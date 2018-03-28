День траура: в Кемерово прощаются с погибшими. Онлайн

- 937327 просмотров Число погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» составляет 64
- 692002 просмотра По всей России созданы мемориалы памяти жертв пожара в Кемерово
- 628763 просмотра 37 человек погибли в результате пожара в Кемерове, поиски продолжаются
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Германия скорбит вместе со всей Россией. Генконсул государства сегодня почтил память погибших в Новосибирске.
Власти Аргентины выразили свои соболезнования и солидарность правительству и россиянам в связи с трагедией, произошедшей в Кемерово, и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщает МИД Аргентины.
Среди погибших во время пожара в «Зимней вишне» была 67-летняя Надежда Агарков и двое ее внуков восьми и десяти лет. Сейчас их хоронят на Кировском кладбище №3 в Кемерово, сообщают РИА «Новости».
В российских городах продолжают проходить акции памяти. Утром в Енисейске запускали в небо белые шары.
Департамент труда и занятости населения Кемеровской области займется трудоустройством сотрудников сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня». Сейчас составляется список людей, которые остались без работы, по предварительным данным, их около 300, сообщил начальник департамента Дмитрий Мелешкин.
В связи с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня» российские звезды решили отменить запланированные на ближайшие дни выступления в Кемерово. Концерт Елены Темниковой будет перенесен с 3 апреля на 24 октября. Группа «Руки вверх» приняла решение отказаться от выступления 12 апреля в СРК «Арена», зрителям вернут деньги за купленные билеты, сообщает «РБК» со ссылкой на концертных директоров исполнителей.
Возле Свято-Троицкого кафедрального собора в Анадыре свыше 1,5 тыс. человек собрались почтить память погибших во время пожара, в небо запускали белые шары, сообщает правительство Чукотского автономного округа.
Отпевание 37-летней учительницы Татьяны Дарсалии, погибшей в ТЦ «Зимняя вишня», проходит в Знаменском кафедральном соборе в центре Кемерово. Во время пожара она успела вывести дочку на улицу, после чего вернулась в торговый центр, чтобы помочь другим. Татьяна задохнулась угарным газом. Как сообщают РИА «Новости», проститься с ней пришли друзьями, коллеги и ученики гимназии, в которой она преподавала иностранные языки.
В течение всего дня в Кемерово будут проходить акции памяти по погибшим во время пожара. «С 9.30 (5.30 по московскому времени) идет католическая месса. В 11.00 (7.00 по московскому времени) панихиду по погибшим отслужат священнослужители Русской православной церкви, мусульмане вознесут свои молитвы в мечетях. В 12.00 (8.00 по московскому времени) на мемориале у ТЦ «Зимняя вишня» состоится памятное мероприятие, посвященные погибшим детям», — сообщили в администрации.
По данным МЧС, без вести пропавших во время пожара в Кемерове нет.
В Москву вернулись спасатели отряда Центроспас МЧС России, которые были задействованы в ликвидации последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС. В поисковой операции принимали участие 47 специалистов.
На сегодняшний день опознаны тела 27 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Четыре тела отправлены на дополнительную экспертизу, передает «Интерфакс».
Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем следить за последствиями трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». 28 марта объявлено днем траура в России. Сегодня в Кемерово пройдут похороны и поминальные службы по погибшим во время пожара.