«Иностранным режиссерам страшно ехать в Москву»

Съемочные группы и неадекватные москвичи

За последние пять лет общее число киносъемок в Москве сократилось вдвое — с 80 до 40. Виноваты многочисленные административные барьеры — киносъемка как вид деятельности не прописана ни в одном правовом документе, поэтому согласовать ее с городскими и федеральными структурами становится вдвойне сложнее.

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Еще одна проблема — бесконечные передвижения по центру Москвы кортежей особо охраняемых лиц. Любой съемочный день может быть сорван из-за передвижения чиновников. В этом случае бессильна даже стопка необходимых документов и подтверждений.

Немало помех в съемочный процесс также приносят москвичи. О самых курьезных случаях во время съемок в столице «Газете.Ru» рассказал директор по подготовке и проведению съемок ведущих кинокомпаний России Александр Воронов. Так, однажды ему помогла схожесть с композитором Аркадием Укупником.

«Заходим мы как-то с творческой группой во дворик для выбора натуры — то есть подбора места съемки.

Бдительный гражданин с балкона второго этажа, увидев подозрительную группу граждан, стал громогласно возмущаться.

Видя нависшую с балкона опасность, я попытался улыбчиво парировать и нейтрализовать выяснение личностей», — рассказал директор.

В ответ на грубость местного жителя Воронов столь же громогласно поздоровался. Выражение лица оппонента изменилось и он заявил: «А, это вы, Аркадий! Здравствуйте! Проходите, проходите, пожалуйста».

Еще одна история произошла в 2006 году на съемках сериала «Неотложка», которые проходили в доме рядом с киностудией «Мосфильм». Женщина, проживавшая в близлежащем подъезде, всей душой ненавидела съемочные группы и любыми способами препятствовала съемкам на территории дома. Горожанка объявилась на второй день — ее крики не могли приглушить даже закрытые окна.

Съемочной группе пришлось звонить риелтору, которая помогала с организацией съемок. «Надевай медицинский халат и шапку, бери двух рабочих и иди к ней!», — недолго думая, посоветовала она. Этот способ действительно сработал: при виде санитаров возмутительница спокойствия поспешила исчезнуть.

Позже выяснилось, что женщина ранее работала в монтажном цехе «Мосфильма». Впоследствии она помутилась в рассудке — отсюда такая реакция.

В оставшиеся дни съемочная группа решила одеть в форму санитаров водителей — они все время находились во дворе и отпугивали тех, кто мог бы помешать съемкам.

Работе другой съемочной группы, рассказывает директор Александр Воронов, активно мешала еще одна противница съемок. Она поливала работников кипятком прямо из окна. Это не сработало, поэтому женщина решила пойти по другому пути. Она выбежала из подъезда, выхватила из рук продюсера папку с документами и скрылась в неизвестном направлении. После этого инцидента безопасность команды во время съемок стали обеспечивать полицейские.

«Мы как-то снимали новогодний сюжет на Соколе. Смена была ночная — записывали выход героев из подъезда. Пришлось покрыть искусственным бумажным снегом всю территорию. Подъезд, деревья, площадку перед подъездом, окна и балконы до второго этажа. На дворе же тем временем стоял теплый март. Выходившие утром на работу люди с удивлением видели снег и разворачивались домой, чтобы переодеться и утеплиться», — рассказал «Газете.Ru» директор по подготовке киносъемок Сергей Некрасов.

Зачастую недовольство москвичей заканчивалось порчей имущества. Так, продолжает Некрасов, однажды съемочная группа разгружала светобазу (грузовик или фургон с оборудованием, — «Газета.Ru») на Ленинградском проспекте — внезапно к ним подъехал человек на легковой машине. Мужчина быстро подошел к светобазе, вытащил из нее съемочные рельсы и начал со всей силы бить ими по фургону.

Команда не смогла оперативно отреагировать на его действия. В итоге рельсы согнулись, неизвестный прыгнул в машину и быстро уехал.

Режиссеров в Москву привлечет комиссия

В мае 2017 года в тестовом режиме начала действовать кинокомиссия — ее организовали на базе департамента культуры Москвы и профсоюзной организации «Москино». Задача комиссии — содействовать съемкам в столице, помогать с выбором локаций, а также рекомендовать аккредитованные продакшн-компании отечественным и зарубежным режиссерам. В конце февраля статус кинокомиссии был узаконен.

«Москино» отвечает за организационную сторону процесса — разрабатывает и корректирует регламенты киносъемок в Москве, сводит к минимуму число документов для организации съемок и помогает взаимодействовать со столичными госструктурами.

