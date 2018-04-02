Тренажеры и английский: чего не хватает Магомедовым в СИЗО

«Давайте все-таки оставим это политологам. И, конечно же, мы не можем принимать участие в таких обсуждениях», — цитирует Дмитрия Пескова агентство РИА «Новости». Это он сказал в ответ на вопрос журналистов о возможной связи между арестом братьев Магомедовых с противоборством в различных правительственных структур. Также пресс-секретарь президента заявил, что Зиявудин Магомедов встречался с Владимиром Путиным в рамках публичных мероприятий. «За последнее время о каких-то других встречах мне неизвестно, — сказал он.

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Сейчас братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, совладельцы группы компаний «Сумма», и их партнер Артур Максидов, глава компании «Интэкс», арестованные 31 марта, содержатся в одиночных камерах следственного изолятора «Лефортово». Их уже посетили представители Общественной наблюдательной комиссии.

«Пока они содержатся на карантине. Особых жалоб на здоровье нет, единственное — у одного из братьев есть проблемы с коленом, но этот вопрос держится на контроле администрации», - сообщила «Интерфаксу» заместитель председателя ОНК Ева Меркачева.

Она также рассказала, что арестованные

предприниматели будут находиться на карантине в течение десяти дней, при этом в одиночных камерах есть только самое необходимое.

Это значит, что газет, телевизора нет, есть только горстка сахара, железная тарелка и вода. Также при карантине арестованные ходят в казенной одежде, свою они сдают», — заметила зампред ОНК.

Как рассказала представитель ОНК, арестованные ни на что не жалуются, жалея только о том, что у них нет возможности тренироваться в спортзале. Также представители комиссии поинтересовались меню братьев Магомедовых и узнали, что те уже ели тюремную кашу, она вполне съедобна, хотя они к такой пище не привыкли.

Правозащитникам арестованные предоставили список вещей, которые потребуются им в камере. Как сообщает сайт kp.ru, Заявудин Магомедов попросил, в числе прочего, два спортивных костюма, спортивные перчатки, несколько пар кроссовок, а также книги на русском и английском (впрочем, книги на иностранных языках в СИЗО передавать запрещено).

Тем временем, Магомед Магомедов уже посетил библиотеку и взял «Историю государства Российского» Карамзина.

Кроме того, одному из арестованных могут понадобиться лекарства, поскольку у Магомеда Магомедова есть спортивная травма. «Магомедовы считают, что задержание и доставка в изолятор проходили очень вежливо и без каких-либо нарушений со стороны правоохранителей», — резюмировал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников в беседе с РИА «Новости».

Ранее правозащитники объявляли, что планируют посетить арестованных и проверить условия их содержания. Место их заключения уточнялось: первоначально считалось, что братья Магомедовы и их партнер Артур Максидов находятся в «Матросской тишине», однако позже выяснилась, что подозреваемые в растрате содержатся в одиночных камерах в Лефортово.

В СИЗО предприниматели находятся с субботы, когда Тверской суд Москвы принял решение об аресте сначала Зиявудина Магомедова, а затем его брата Магомеда и делового партнера Артура Максидова на два месяца – они будут содержаться в СИЗО до 30 мая. Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160), а Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

Размер хищений, которые, по версии следствия, совершили братья Магомедовы, оценивается в 2,5 млрд рублей – предполагается, что часть этой суммы была похищена при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, который возводится в преддверии ЧМ-2018. Артура Максидова подозревают в хищении почти 669 млн руб.

На предложение Зиявудина Магомедова внести 2,5 млрд рублей в качества залога суд ответил отказом: «С учетом данных о личности подозреваемого, тяжести предъявленных обвинений суд не находит возможности применить к Магомедову меру пресечения в виде домашнего ареста или залога, о которых ходатайствовала защита», — сказала судья.

Защита Магомедова решение суда будет обжаловать.

«В связи с арестом председателя совета директоров группы «Сумма» Зиявудина Магомедова группа «Сумма» заявляет, что не согласна с решением суда, намерена его обжаловать и готова сотрудничать со следствием», — цитирует ТАСС заявление представителя группы компаний.

По делу об организации преступного сообщества, хищениях и растрате уже прошли обыски в 25 регионах России. Как сообщалось на сайте МВД в субботу, 31 марта, сотрудники Следственного департамента и ГУЭБиПК МВД России, ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии 30 марта провели масштабные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в 25 субъектах РФ, в том числе в Москве и Московской области, «направленные на задержание причастных к совершению преступлений лиц, изъятие доказательств их преступной деятельности, обеспечение возмещения причиненного государству ущерба».

Уроженцы Махачкалы, братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, переехали в Москву после окончания школы. Еще во время учебы в МГУ они создали компанию «Интерфинанс», которая управляла активами «Зарубежнефти» и «Техмашимпорта». В 2002 году Зиявудин Магомедов возглавил совет учредителей Фонда поддержки программы «Диалог» в Санкт-Петербурге, в 2004–2005 был членом Совета директоров ОАО «Транс-Ойл», затем — Совета директоров ОАО «Первая горнорудная компания». В 2006 году компания «Славия», контролируемая Магомедовым, купила 76% акций «Якутгазпрома» за 628,5 млн. руб.

В 2007 году Магомедов зарегистрировал в Москве компанию «Сумма».

Ей принадлежит Новороссийский морской торговый порт (25%), Группа FESCO (50%; транспортная компания), «Якутская топливно-энергетическая компания» (более 90%), «Объединенная зерновая компания» (50% минус одна акция).

В 2009 году компания получила контроль над генподрядчиком реконструкции Большого театра «СУИПроектом», после чего, завершив работы над проектом, вышла из состава собственников. На протяжении 2010 -2012 годов бизнесмен был представителем РФ в деловом консультативном совете форума АТЭС. В 2011 году, совместно с «Транснефтью», состоялась сделка по приобретению Kadina Ltd, держащую контрольный пакет (50,1%) Новороссийского морского торгового порта. С 2016 года Зиявудин Магомедов – акционер Eurasia Fight Nights.

В 2017 году Forbes оценил состояние Зиявудина Магомедова в $1,4 млрд.

Помимо вышесказанного, бизнесмен – основатель благотворительного фонда «Пери», партнер НКО «Фонд поддержки олимпийцев России», член Попечительских советов ВГИКа, клуба «Валдай» и Дипломатической академии МИД РФ, а также фонда Европейского университета в Санкт-Петербурге.