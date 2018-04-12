Жалоба Улюкаева: Игорь Сечин явился в суд. LIVE

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Тем временем, судебные приставы сообщают, что запрос Сечина в закрытом режиме идет уже давно. По их словам, они охраняют не вход в зал, где находится глава «Роснефти», а служебные помещения, где хранятся документы.
Пока все мы ждем окончания допроса Игоря Сечина, вспомним его знаменитый разговор с Алексеем Улюкаевым у здания «Роснефти» 14 ноября 2016 года.
Сечин: Ой, слушай, а ты без куртки, а? Как ты ходишь-то вообще так? Улюкаев: А? Сечин: Это самое. Курточку какую-то надо. Улюкаев: Не надо, не надо.
<...>
Сечин: Ага. Улюкаев: Корзиночку. Сечин: Да, корзиночку забирай. Улюкаев: ... Сечин: Все, счастливо, спасибо тебе большое.
Отметим, что апелляция по делу Алексея Улюкаева рассматривается в самом большом зале Мосгорсуда. Также на его стенах висят портреты Монтескье, Цицерона и Плевако.
Игорь Сечин приехал в здание Московского городского суда. Журналисты предполагают, что его завели через запасной вход.
Тем временем, надежда увидеть Сечина постепенно умирает среди журналистов. Они уже начали обсуждать грядущую блокировку телеграма. Из динамиков в коридоре суда раздался стук. «Звук проверяют», — объяснила пресс-секретарь. «Сейчас пожарная тревога скорее всего будет», — предположил один из представителей прессы.
В своем последнем слове Улюкаев также извинился перед россиянами за то, что «слишком часто шел на компромиссы, выбирал легкие пути, карьеру и благополучие зачастую предпочитал отстаиванию принципов».
«Только когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело на самом деле живут люди, с какой несправедливостью они сталкиваются. А когда у тебя все в порядке, ты позорно отворачиваешься от людского горя», — заявил экс-глава МЭР.
Пока все с нетерпением ждут в суде Игоря Сечина, напомним, что в своем последнем слове Алексей Улюкаев назвал главу «Роснефти» «мнимым свидетелем». По мнению экс-министра, он «так же растворился, как растворился пресловутый синергетический эффект для бюджета от приобретения компанией «Роснефть» акций компании «Башнефть». Растворился, только запах серы в воздухе остался».
Журналисты томятся в коридоре в ожидании появления Игоря Сечина. Фотографировать им запрещают — а чем еще заниматься?
Представителей прессы попросили покинуть зал суда. Журналисты в коридоре ждут появления Игоря Сечина.
Судебная коллегия, несмотря на возражения защиты, согласилась прокуратуры провести допрос Сечина в закрытом режиме, аргументируя это тем, что там будут обсуждаться сведения, составляющие коммерческую тайну
Сторона гособвинения просит допросить Игоря Сечина в закрытом режиме. Защита Улюкаева возражает. Адвокат Тимофей Гриндев эмоционально возражает против закрытого допроса свидетеля. «Я категорически против», — так он закончил он свое выступление.
Если Сечин действительно появится в зале суда, это будет сенсация. На процесс в 2017 году он не пришел, хотя суд направлял ему несколько повесток. Поэтому в основу приговора легли показания генерала ФСБ Феоктистова — одного из самых влиятельных российских силовиков.
Он также отвечал за оперативную разработку Улюкаева и сам наблюдал за передачей денег министру. Феоктистова допросили в закрытом режиме, однако после заседания корреспонденту «Газеты.Ru» удалось проводить его до выхода и сделать портретные фотографии. При этом на вопросы журналистов генерал не отвечал.
Отметим, что Сечин стал свидетелем, когда решил сообщить о жесте Улюкаева советнику «Роснефти» по безопасности Олегу Феоктистову. Впоследствии они написали заявление на главу МЭР в адрес директора ФСБ Александра Бортникова.
Известно, что жалобу защиты Улюкаева будет рассматриваться тройкой судей под председательством Ольги Неделиной.
Прокуратура просит допросить Игоря Сечина. Как утверждает прокурор, «его явка обеспечена».
Судебная коллегия переходит к проверке доказательств. Дело в том, что доказательства, с которыми согласился суд первой инстанции, защита считает недостаточными для вынесения столь сурового приговора — все-таки восемь лет строгого режима.
Начала выступить сторона обвинения. Адвокат Лариса Каштанова просит приобщить к делу ряд документов о личности Улюкаева — справки о его здоровье и составе семьи.
Напомним, 15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу МЭР Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу размером 130,4 млн руб. Бывшего министра также лишили права занимать должности на госслужбе в течение восьми лет после выхода из тюрьмы.
Суд доказал, что Улюкаев получил взятку $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Это произошло 14 ноября 2016 года на территории офиса нефтяной компании. Сечин передал тогда еще действующему министру сумку с купюрами и корзинку с фирменными колбасками. Передачу контролировали сотрудники ФСБ. Месяцем ранее, как признал суд, Улюкаев на саммите БРИКС в индийском штате Гоа «решил использовать значимость и авторитет своей должности» и «жестом с двумя пальцами» потребовал у главы «Роснефти» деньги в качестве «премии» за одобрение сделки по покупке «Роснефтью» 50-процентного госпакета акций «Башнефти».
Одна из судей зачитывает, в чем суд первый инстанции признал Улюкаева виновным, и какие решение суда намерена обжаловать сторона защиты бывшего министра.
Улюкаев попросил допустить к процессу свою жену в качестве общественного защитника. Председатель коллегии спросил, есть ли у нее юридическое образование и зачем общественный защитник человеку, у которого и так есть четыре адвоката. Прокурор Филипчук в свою очередь заявил, что оснований к ее допуску нет.
Суд отклонил ходатайство, так как супруга Алексея Улюкаева не является квалифицированным юристом и не знакома с материалами уголовного дела.
В тюрьме Алексей Улюкаев пишет стихи и занимается йогой, рассказывал о том, как проводит время в заключении бывший министр эконом развития, адвокат Улюкаева Дареджан Квеидзе агентству РИА «Новости».
Бывшего министра экономразвития Россия уже привезли в зал суда и завели в один из дальних боксов. Заметно, что за прошедшее время у него отросли волосы.
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru». Сегодня Московский городской суд рассмотрит жалобу защиты бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева на его приговор по делу о взятке. Мы будем следить за ходом процесса в онлайн-режиме.