«После 5 лет мучений»: кому в России доступна бесплатная ЭКО

Россиян должно быть больше

На прошедшей коллегии Минздрава России министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в 2018 году будет уделено большое внимание помощи бесплодным парам в рождении детей. За 2017 год было сделано 64,7 тыс. процедур криоконсервации половых клеток и криопереноса эмбриона (ЭКО). Это превысило показатель 2016 года на 38%.

Если раньше зачатие ребенка «в пробирке» могли себе позволить только обеспеченные пары, то сегодня такая услуга доступна каждому.

С 2013 года власти стали выделять квоты на бесплатное ЭКО, а позднее, в 2016-м, процедуру наконец включили в перечень медицинских услуг, оказываемых населению безвозмездно.

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Сделать ЭКО бесплатно могут пациентки с диагнозом «женское бесплодие». Для того, чтобы получить направление на процедуру, женщина, которой не удается забеременеть как минимум в течение 12 месяцев, должна обратиться женскую консультацию по месту жительства. Там она и ее супруг проходят 31 исследование. В их число входит определение проходимости маточных труб, уровня гормонов и создание развернутой спермограммы.

После выявления проблемы у пары есть год на ее устранение. Если же вылечить бесплодие не удалось, гинеколог передает карту пациентки в территориальную медкомиссию и просит включить ее в лист ожидания ЭКО. После женщине остается лишь ждать, когда подойдет ее очередь, движение которой можно отслеживать с помощью индивидуального шифра.

После этого документы пациентки направляются в клинику, а затем вызывается и она сама. Специалисты бесплатно проведут выращивание эмбриона и его перенос в полость матки.

Сегодня правом на бесплатное ЭКО могут воспользоваться не только официально зарегистрированные супруги, но и пары, проживающие в «гражданском» браке.

ФМС полностью финансирует операцию, на каждую попытку искусственным путем забеременеть предоставляется 106 тыс. рублей.

Как работает система

В соцсетях и на форумах женщины, которые уже прошли свой ЭКО-путь по ОМС, делятся впечатлениями от процедуры.

«После 5 лет мучений и мытарств по всевозможным клиникам я наконец получила долгожданное направление на ЭКО в районной женской консультации просто благодаря полису ОМС. Сколько было у меня счастья, вы не поверите! Я просто сидела в кабинете врача и ревела. Мы ведь уже почти потеряли надежду», — пишет Анна на сайте Babyblog.ru.

«Я дважды пережила внематочную беременность, в 2013 и в 2015 годах, после чего решилась на ЭКО. В первый раз пришла к врачу, и та меня развернула – мол, нет постоянной регистрации в Москве, а потому не положено. Пришлось звонить в МГФОМС, где мне уже подробно объяснили, что регистрация вообще не играет роли.

Собрала документы еще в ноябре 2016-го, однако квоты на меня уже не хватило.

Встала в протокол в итоге только в мае 2017-го. И вот – о чудо! – в феврале 2018 года я стала мамой», — рассказала еще одна россиянка.

«Действительно никакого выкачивания денег не было. Оплатить пришлось только пайпель-биопсию (3,8 тыс. рублей), и то потому что я решила перестраховаться и сделать ее в этот раз. Прием, УЗИ, спермограмма – все бесплатно!», — поделилась опытом Ольга из Вологды.

Нужен донор? Ищите!

Для получения ЭКО, как рассказала «Газете.Ru» гинеколог-репродуктолог Татьяна Азарова, у пациентки обязательно должны отсутствовать противопоказания. Помешать могут тяжелые заболевания сердца, туберкулез, некомпенсированный сахарный диабет и онкозаболевания.

«У нас как-то обследовалась пациентка на ЭКО, ей 38 лет. На УЗИ мы выявили едва заметное изменение – оказалось, что онкология. Процедуру ЭКО провести не удалось, зато выявить опасное заболевание на ранней стадии получилось», — рассказала гинеколог.

На каждый регион в России выдается определенное количество квот, добавила Азарова.

