Жалоба Улюкаева: Игорь Сечин явился в суд. LIVE

Пока все мы ждем окончания допроса Игоря Сечина, вспомним его знаменитый разговор с Алексеем Улюкаевым у здания «Роснефти» 14 ноября 2016 года.

Сечин: Ой, слушай, а ты без куртки, а? Как ты ходишь-то вообще так? Улюкаев: А? Сечин: Это самое. Курточку какую-то надо. Улюкаев: Не надо, не надо.

<...>

Сечин: Ага. Улюкаев: Корзиночку. Сечин: Да, корзиночку забирай. Улюкаев: ... Сечин: Все, счастливо, спасибо тебе большое.