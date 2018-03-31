Миллиардера Магомедова арестовали на два месяца

Тверской районный суд Москвы на два месяца арестовал совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, состояние которого оценивается Forbes в $1,25 млрд, и руководителя строительной компании «Интекс», входящей в «Сумму», Артура Максидова. Кроме того, суд в субботу назначит меру пресечения для брата Магомедова, который проходит по тому же уголовному делу.

Братья Магомедовы подозреваются в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и хищении 2,5 млрд руб. Максидова следователи подозревают в крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения.

«Основания для избрания иной меры пресечения кроме как заключения под стражу не имеется», — заявил следователь в суде. Он также отметил, что Магомедов в день задержания собирался улететь в Майами. Следствие считает, что если оставить бизнесмена на свободе, то он может связаться с двумя сообщниками, которые скрываются в Эмиратах.

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Адвокат Магомедова предложил внести за него залог в размере 2,5 млрд рублей. Суд отказался от такого предложения и принял решение отправить миллиардера в СИЗО. Сам бизнесмен своей вины не признает — он назвал обвинения абсурдными. Представители «Суммы» намерены обжаловать арест бизнесмена.

Что касается Артура Максидова, то, по информации следователей, он в период до 23 декабря 2015 года организовал хищение из бюджета 668,925 млн руб. Делал он это совместно с преступной группировкой и путем завышения цен. Сам подозреваемый сообщил суду, что он «ошарашен» обвинением, которое ему выдвинули.

О задержании миллиардера Зиявудина Магомедова накануне в субботу заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. Вместе с ним был задержан его брат Магомед Магомедов и Артур Максидов.

«Следственный департамент МВД осуществляет предварительное расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ст. 210 УК Российской Федерации, по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения», — говорилась в заявлении министерства внутренних дел.

В МВД также заявили, что обыски по уголовному делу совладельцев «Суммы» прошли в 25 регионах России — в том числе в Москве и Московской области

Масштабные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия 30 марта провели сотрудники следственного департамента МВД и ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии. Мероприятия были направлены «на задержание причастных к совершению преступлений лиц, изъятие доказательств их преступной деятельности, обеспечение возмещения причиненного государству ущерба».

Информация о задержании миллиардера Магомедова поступила еще в пятницу, однако ее официального подтверждения не было. Также 30 марта сообщалось о проведении обысков по нескольким десяткам адресов — в том числе в квартирах и домах.

Обыски в группе «Сумма», по информации СМИ, силовики проводили по делу о хищении более 752 млн руб. при строительстве «Арена Балтика» в Калининграде. Стадион строили к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Дочка «Суммы» — «Глобалэлектросервис» — являлась генеральным подрядчиком строительства «Арены Балтика».

Компания была ответственной за укрепление слабых грунтов на площадке строительства арены. Использованные для этого 1,6 млн кубометров песка, согласно информации следствия, не соответствовали техническим параметрам. Тем не менее, глава Минстроя Калининградской области Амир Кушхов и замруководителя управления капитального строительства региона Сергей Трибунский в сентябре 2014 года приняли работы у «Глобалэлектросервиса».

Чиновников, одобривших работу компании, и топ-менеджера «Глобалэлектросервиса» Хачима Эристова арестовали в июле 2017 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Представитель «Глобалэлектросервиса», в свою очередь, отвергал претензии к качеству работ. По его мнению, при сдаче стройплощадки у заказчика не было претензий к качеству и объемам песка. Более того, компания заверила качество проведенных работ в Арбитражном суде Калининградской области и Тринадцатом апелляционном суде Санкт-Петербурга. Это было сделано по итогам судебно-строительно-технической экспертизы.

Напомним, что совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов находится на 63 месте в списке богатейших бизнесменов России за 2017 год. Его состояние оценивают в $1,4 млрд. Совместно с «Транснефтью» группа компаний «Сумма» владеет 50,1% Новороссийского морского торгового порта. Также «Сумме» принадлежит 32,5% акций головной компании «Дальневосточное морское пароходство», почти 50% акций «Объединенной зерновой компании» и Якутской топливно-энергетической компании.