«На Ростовскую область, на Московскую, на Ленинградскую – на каждую определенное количество. Это своего рода государственное задание, и область должна это выполнить. Расходы могут понадобиться только на предварительное обследование, да и то, в некоторых регионах даже оно входит в программу ОМС. В программу даже входят препараты», — сообщила специалист.

Тариф отличается в регионах из-за разных затрат на электроэнергию и доставку лекарств. Об этом «Газете.Ru» рассказал замдиректора Департамента медпомощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Олег Филиппов.

Однако, добавил эксперт, в квоту не входят дополнительные услуги — например, использование донорских половых клеток и эмбрионов. «Это уже осуществляется либо за счет личных средств граждан, либо за счет каких-то других источников, которые разрешены нашим действующим законодательством», — отметил Филиппов.

При этом женщина может бесплатно заморозить неиспользованные эмбрионы— их число по ОМС определяется регионом.

«Женщине можно перенести только два эмбриона. Если же у нее получилось больше, чем нужно криоконсервировать за счет ОМС, она может заключить договор с клиникой, и оставшиеся эмбрионы также криоконсервировать, но уже за свой счет», — рассказал Олег Филиппов.

Хранение не является медицинской услугой, поэтому пациентки оплачивают его самостоятельно. При этом, подчеркнул специалист Минздрава, женщина может хранить эмбрионы неограниченное количество лет.

Число попыток забеременеть при помощи ЭКО не ограничено — женщины могут включаться в лист ожидания повторно.

При этом когда женщина приходят на ЭКО во второй раз, ей не нужно дополнительно стимулировать яичники. «Нет необходимости устраивать гормональный стресс для организма, женщине просто переносят ее криоконсервированный эмбрион», — подытожили в Минздраве.

Плата за уверенность

Прибегать к услугам, предоставляемым государством, сегодня готовы не все: платная медицина предоставляет чуть более широкий набор услуг, чем страховая. Их может себе позволить обеспеченная женщина — в конечном счете, это дает своего рода гарантию, что и в будущем ее ребенок будет материально обеспечен. Москвичка Елена Ф., которая делала ЭКО в частной клинике, назвала главное отличие платной процедуры от бесплатной.

«Заниматься оформлением ЭКО по ОМС я не стала, потому что шла на конкретного врача, в конкретную клинику. Мне важно было попадание с первого раза, а это зачастую зависит, в первую очередь, от врача. По ОМС это все-таки лотерея», — рассказала она «Газете.Ru».

На процедуру Елена Ф. решилась из-за возраста (на момент процедуры ей было 38), который предполагает много рисков.

«Подготовка заняла месяц, в течение которого была гормональная терапия, отслеживание процесса по УЗИ. Во время ЭКО, если все правильно сделано, берется несколько яйцеклеток, это занимает буквально час-два, из чего получается несколько эмбриончиков, из которых уже выбирают для подсадки, которая продолжается несколько дней. Затем наступает беременность», — поделилась она.

Платная схема, по мнению москвички, отличается от ЭКО по ОМС тем, что до 12 недели беременности при ней можно сдать дорогостоящий анализ на опасные генетические болезни плода. Для него берется кровь из вены, ее отправляют в США.

«Раньше было множество мифов об ЭКО – что это все гиперстимуляция, после которой женщина непременно чувствует себя очень плохо. От себя же могу сказать, что современные препараты, грамотные специалисты вкупе с правильным настроем позволяют не чувствовать абсолютно никакого дискомфорта», — рассказала Елена.

Она отметила, что при проведении ЭКО врач наблюдает за беременностью с момента деления клетки.

«Да и день зачатия знаешь точно, что тоже забавно. Все это дает какое-то моральное спокойствие», — добавила москвичка.

ЭКО ей обошлось в примерно 170 тыс. рублей. В сумму вошли и УЗИ, и консультации врачей, и всевозможные анализы, и стимуляция. При этом лекарства оплачивались отдельно — они обошлись примерно в 30 тыс. рублей.