Трагедия в Кемерово: кто виноват

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался примерно в 16:00 по местному времени в воскресенье, 25 марта. В этот день в центре, где, помимо магазинов, были детский развлекательный центр, боулинг, контактный зоопарк, кафе, бассейн и кинотеатр на три зала, произошло возгорание. Огонь вспыхнул на четвертом этаже — как предполагается, в детском центре. Помещения стал быстро заволакивать дым, пламя стремительно распространилось по утеплителю стен, который оказался горючим. По свидетельству очевидцев, сигнализация не работала, аварийные выходы были закрыты, охрана центра не помогала людям выбраться, а двери кинозалов оказались заперты.

Некоторые люди спасались, выпрыгивая из окон. Все 200 животных, находившиеся в контактном зоопарке, погибли.

Пожар тушили более 20 часов, поиски погибших завершились во вторник, во второй половине дня. Жертвами пожара, по официальным данным, стали 64 человека, однако данные о количестве пострадавших и пропавших без вести противоречивы.

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В МЧС РФ заявили, что не располагают информацией о пропавших без вести в результате пожара в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово — об этом заявил в среду заместитель главы МЧС России Владлен Аксенов. «Пропавших без вести, по нашим данным, нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем», — сказал он. Останки 64 погибших переданы Следственному комитету. Замглавы МЧС уточнил, что на данный момент опознаны 27 человек.

Слова Аксенова противоречат данным оперативного штаба, созданного родственниками жертв трагедии, а также информации Кемеровской городской администрации. Так, накануне агентство «Интерфакс» сообщило, что инициативная группа располагает данными о 85 пропавших без вести.

«Данные получены лично, по почте и смс. Фамилии не повторяются. 70 процентов пропавших без вести — дети, средний возраст — 10-13 лет», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, руководство города на сайте горадминитсрации разместило список из 36 фамилий людей, которые на 28 марта числятся пропавшими без вести. А СК РФ ранее сообщил, что получил 67 заявлений от граждан о пропавших без вести в ходе событий в «Зимней вишне».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил, что количество пропавших без вести при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове в настоящее время еще не может считаться окончательным. По словам пресс-секретаря главы государства, точные данные будут известны после завершения следствия. «Сейчас ведется следствие, соответственно, в момент следствия любая информация не может считаться информацией от первоисточника, потому что конечная цифра, конечно, будет представлена по результатам следствия», — сказал Песков. При этом он также уточнил, что сомнения и вопросы о числе погибших при пожаре в Кемерове оправданы, поскольку в условиях такого концентрированного горя люди уязвимы перед слухами.

Между тем слухи действительно были — в соцсетях распространялась информация о сотнях погибших. Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов накануне подчеркнул, что необходимо бороться с теми, кто распространяет непроверенную информацию о числе жертв пожара в ТЦ. По словам чиновника, пользователи соцсетей, распространяющие слухи о сотнях погибших на пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», должны нести ответственность за свои действия.

«Те, кто распространяет эти записи, должны ответить за клевету по полной программе», — заявил он на стихийном митинге перед администрацией.

Он также назвал этот митинг — 27 марта жители Кемерова одиннадцать часов провели у здания на площади Советов, требуя сказать им правду, — «спланированной акцией, направленной на дискредитацию власти».

Скандал, связанный с недостоверной информацией о количестве погибших при пожаре, возник по вине пранкера Евгения Вольнова из Украины, настоящее имя которого — Никита Кувиков. Он опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором он звонит представляющимся сотрудниками моргов в Кемерово и под видом сотрудника МЧС сообщает им о 300 погибших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Видео запустило волну аналогичных роликов в интернете и паники в соцсетях.

В среду Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Кувикова. «По результатам проведенной проверки следователи возбудили уголовное дело по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды») в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов», — сообщила официальный представитель СК РФ Петренко.

Тем временем в связи с уголовными делами, возбужденными после инцидента, Заводский районный суд Кемерова арестовал на два месяца пятерых фигурантов дела о пожаре.

Среди них — сотрудник частного охранного предприятия (ЧОПа) Сергей Антюшин: он, по версии следствия, не включил находившуюся на ручном управлении пожарную сигнализацию в ТЦ.

Сергей Антюшин своей вины не признает — заявил, что кнопка включения сигнализации была неисправна, он сообщал об этом начальству до происшествия, однако никаких мер в связи с этим предпринято не было.

Также суд Кемерова арестовал на два месяца технического директора ТРЦ «Зимняя вишня» Георгия Соболева и арендатора «Зимней Вишни» Надежду Судденок. Последняя свою вину отрицала. «Я рядовой исполнитель!», — заявила она, настаивая на том, что торговый центр могли поджечь трудные подростки, которые конфликтовали с администрацией. По словам арендатора, их часто выгоняли на улицу, иногда даже вызывая полицию. «Последняя проверка МЧС была 14 февраля. Мне докладывали, что не было ни одного замечания! Я тогда не присутствовала. А вот в декабре лично была, когда нам выдавали акты, что все в порядке с требованиями безопасности к эвакуации людей, что пожарная сигнализация в рабочем режиме и так далее», — добавила она.

Арестован и Игорь Полозиненко — руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ. В зале суда Полозиненко заявил, что следствие скрывает документы, которые могли бы доказать его невиновность. «Говорят, что они сгорели во время пожара. Это документы, подтверждающие качество и своевременность работ. Обвинению было удобно сказать, что все это сгорело в огне. Систему пожаротушения мы только обслуживали, не устанавливали. <...> На нашу организацию пытаются повесить противопожарную систему всего здания», — заявил Полозиненко журналистам в суде.

Последним арестованным стал Александр Никитин — он занимался обслуживанием пожарной сигнализации в «Зимней вишне». Представитель СК сообщал, что Никитин не является дипломированным электриком — он окончил ПТУ по специальности повар-кондитер. «Как на него могли возлагаться обязанности по пожарной безопасности — непонятно», — заявил следователь.

Основным владельцем «Зимней Вишни» является миллиардер, контролирующий акционер «КДВ групп» Денис Штенгелов. Подсчеты Forbes свидетельствуют, что его состояние составляет порядка $600 млн. Он проживает в Австралии. При этом в среду пресс-служба одной из его компаний сообщил, что бизнесмен планирует приехать в Россию.

Президент России Владимир Путин во вторник вылетел в Кемерово.

Отвечая на вопрос местных жителей о том, будет ли отправлен в отставку губернатор региона Аман Тулеев, президент сказал, что «сразу назначать виновных не стоит — произошла страшная трагедия».

Российский лидер подчеркнул, что «под камеры и для красного словца» в отставку не отправляют, а также добавил, что нужно «точно определить, кто в чем виноват».

Тем не менее, как сообщают СМИ, своих должностей уже лишились заместитель губернатора Кемеровской области Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Кузбасса Нина Лопатинай. По словам осведомленных источников, кадровое решение уже принято, но документы пока не подписаны. Впрочем, на официальном уровне пока не было речи о том, что их увольнение связано с пожаром в «Зимней вишне».

Все торговые центры в ближайшее время проверят на предмет безопасности. Соответствующее поручение Путин дал премьер-министру Дмитрию Медведеву.