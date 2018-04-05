ФСБ прикроет рыбаков

Руководитель Азово-Черноморского территориального управления (АЧТУ) Росрыболовства Игорь Рулев заявил, что оперативная группа для предотвращения пиратских действий со стороны Украины уже начала действовать на Азовском море, передает РИА «Новости».

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По словам Рулева, новообразованная структура будет обеспечивать механизм сотрудничества между пограничными службами и Росрыболовством, а также предоставлять сведения о местонахождении судов. Согласно заявлению пресс-службы Росрыболовства,

безопасность российских рыбаков будут обеспечивать Пограничные управления ФСБ России по Ростовской области, Краснодарскому краю и Республике Крым.

Новая структура создана для «минимизации рисков на промысле», а также для предотвращения ситуаций, в которую недавно попало российское рыболовное судно «Норд».

25 марта на сайте Госпогранслужбы Украины появилась информация о задержании судна, шедшего под российским флагом. Этим судном оказался рыболовецкий сейнер «Норд». Причиной задержания стало нахождение «Норда» в украинских водах Азовского моря. «Судно «Норд» остановили в 15 милях от Обиточной косы. В ходе проверки было установлено, что оно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме этого, члены команды судна нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь», — говорилось в сообщении.

Дальше ситуация начала только ухудшаться. У экипажа арестованного Украиной крымского рыболовецкого судна «Норд» отобрали российские паспорта, сообщала Анна Шевелева, пресс-секретарь судовладельца — керченского рыбколхоза. Она также отмечала, что настроение у экипажа далеко не бодрое.

Отсутствие паспортов используется сотрудниками СБУ для различных манипуляций с экипажем корабля. По словам капитана судна Владимира Горбенко, украинские пограничники пообещали отпустить задержанных рыбаков, если они предоставят украинские паспорта. Однако украинских паспортов у граждан России, разумеется, не оказалось.

Капитан судна отметил, что российского консула не допускают к экипажу, объясняя это «отсутствием на судне граждан России».

После того, как судно отконвоировали в Бердянск, рыбаков начали допрашивать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), пограничники, Национальная полиция и Рыбинспекция. По словам ознакомившихся с ситуацией правозащитников, условия пребывания на судне являются «ненормальными»: продукты и лекарства доставляют адвокаты, 3 апреля у моряков кончилась питьевая вода, и лишь сутки спустя удалось ее доставить на борт. Кроме того, трюм сейнера заполнен гниющей рыбой весом около 6 тонн. Российские рыбаки вынуждены «ночевать практически на палубе из-за смрада».

Капитан рыболовецкого судна был 4 апреля помещен изолятор временного содержания (ИВС) города Херсона. Остальные члены экипажа остаются на борту.

На фоне всей этой ситуации командование Черноморского флота ВМФ России заявило о готовности обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря (в районах Керченского пролива и Тамани), а также — в акватории Азовского моря. Об этих планах сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах республики Крым.

По словам собеседника агентства, агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах опасны не только возможным захватом российских судов, но и возникновением «настоящего государственного пиратства» со стороны Украины. Источник подчеркнул, что военные корабли и морская авиация Черноморского флота будут обеспечивать безопасность российского судоходства в случае получения соответствующего приказа.

В Кремле также пообещали продолжать отстаивать права задержанных на Украине моряков «Норда».

«Москва всегда была и остается стороной, приверженной духу и букве международного права, всем положениям, соответствующим международному праву, и во всех наших действиях мы исходим только из этого. Безусловно, российская сторона продолжит защищать интересы всех субъектов, которые имеют отношение к российской юрисдикции», — сказал Песков, отвечая на вопрос по ситуации с «Нордом».