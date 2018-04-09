Следователи возбудили уголовное дело о жестоком обращении с детьми после того, как в сети появилось видео, на котором сотрудница новосибирской детской больницы швыряет новорожденного младенца на пеленальный стол. Об этом сообщается на сайте СКР.

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«В апреле 2018 года одним из пациентов больницы на камеру мобильного телефона было зафиксировано, как медицинский работник при проведении обследования ребенка жестоко обращается с ним», — говорится в сообщении СК. Там отметили, что дело возбуждено по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Ролик, который попал в руки следователей, накануне появился в соцсетях. Его на камеру мобильного телефона засняла жительница Новосибирска Татьяна, которая посещала городскую детскую больницу № 4 им. В. С. Гераськова.

На кадрах видно, как сотрудница медучреждения во время обследования новорожденного хватает его за ногу и швыряет на пеленальный стол.

В описании под видео говорится, что медработник 6 апреля зашла в эту палату, чтобы сделать одному из малышей ЭКГ, и «зачем-то начала швырять ребенка в соседней кроватке».

Автор ролика позже заявила, что на кадрах была восьмимесячная девочка, родители которой отказались от нее при рождении. Она также отметила, что из палаты неоднократно слышались шлепки и детский плач.

«Она подходила к этой девочке, поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати, беря за одну ручку. Я не поняла вообще причину такого поведения, может, потому что ребенок, видя ее, начал двигаться, греметь в кроватке. Причем, несмотря на такое отношение, девочка не плакала. Я думаю, значит, это не первый раз», — заявила местная жительница радио «КП».

Девочка для лечения поступила в детскую больницу еще в конце 2017 года — сюда ее перевели из перинатального центра одного из роддомов Новосибирска.

Следователи собирают доказательную базу, опрашивают сотрудников новосибирской больницы и выясняют все обстоятельства инцидента.

«По результатам размещения видеоролика в интернете проводится доследственная проверка. <…> Сейчас опрашивают людей, будет дано резюме по результатам этого инцидента, если можно так назвать его. А пока не установлены ни лица, ни время, ни достоверность. Ничего», — заявил местному изданию «VN.ru» главный врач детской больницы №4 Владимир Протопопов.

Позже врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников призвал региональный Минздрав проверить корректность поведения сотрудников всех лечебно-профилактических учреждений.

«Даже если этот факт не подтвердится, в лечебных учреждениях должна быть создана такая атмосфера, чтобы у пациентов даже не возникало подозрений, что такое может быть», — заявил Травников 9 апреля на аппаратном совещании правительства региона.

Получил ли в результате инцидента ребенок травму или нет, сотрудницу новосибирской больницы в любом случае привлекут к уголовной ответственности по ст. 238 УК РФ, заявил «Газете.Ru» глава коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.

«Если травм нет, то меньшая мера наказания за инцидент — штраф в размере до до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет», — констатировал юрист.

Есть вероятность, что следователи впоследствии привлекут к административной ответственности руководство детской больницы. Об этом «Газете.Ru» сообщила адвокат АК «Гражданские компенсации» Марина Сомова.

«Именно руководство обязано вести отбор кадров в соответствии с требованиями, установленными в медучреждениях. Кроме того, оно должно отлеживать регулярное прохождение медосмотров сотрудниками больницы», — заявила она.

Сомова также отметила, что в рамках уголовного дела есть смысл подать иск о компенсации морального вреда. «Суммы определяются на усмотрение суда, с учетом требований разумности и справедливости», — добавила адвокат.

Инцидент в Новосибирске — не первый случай жестокого обращения с детьми со стороны медперсонала. Иногда халатность врачей приводила и к смерти детей. Так, в ноябре 2017 года трехмесячная девочка поступила в детскую больнице Южно-Сахалинска с температурой 38,4 градуса. Осмотрев младенца, врач перевел ее в педиатрическое отделение.

В течение суток никто не осматривал девочку и не проводил лечения. Ее состояние из-за этого ухудшилось — спустя некоторое время девочка скончалась в реанимации.

28 ноября 2017 года следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Еще один инцидент произошел в июне 2016 года в Ленинградской области. В городской Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга медсестра не удержала и уронила младенца на пол. Врачи поставили ему диагноз сотрясение мозга и пролом черепа. Позже выяснилось, что женщина оказалась матерью пострадавшего ребенка. Ее муж также работает в этой больнице на посту врача-эпидемиолога.

Фигуранткой дела. связанного с жестоким обращением с детьми, стала жительница Якутии, которая работала медсестрой в одной из республиканских больниц. Из-за послеродовой депрессии в ноябре 2014 года она избила свою восьмимесячную дочь. Вспышка материнской агрессии привела к тому, что ребенка в критическом состоянии доставили в отделении нейрохирургии.

«У малышки диагностированы тяжелые травмы. Врачи зафиксировали многочисленные побои, перелом костей черепа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего», — сообщили тогда в СК по Республике Якутия.

Еще одно уголовное дело завели в конце декабря 2010 года в Красноярске.

Там сотрудницы дома ребенка по неосторожности убила малыша. Все произошло в тот момент, когда женщина меняла ребенку ползунки. Малыш случайно упал с пеленального стола.

Сотрудница медучреждения как ни в чем не бывало подняла новорожденного и продолжила пеленать, не осмотрев его.

Записи камер видеонаблюдения впоследствии показали, что ребенок упал на пол головой. Его увезли в больницу, однако врачам не удалось спасти его. Мальчик скончался спустя несколько дней.