«Недостаточно только заниматься сохранением культурных ценностей. Очень важно также развивать креативную экономику и экономику культуры. Кино в данной связи – самое результативное и эффективное направление. Мы хотим увидеть Москву в ближайшие пять лет на экранах мировых кинотеатров», — заявил замруководителя департамента культуры Владимир Филиппов.

Чаще всего у кинематографистов возникают проблемы с локациями: найти доступный для съемок заброшенный кинотеатр, договориться с каким-нибудь парком или же попасть с оборудованием в Кремль или Большой театр.

«В перспективе необходимо сделать прозрачным ценообразование, определить самые популярные городские локации и упростить по ним процедуры», — рассказала «Газете.Ru» гендиректор «Московского кино» Светлана Максимченко.

Комиссия обещает давать рекомендации по выбору места съемок уже через неделю после обращения. Стоимость обещают рассчитать максимум за три недели, разрешение на съемки могут выдать в течение 30 дней. Раньше документа можно было ждать не один месяц.

Чем Москва отталкивает мировых режиссеров

За последние годы иностранные кинематографистов вообще перестали приезжать в Россию, считает Максимченко. Для них это «сложно, страшно — им кажется, что это дорого, непрозрачно, что есть какие-то коррупционные составляющие».

«Ведущие мегаполисы мира давно создают свой имидж на большом экране, делают это целенаправленно и профессионально. Многие любят Нью-Йорк, Лондон, Париж именно благодаря работе местных кинокомиссий. Современная Москва достойна быть на большом экране не реже Нью-Йорка или Лондона», — заявила Светлана Максимченко.

Проблемой, уверен гендиректор АНО «Русский офис Кинокомиссий» Валерий Купеев, являются неверные представления зарубежных режиссеров об организации съемок в Москве.

Неудачный опыт одной кинокомпании может заставить и остальных поставить крест на съемках в России.

«Мы встречались с HBO, компанией, которая выпускает «Игру престолов», в частности разговаривали с вице-президентом по физическому производству. На вопрос, «когда вы в последний раз общались с представителями кинематографа из России?», он ответил, что был в нашей стране только в начале 90-х и опыт был, мягко говоря, не очень позитивный, поэтому с тех пор ни с кем непосредственно по производству он не общается», — рассказал «Газете.Ru» Купеев.

Приехать в Россию для зарубежных кинематографистов – значит усложнить себе жизнь, считает гендиректор «Русского офиса Кинокомиссий»: «Проще поехать в Европу и потом наложить виды Москвы при монтаже».

Кроме того, во многих европейских странах давно действует система рибейта — налогового возврата кинематографистам при съемках. Так, в Чехии можно получить до 30% рибейта. Неудивительно, что американский фильм «Миссия невыполнима», в сценарии которого изначально были прописаны съемки в Москве, в итоге снимался на улицах Праги.

Расходы в любом случае оправдают себя — кинолента привлечет в регион больше туристов, что положительно повлияет на его экономику.

Посещаемость хорватского города Дубровник после съемок культового сериала «Игра престолов» выросла до 10 тыс. человек в день.

Это вынудило властей искусственно сократить турпоток.

Теперь город ежедневно могут посещать не более четырех тыс. туристов. Мэр Дубровника Мато Франкович заявлял, что городу нужно восстановиться после бурного роста числа посетителей — пусть даже ценой потери миллионов евро.

Впрочем, некоторые режиссеры все же доезжают до России. В 2017 году в Москве побывал режиссер фильмов «На игле» и «Миллионер из трущоб» Дэнни Бойл. Он три дня снимал заявочные планы для своего будущего фильма.

В прошлом году в России также снимались некоторые эпизоды нового сериала «МакМафия» под руководством «Би-би-си». Изначально британцы планировали отснять лишь общие виды Москвы — теперь же в планах команды съемки в столице второго сезона.

«В сериале «МакМафия» Москва играет ключевую роль, поэтому за прошедший год я прилетал в Россию на съемки три раза подряд.

Для всей нашей группы было огромным удовольствием работать в этом городе, чему во многом способствовал профессионализм российской команды. Общие затраты на киносъемки в Москве были вполне сопоставимы с другими странами Восточной Европы, и даже в меньшую сторону.

Это стало ключевым фактором в принятии решения организации киносъемок в Москве», – заявлял продюсер картины Пол Ричи.

В России о системе рибейта впервые заговорили в октябре 2016 года. С 2017 года она начала действовать в Приморском крае, Астраханской и Калининградской областях. Местные власти выплачивают кинопроизводителям от 5 до 20%. Деньги, вложенные в кинопроизводства, будут возвращаться в региональный бюджет в пятикратном размере, считают в Агентстве стратегических инициатив.