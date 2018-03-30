«Зимняя вишня» в Кемерове: кто ответит за самострой

В рамках уголовного дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в пятницу, 30 марта, задержаны еще два человека.

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Теперь под следствие попала начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова. В отношении нее возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (это ч. 3 ст. 285 УК РФ). Как считает Следственный комитет,

торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня» в Кемерове был возведен самовольно, без разрешения на строительство, при этом Танзилия Комкова не приняла мер для того, чтобы здание ТЦ не было введено в эксплуатацию.

«Следствие также проверит действия Комковой на предмет коррупционной составляющей», — сообщается на сайте СК РФ.

Ранее ведомство сообщило и о задержании Юлии Богдановой, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» — предприятия, которому принадлежало здание сгоревшего ТЦ.

Как показало следствие, ответственность за соблюдение пожарной безопасности в здании ТРЦ «Зимняя вишня» несла именно она. Подчиненные генерального директора не раз сообщали ей о неисправностях в системе противопожарной безопасности торгового центра. Однако Богданова не принимала никаких мер и занималась только сдачей в аренду торговых площадей.

Следователи провели у Юлии Богдановой обыск. В пятницу ей планируют предъявить обвинение по по ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Таким образом, под следствием по делу о пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», при котором погибли 64 человека, проходят уже семеро. Пять человек находятся по арестом — 28 марта суд поместил их в СИЗО на два месяца.

Арестован Сергей Антюшин — сотрудник ЧОПа, охранявшего здание. По версии следствия, после начала пожара не включил пожарную сигнализацию, которая из-за неисправности находилась на ручном управлении — однако он своей вины не признает, утверждая, что кнопка сигнализации была неисправна, о чем он сообщал начальству.

Также под арестом оказалась управляющая торговым центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок. В суде она предположила, что причиной пожара стал поджог, уточнив, что не знала о том, что в здании нарушались правила пожарной безопасности.

«Я не знала, что у нас есть какие-то нарушения. 14 февраля были учения, и срабатывала пожарная сигнализация… Не было ни одного замечания. Я не знала, что у нас есть какие-то проблемы», — сказала она журналистам, по сообщению РИА «Новости».

28 марта суд арестовал также технического директора ТРЦ «Зимняя вишня» Георгия Соболева. «В последнее время центр был в запущенном состоянии. При этом я имел маленькие финансовые ресурсы, помещение — большое, персонала — мало», — цитирует рассказ Соболева из здания суда «Интерфакс».

Четвертым арестованным стал Игорь Полозиненко, руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ. Полозиненко заявил, что следствие скрывает документы, которые могли бы доказать его невиновность.

«Говорят, что они сгорели во время пожара. Это документы, подтверждающие качество и своевременность работ. Обвинению было удобно сказать, что все это сгорело в огне. Систему пожаротушения мы только обслуживали, не устанавливали. <...> На нашу организацию пытаются повесить противопожарную систему всего здания», — заявил Полозиненко журналистам в суде.

28 марта суд поместил под арест сотрудника «Системного интегратора» Александра Никитина — он занимался обслуживанием пожарной сигнализации в «Зимней вишне». Представитель СК сообщал, что Никитин не является дипломированным электриком — он окончил ПТУ по специальности повар-кондитер.

«Как на него могли возлагаться обязанности по пожарной безопасности — непонятно», — заявил следователь.

«Следователи допрашивают потерпевших и свидетелей, в том числе и представителей органов местной исполнительной власти, разрешивших ввод здания в эксплуатацию», — сообщила представитель СК Светлана Петренко.

Назначена судебная пожарно-техническая экспертиза: эксперты из Санкт-Петербурга уже прибыли в КЕмерово и начали работу. Причину быстрого распространения огня в здании уже объяснили в МЧС.

«К моменту прибытия пожарных шло стремительное распространение огня. Думаю, этому способствовали пустоты в перекрытиях, а также старая вентиляция», — заявил начальник службы пожаротушения 1-го отряда федеральной противопожарной службы по области Андрей Бурсин. По его словам, сложность работы пожарных была связана с планировкой, размерами торгового центра, а также наличием баллонов, которые пришлось выносить и охлаждать.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» города Кемерово разгорелся в воскресенье, 25 марта, во второй половине дня. Площадь пожара составила 1,6 кв. км. Трагедия унесла жизни 64 человек, из них 41 ребенок. Следствие открыло уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности (статья 109), нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (статья 219), и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238).