Жертвы ВИЧ-диссидентов: как родители убивают детей

В Иркутске после смерти четырехмесячной девочки, попавшей в больницу с пневмоцистной пневмонией, заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». ВИЧ-инфицированная мать после рождения дочери отказалась ее обследовать и, в случае необходимости, проводить терапию. При этом пневмоцистная пневмония, с которой ребенок был доставлен в больницу, развивается на фоне острого иммунодефицита. Скончалась девочка в феврале.

Родителей умершей девочки называют ВИЧ-диссидентами — теми, кто считает ВИЧ-инфекцию мифом, якобы выдуманным врачами и фармакологическими корпорациями для того, чтобы «тянуть деньги» из пациентов

Люди с такими убеждениями, в случае, если они имеют статус ВИЧ-положительных (а ВИЧ-отрицательные среди них тоже есть), отказываются от терапии и наблюдения врачей. Даже постоянный рост ВИЧ-диссидентов, умирающих от СПИДа, не убеждает остальных последователей этой идеологии пройти терапию.

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У 28-летней матери скончавшейся девочки ВИЧ был обнаружен пять лет назад. «В прошлом году, будучи беременной, она также отказалась от терапии для профилактики передачи вируса ребенку. Уже во время родов ей провели экспресс-тестирование на ВИЧ, показавшее положительный результат, но от химиопрофилактики она снова категорически отказалась», — сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь иркутского СПИД-центра Василий Бучинский.

При этом добиться того, чтобы ребенку были сделаны анализы и, в случае необходимости, назначена терапия, врачи не смогли. «Врачи дважды подавали гражданские иски по защите прав несовершеннолетней, но оба раза по формальным признакам суд их отклонял», — добавил Бучинский.

О возможности законодательно закрепить изъятие ВИЧ-инфицированных детей из семей, отказывающихся от лечения, заговорили в августе 2017 года.

Тогда в Санкт-Петербурге скончалась 10-летняя девочка с ВИЧ-положительным статусом. Ее приемные родители также относили себя к ВИЧ-диссидентам и отказывались от профессионального лечения по религиозным убеждениям.

В семью ребенка взяли в 2014 году, при этом родители были осведомлены о диагнозе и о том, что девочка нуждается в специальном уходе, однако никаких действий по поддержанию здоровья ребенка не предпринимали. Когда осложнения стали проявляться особенно сильно, супруги решили отвезти ребенка в немецкую клинику, где ВИЧ-инфекцию лечат так называемыми нетоксичными методами. Там девочке прописали биологически активные добавки к пище, и на этом лечение закончилось.

Благодаря насильственному вмешательству со стороны органов опеки, прокуратуры и аппарата уполномоченного по правам ребенка девочку удалось положить в больницу лишь спустя полтора года. Там она провела год, однако шансов на выздоровление у ребенка практически не оставалось – 26 августа 2017 года девочка скончалась.

Главный специалист Минздрава по ВИЧ-инфекции Евгений Воронин назвал случившееся «еще одной смертью на совести СПИД-диссидентов». Активисты «Коалиции по готовности к лечению» тогда попытались привлечь родителей ребенка к статье 156 УК РФ о «Неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Несмотря на то, что обращение подписали более 30 общественных организаций и представителей НКО, от правоохранителей пришел отказ в возбуждении уголовного дела.

Другая история со схожим сюжетом завершилась смертью трехлетней девочки в апреле 2017 года в Тюмени. В отношении матери девочки, которая отказывалась лечить ребенка от СПИДа, возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Женщина придерживалась взглядов «ВИЧ-диссидентов» и считала, что ее дочь стала жертвой неправильно сделанной прививки от гепатита, после которого у нее развились побочные заболевания.

Обвиняемой могло грозить до двух лет лишения свободы, однако в конце июля 2017 года стало известно, что уголовное дело в отношении «ВИЧ-диссидентки» было прекращено – женщина примирилась в зале суда со своим мужем, выступавшим в роли потерпевшего.

Всего же связанных с детьми случаев за 2017 год было 11 — четверо из них умерли, не получив терапию. Во всех остальных случаях эти дети попали под пристальное внимание органов власти, так как без терапии дошли до стадии СПИДа. С 2015 года, благодаря подсчетам группы «ВИЧ-диссиденты и их дети», стало известно о случаях гибели порядка 65 человек — как взрослых, так и детей.