День траура: в Кемерово прощаются с погибшими. Онлайн

В течение всего дня в Кемерово будут проходить акции памяти по погибшим во время пожара. «С 9.30 (5.30 по московскому времени) идет католическая месса. В 11.00 (7.00 по московскому времени) панихиду по погибшим отслужат священнослужители Русской православной церкви, мусульмане вознесут свои молитвы в мечетях. В 12.00 (8.00 по московскому времени) на мемориале у ТЦ «Зимняя вишня» состоится памятное мероприятие, посвященные погибшим детям», — сообщили в администрации.