Сказочные баллы: ЕГЭ принесет золото

Количество набранных баллов ЕГЭ планируют учитывать при вручении медалей школьникам, рассказал Игорь Круглинский, начальник управления оценки качества общего образования Рособрнадзора во время своего визита в Новосибирск. Нововведения могут вступить в силу в 2018 году, отметил чиновник. «Такие изменения подготовлены, мы планируем, что в ближайшее время, может быть, уже до начала нового учебного года, они будут рассмотрены и поддержаны, чтобы установить порог ЕГЭ, который бы являлся основанием для выдачи медали за особые успехи», — пояснил Круглинский.

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Сегодня школьник может получить медаль «За особые успехи в учении» (с 2014 года медаль не делится на серебряную и золотую) только на основании оценок в аттестате. Но при этом на выдачу медали, дающей преимущество при поступлении в вуз в виде 10 дополнительных баллов, результаты ЕГЭ не влияют.

По словам Круглинского, ряд регионов страны уже практикует вручение своих медалей с учетом набранных баллов единого экзамена. Однако сейчас такие медали не дают льготы для поступления в вуз. Поэтому Роспотребнадзор планирует сделать медали федеральными, их выдача станет регламентироваться специальным положением. Такой подход должен поднять их престиж, считает Виктор Садовничий, ректор МГУ. «Мы пришли к тому, что медаль перестала быть престижной, — пояснил он журналистам на брифинге. — Я считаю это неправильным. Это наша вина, что мы довели до того, что общество стало думать, что мы выдаем медали необъективно. Я за то, чтобы медали были и их значение возрастало». Он также упомянул о тех временах, когда сам заканчивал школу. Тогда

золотая медаль была редкой и объективно заслуженной наградой, которая давала право поступать в вузы без экзаменов, отметил Садовничий.

Новость также прокомментировала в эфире телеканала «Россия 1» Ольга Васильева, глава Минобрнауки. Она считает, что это своевременное упорядочивание процесса, который имеет большую историю. За последние несколько лет, за последнее десятилетие произошла страшная девальвация самого понятия «золотая медаль», подчеркнула глава министерства. По ее мнению, главная цель идущих изменений — отмена этой девальвации, ведь медаль — действительно большой внутренний стимул для того, чтобы учиться хорошо. Васильева также сказала, что нововведение никак не коснется учеников, заканчивающих школу в 2018 году.

Кроме того, инициатива не повлияет и на московских школьников. В столице уже существует городская медаль для учеников, при выдаче которой учитываются в том числе баллы госэкзамена. Об этом рассказал Исаак Калина, глава департамента образования Москвы. Столичную медаль могут получить победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, выпускники, получившие сто баллов за какой-либо предмет ЕГЭ, а также ученики, имеющие в аттестате только пятерки и набравшие на госэкзамене не менее 220 баллов.

Исаак Калина не думает, что порог баллов для получения медали поставят выше, чем 220. «При 220 баллах федеральные правила совпадут с московскими, поэтому ничего для наших школьников нового не произойдет», - цитирует Исаака Калина РИА «Новости».

Впрочем,

не все чиновники уверены в том, что медаль вообще необходима.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН, рассуждая о ценности школьной золотой медали, сказал: «Сейчас медали никакого практического значения не имеют. Вообще непонятно, кому нужны эти медали — это чисто символическая вещь. Если кто-то хочет таким образом поднять престиж школы, что не понятно, то зачем это смешивать? Нет, я не вижу в этом никакого смыла, и я не думаю, что это какое-то серьезное предложение».

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заверил, что пока времени для обсуждения инициативы достаточно, ведомство открыто к диалогу и готово аккумулировать предложения экспертов. «Важно, чтобы условия вручения медалей были прозрачны и понятны как детям, так и их родителям», — подытожил чиновник.