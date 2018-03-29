Весна по-московски: после снега пойдет дождь

В пятницу характер погоды в Москве начнется постепенно меняться — небо затянут облака, и температура воздуха начнет приближаться к климатической норме. Об этом «Газете.Ru» рассказали в центре «Фобос». Ночью 30 марта в столице ожидается -12…-10°С, днем температура поднимется до +1…+3°С. Ветер юго-западный 2-7 м/с, атмосферное давление — 751 мм рт. ст.

В субботу показатели термометров немного повысятся — ночью в столице ожидается -3…-1°С, днем +1…+3°С. Ветер 31 марта будет северным 1-6 м/с. В целом в столице будет преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой мокрый снег. Атмосферное давление опустится до 748 мм рт. ст.

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Отметить легкие намеки на адекватную весну в Москве можно на ярмарке, развернувшейся на дизайн-заводе «Флакон». Там москвичей ждут мастер-классы по определению цветотипа кожи, консультации астролога, а также уголок, где можно нанести узор хной. На ярмарке вы также сможете найти дизайнерские аксессуары и необычные бьюти-товары. Завершите шоппинг за кружкой ароматного кофе и плиткой шоколада.

Первый день апреля подарит Москве дождь с мокрым снегом и волну теплого воздуха. Температура вернется в рамки климатической нормы — ночью она составит -2…0°С, а днем — +2…+4°С. Ветер в столице ожидается юго-восточный 8-13 м/с. Атмосферный фон — 741 мм рт. ст.

Первоапрельская шутка может запросто перерасти в реальность. На выставку, расположенную в московском креативном пространстве «Хлебозавод №9», приедут 130 кошек — берите одну из них и везите домой.

Если первое время ваши домашние будут в шоке от такой шутки, то спустя неделю никто не сможет отвести глаз от нового питомца. Приезжайте на Дмитровскую с 11.00 до 19.00 и захватите с собой паспорт для составления договора о передаче животного. Всем счастливым обладателям кошек полагаются полезные подарки.

В понедельник натиск тепла усилится, и снег начнет таять. Погода ожидается пасмурной и слякотной — с осадками и порывистым ветром. В Москве будет облачно, пройдет дождь. Температура воздуха ночью составит 0…+5°С, а днем поднимется до +2…+7°С. Ветер южный 5-10 м/с, атмосферное давление 736 мм рт. ст.

Со 2 апреля столичные власти запускают в продажу карту «Музей в подарок», которая даст возможность посетить 10 московских музеев в течение полугода. Ее стоимость — 2150 рублей. Учитывая тот факт, что средняя цена билета в столичный музей составляет 300 рублей, карта поможет неплохо сэкономить. Если у вашего друга скоро юбилей, вам не придется долго думать о подарке. К примеру, карта даст возможность без очереди попасть в галерею Ильи Глазунова, дом Гоголя, музей Есенина и музей Москвы.

Во вторник вместе с повышением атмосферного давления увеличится и температура воздуха. 3 апреля продолжится интенсивное таяние снежного покрова. В столице начнет постепенно приходить климатическая весна. Ночная температура составит около 0°С, днем ожидается +1…+6°С.



В Москве будет преимущественно облачно, временами пройдет дождь со снегом. Синоптики также прогнозируют юго-западный ветер 5-10 м/с.

4 апреля немного увеличится атмосферное давление (747 мм рт. ст.). Среднесуточная температура повысится и будет соответствовать средним многолетним значениям. Ночью синоптики прогнозируют -4…+1°С, днем ожидается +3…+8°С. В среду в Москве будет облачно — временами возможен небольшой дождь, местами со снегом. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Активное потепление в столице ощутили и жители московского зоопарка. С приближением тепла им хочется поскорее покинуть закрытые помещения и прогуляться по открытым вольерам. С начала апреля сотрудники зоопарка начнут давать им такую возможность. Греться на солнце уже начали повзрослевшие котята европейской рыси — приходите посмотреть на них. Тем более, с 1 апреля столичный зоопарк будет закрываться на час позже — в 19:00.

К четвергу осадки прекратятся, температура воздуха превысит климатическую норму на 2-3°С. Ночью ожидается 0…+5°С, днем синоптики прогнозируют +3…+8°С. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление — 748 мм рт. ст.

В пятницу на фоне высокого атмосферного давления (750 мм рт. ст.) в облаках появятся прояснения – они немного повысят среднесуточную температуру воздуха. 6 апреля будет облачно, без существенных осадков. Ночная температура ожидается 0…+5°С, днем будет +6…+11°С. Ветер южный 2-7 м/с.

С такими температурными показателями официально разрешаем москвичам переобуться в более легкую обувь – шнуруйте кеды или бегите в торговый центр за новыми кроссовками. Только не спугните весну.