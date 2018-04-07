«Норд»: моряков отпустили, но паспорта не отдали

Суд города Мариуполь наложил административные штрафы на семь моряков российского судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками в Азовском море, сообщает RT со ссылкой на представителя судовладельца — Керченского рыбколхоза имени Первого мая.

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По ее словам, в отношении еще двоих моряков решение о каких-либо взысканиях пока не принято.

«Семерым членам экипажа присудили штрафы, каждому по разной сумме», — сказала она.

Власти еще не вернули морякам паспорта в связи с тем, что в субботу, 7 апреля, им необходимо явиться в суд для дачи показаний по делу капитана судна Владимира Горбенко.

Стоит отметить, что с положением самого Горбенко все обстоит несколько сложнее. Херсонский городской суд ранее арестовал россиянина до 31 мая. Вместе с тем, уже известно, что Горбенко освободят из-под стражи 10 апреля — за него внесли залог, сообщила пресс-служба омбудсмена Украины Людмилы Денисовой.

«Залог уже внесен, однако освободят капитана судна во вторник, 10 апреля. Это дело находится под личным контролем уполномоченного Людмилы Денисовой», — говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Адвокаты задержанного подтвердили информацию о внесении залога.

«Залог мы внесли, но все учреждения закрыты, и взять подтверждение о том, что средства на казначейский счет зашли, мы не можем», — сообщил адвокат капитана Дмитрий Щербина.

По словам другого представителя, Александра Руденко, капитана должны «гарантированно» отпустить 10 апреля, передает ФАН.

«Владимира Горбенко из суда забрали в изолятор временного содержания. Когда будет подтверждение залога, мы с ним обратимся в органы содержания капитана и будем его забирать.

Согласно закону, он гарантированно должен быть отпущен во вторник, если не будет сложностей различного характера, когда что-то не поступило, что-то не увидели, зависла программа. Эта волокита может растянуться, насколько хватит фантазии, если у кого-то будет такое желание», — сказал юрист.

Он назвал решение о задержании капитана незаконным.

«Все наши доводы были проигнорированы. Основания, которые представило обвинение, не имели надлежащих доказательств», — заявил адвокат.

По его словам, капитан Владимир Горбенко до последнего не верил в решение суда о заключении под стражу.

«Для него это большой стресс. Он был в шоке. Он до последнего не верил, что такое может произойти реально. Притом что законных оснований принимать такое решение нет. Все высосано из пальца, и никаких доказательств, подтверждающих необходимость такой меры пресечения, нет», — рассказал юрист.

Задержание судна украинскими силовиками произошло 25 марта. На корабле находились капитан и девять моряков. В тот же день сейнер был отконвоирован в порт Бердянск и до сих пор удерживается под стражей. Киев поясняет произошедшее тем, что находящиеся на судне люди являются украинцами, хотя, по данным МИД РФ, все они — граждане России.

Вскоре МИД России вручил Временному поверенному в делах Украины в РФ ноту с решительным протестом в связи с задержанием.

Всем членам экипажа «Норда» украинскими правоохранителями было предъявлено обвинение в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Максимальный срок за данное наказание — до пяти лет лишения свободы.

В свою очередь, Управление ФСБ России по Республике Крым возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава», передает НСН. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что семьям экипажа перечислена материальная помощь. Он также общался по телефону с женой капитана «Норда».

«Россия была и остается страной, приверженной букве и духу международного права, всем положениям, соответствующим международному праву. Безусловно, российская сторона продолжит защищать интересы всех субъектов, имеющих отношение к российской юрисдикции», — заявлял в связи со скандалом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Позднее стало известно, что для защиты российских рыбаков от «украинского пиратства» в регионе учреждается оперативный штаб, который будет координировать действия Росрыболовства и Пограничного управления ФСБ.