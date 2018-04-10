«Нам никого не дают похоронить»

Спустя почти два месяца после окончания поисковой операции на месте крушения Ан-148 следователи и спасатели вновь приступили к осмотру зоны падения самолета. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, работы восстановлены из-за схода снега.

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«В связи с появлением объективной возможности, обусловленной таянием снега, организованы дополнительные осмотры места происшествия, к проведению которых привлечены сотрудники Главного управления криминалистики СК России и специалисты МЧС. В установленном порядке продолжается проведение судебных экспертиз», — заявила Петренко.

Место катастрофы, добавила она, круглосуточно оцеплено полицейскими. Это делается во избежание незаконных действий, в том числе «направленных на оскорбление памяти погибших».

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг, побывавший во вторник 10 апреля на месте крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний», заявил, что поисковые работы там не прекращались. «Они прерывались только по погодным условиям», — добавил он.

По его словам, работы будут продолжаться не один месяц. «Земля будет оттаивать, был мощный удар, глубина воронки была большой. По поручению СК, сегодня идут все работы в необходимом объеме, именно СК определяет, что кому делать»,— отметил Берг.

Генетические экспертизы останков погибших, подчеркнул губернатор, проводятся круглосуточно. «В лабораториях, которые проводят ДНК-анализ, говорили мне, что эта работа займет сто дней. Очень надеемся, что через месяц-полтора она будет завершена», — заявил он.

«Я не уеду, пока здесь не будет оцепления»

Внезапного интереса к зоны трагедии могло и не возникнуть, если бы в сети и на федеральных каналах не распространился ролик Юлии Синицыной — дочери одной из жертв авиакатастрофы. В нем она рассказала, что на месте происшествия остаются фрагменты Ан-148, а также вещи и останки погибших.

В разговоре с «Газетой.Ru» Синицына сообщила, что изначально об останках она узнала от местных жителей.

«Нам стали звонить местные жители — мы обменялись с ними контактами еще во время проведения панихиды на 40 дней. Люди стали звонить и сообщать, что они находят на месте крушения фрагменты тел, сообщают об этом в местную полицию, СК, однако никто на это не реагирует», — рассказала она.

По словам Синицыной, эта информация побудила ее впервые отправиться на место трагедии — она приехала туда вместе с еще одной потерпевшей Анной Нормантович. «Решили посмотреть своими глазами и заодно возложить цветы к мемориалу. Мы прошли буквально 25 метров от него и уже стали находить человеческие останки. Сделали снимки и видео, которые позже были прикреплены к делу», — сообщила девушка.

Она позвонила в полицию, СК и МЧС в тот же день. Полицейские приехали на место происшествия вечером и заявили, что они в курсе ситуации.

«Однако другим ведомствам они об этом не сообщали. Местная полиция позже связалась с МЧС, которые пообещали, что 9 апреля работы возобновятся», — отметила Синицына.

В обозначенный правоохранителями день девушка вновь приехала в Подмосковье, чтобы проверить, началась ли операция. Однако никаких сотрудников органов она не увидела. По ее словам, там была лишь одна «непонятная машина».

Юлия Синицына в этот день записала обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой оцепить зону падения самолета.

«Я нахожусь на поле, где потерпел крушение Ан-148. Мимо проехала машина, нас они не останавливают. Тут может ходить кто угодно.

Здесь лежат фрагменты самолета, фрагменты тел. Это бесчеловечно. На нас никто не реагирует. Что делать, я не знаю, пожалуйста, разберитесь хоть кто-нибудь в этой ситуации.

Я не уеду отсюда, пока здесь не будет оцепления», — заявила Синицына 9 апреля в видео, опубликованном в ее инстаграме.

Девушка объяснила, что изначально она не хотела привлекать внимание СМИ — вместе с другими родственниками они пытались решить вопрос самостоятельно.

«Мы звонили губернатору Оренбургской области Юрию Бергу, который вчера вылетел и сегодня уже был на месте крушения. Мы пообщались с ним лично. Я считаю, что именно благодаря тому, что мы подняли волну, там поставили оцепление и начали собирать фрагменты. Насколько долго продлятся эти поисковые работы, я не знаю», — подчеркнула Юлия.

