуратуры провести допрос Сечина в закрытом режиме, аргументируя это тем, что там будут обсуждаться сведения, составляющие коммерческую тайну

10:51

Сторона гособвинения просит допросить Игоря Сечина в закрытом режиме. Защита Улюкаева возражает. Адвокат Тимофей Гриндев эмоционально возражает против закрытого допроса свидетеля. «Я категорически против», — так он закончил он свое выступление.

10:50

Если Сечин действительно появится в зале суда, это будет сенсация. На процесс в 2017 году он не пришел, хотя суд направлял ему несколько повесток. Поэтому в основу приговора легли показания генерала ФСБ Феоктистова — одного из самых влиятельных российских силовиков.

Он также отвечал за оперативную разработку Улюкаева и сам наблюдал за передачей денег министру. Феоктистова допросили в закрытом режиме, однако после заседания корреспонденту «Газеты.Ru» удалось проводить его до выхода и сделать портретные фотографии. При этом на вопросы журналистов генерал не отвечал.

Отметим, что Сечин стал свидетелем, когда решил сообщить о жесте Улюкаева советнику «Роснефти» по безопасности Олегу Феоктистову. Впоследствии они написали заявление на главу МЭР в адрес директора ФСБ Александра Бортникова.

10:30

Известно, что жалобу защиты Улюкаева будет рассматриваться тройкой судей под председательством Ольги Неделиной.

10:45

Прокуратура просит допросить Игоря Сечина. Как утверждает прокурор, «его явка обеспечена».

10:41

Судебная коллегия переходит к проверке доказательств. Дело в том, что доказательства, с которыми согласился суд первой инстанции, защита считает недостаточными для вынесения столь сурового приговора — все-таки восемь лет строгого режима.

10:38

Начала выступить сторона обвинения. Адвокат Лариса Каштанова просит приобщить к делу ряд документов о личности Улюкаева — справки о его здоровье и составе семьи.

10:36

Напомним, 15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу МЭР Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу размером 130,4 млн руб. Бывшего министра также лишили права занимать должности на госслужбе в течение восьми лет после выхода из тюрьмы.

Суд доказал, что Улюкаев получил взятку $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Это произошло 14 ноября 2016 года на территории офиса нефтяной компании. Сечин передал тогда еще действующему министру сумку с купюрами и корзинку с фирменными колбасками. Передачу контролировали сотрудники ФСБ. Месяцем ранее, как признал суд, Улюкаев на саммите БРИКС в индийском штате Гоа «решил использовать значимость и авторитет своей должности» и «жестом с двумя пальцами» потребовал у главы «Роснефти» деньги в качестве «премии» за одобрение сделки по покупке «Роснефтью» 50-процентного госпакета акций «Башнефти».

Улюкаев апелляция 5
Михаил Почуев/ТАСС
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев в Мосгорсуде во время рассмотрения апелляционной жалобы защиты на приговор, 12 апреля 2018 года
10:34

Одна из судей зачитывает, в чем суд первый инстанции признал Улюкаева виновным, и какие решение суда намерена обжаловать сторона защиты бывшего министра.

10:33

Улюкаев попросил допустить к процессу свою жену в качестве общественного защитника. Председатель коллегии спросил, есть ли у нее юридическое образование и зачем общественный защитник человеку, у которого и так есть четыре адвоката. ​Прокурор Филипчук в свою очередь заявил, что оснований к ее допуску нет.

Суд отклонил ходатайство, так как супруга Алексея Улюкаева не является квалифицированным юристом и не знакома с материалами уголовного дела.

10:19

В тюрьме Алексей Улюкаев пишет стихи и занимается йогой, рассказывал о том, как проводит время в заключении бывший министр эконом развития, адвокат Улюкаева Дареджан Квеидзе агентству РИА «Новости».

10:15

Бывшего министра экономразвития Россия уже привезли в зал суда и завели в один из дальних боксов. Заметно, что за прошедшее время у него отросли волосы.

Улюкаев апелляция 4
Михаил Почуев/ТАСС
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев в Мосгорсуде во время рассмотрения апелляционной жалобы защиты на приговор, 12 апреля 2018 года
10:08

Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru». Сегодня Московский городской суд рассмотрит жалобу защиты бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева на его приговор по делу о взятке. Мы будем следить за ходом процесса в онлайн-режиме.