Синицына добавила, что снег на месте, несмотря на заявление следователей, стал сходить еще две недели назад. «Родственники погибших периодически туда ездят. Если первый месяц и на 40 дней был снег, то две недели назад он начал активно таять. Однако мер никаких принято не было.

«Я была там вчера, там было просто жарко — даже пекло. Непонятно, почему следователи не приняли меры по первым звонкам от местных жителей», — сообщила «Газете.Ru» родственница погибшей в авиакатастрофе женщины.

В МЧС и СК по Московской области объяснять «Газете.Ru», почему поисковая операция была возобновлена только 10 апреля, отказались.

Юлия Синицына также отметила, что все компенсации ее семье выплатили еще до выборов президента России. «Здесь было все быстро. У нас претензии к срокам экспертиз, потому что они все время разные. Сначала говорили три месяца, потом полгода, год. Сейчас обещают дать ответ в течение двух месяцев. Однако из-за того, что поисковые работы были восстановлены, все снова может затянуться», — подытожила Юлия Синицына.

О том, что на поле до сих пор находят останки тел, заявила и вдова ярославского бизнесмена Алексея Никитченко, который также находился в Ан-148 11 февраля 2018 года.

«Нам наврали: сказали, что все фрагменты тел собрали. Что на каждого погибшего приходится по 180 фрагментов. Нам вообще никого не дают похоронить, либо говорят хоронить только одну десятую. Пока только провели 1/10 по генетической экспертизе. Но когда родственники поехали, то увидели останки тел, которые просто так лежали на земле. Мы не знаем, куда обратиться и как такое можно было допустить, — заявила она изданию «Ярославский регион».

Хоронить предлагают по частям

Родственники других погибших при крушении самолета ранее потребовали тщательно расследовать причины трагедии, а также сократить сроки проведения генетической экспертизы останков. Они считают, что следователи затягивают процедуры опознания.

Мать Дарьи Толмасовой из Новосибирска, которая погибла в авиакатастрофе, в соцсетях сообщила, что сначала правоохранители говорили о трех месяцах, потом о четырех-пяти. Сейчас же все снова поменялось.

«Первый раз в следственное управление меня вызвали в 20-х числах марта и известили о возбуждении уголовного дела. На тот момент генетическая экспертиза еще не была готова. И вот 9 апреля меня вызывают снова. <…> Проведено всего 25% работы от общего объема, идентифицированы все 71 человек, но генетическую экспертизу провели только для четверти всех останков. Прошло уже два месяца — можно понять скорость работы. Получается, нам действительно ждать около года», — сообщила Анна Толмасова в разговоре с сайтом kp.ru.

Женщина и другие потерпевшие предполагают, что работу с останками их близких могут отложить из-за трагедии в кемеровской «Зимней вишне», требующей проведения огромного числа генетических экспертиз.

Толмасова отмечает: если раньше власти заявляли о 150 специалистах, которые проводят экспертизы, то сегодня родственникам известно лишь о девяти экспертах.

«Родным предлагают захоронение в два этапа. 25% останков уже опознано, то есть сейчас предлагают забрать ту часть останков, которые уже идентифицированы, — их можно похоронить. А потом, через год, еще отдадут. Я не готова, меня на это не хватит», — сообщила она.

Отметим, что в начале апреля сразу две семьи подали иски в Советский суд Орска к «Саратовским авиалиниям» и «Альфастрахованию» с просьбой возместить материальный ущерб и моральный вред от потери кормильца. Они также требуют ежемесячные компенсации. Истцы уверены, что размер причиненного вреда в разы больше выплаченной ранее суммы.

Суд принял оба заявления в производство — сейчас они проходят процедуру подготовки к судебному разбирательству. Подобное дело в начале мая также рассмотрит Октябрьский районный суд Орска.

Напомним, что самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился 11 февраля после вылета из московского аэропорта «Домодедово». Самолет выполнял рейс по маршруту Москва-Орск. Спустя несколько минут после вылета наземные службы потеряли связь с экипажем самолета. Крушение произошло возле села Степановское.

На борту был 71 человек — никто из них не выжил. Причиной катастрофы, по предварительным данным следствия, стало то, что пилоты не включили обогрев датчиков скорости. В результате они показали неверные данные, что и привело к крушению самолета.