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День траура: в Кемерово прощаются с погибшими. Онлайн

В Кемерово проходит церемония прощания с погибшими при пожаре

28 марта объявлено днем траура в России. В Кемерово проходят похороны и поминальные службы. На сегодняшний день известно о 64 погибших при пожаре, число пострадавших увеличилось до 76 человек.
Видео дня
Начало пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
В сети появилось видео с камер наблюдения с предположительно началом пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в... 
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10:32

Германия скорбит вместе со всей Россией. Генконсул государства сегодня почтил память погибших в Новосибирске.

10:26

Власти Аргентины выразили свои соболезнования и солидарность правительству и россиянам в связи с трагедией, произошедшей в Кемерово, и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщает МИД Аргентины.

10:21

Среди погибших во время пожара в «Зимней вишне» была 67-летняя Надежда Агарков и двое ее внуков восьми и десяти лет. Сейчас их хоронят на Кировском кладбище №3 в Кемерово, сообщают РИА «Новости».

10:14

В российских городах продолжают проходить акции памяти. Утром в Енисейске запускали в небо белые шары.

10:07

Департамент труда и занятости населения Кемеровской области займется трудоустройством сотрудников сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня». Сейчас составляется список людей, которые остались без работы, по предварительным данным, их около 300, сообщил начальник департамента Дмитрий Мелешкин.

09:59

В связи с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня» российские звезды решили отменить запланированные на ближайшие дни выступления в Кемерово. Концерт Елены Темниковой будет перенесен с 3 апреля на 24 октября. Группа «Руки вверх» приняла решение отказаться от выступления 12 апреля в СРК «Арена», зрителям вернут деньги за купленные билеты, сообщает «РБК» со ссылкой на концертных директоров исполнителей.

09:55

Возле Свято-Троицкого кафедрального собора в Анадыре свыше 1,5 тыс. человек собрались почтить память погибших во время пожара, в небо запускали белые шары, сообщает правительство Чукотского автономного округа.

09:46

Отпевание 37-летней учительницы Татьяны Дарсалии, погибшей в ТЦ «Зимняя вишня», проходит в Знаменском кафедральном соборе в центре Кемерово. Во время пожара она успела вывести дочку на улицу, после чего вернулась в торговый центр, чтобы помочь другим. Татьяна задохнулась угарным газом. Как сообщают РИА «Новости», проститься с ней пришли друзьями, коллеги и ученики гимназии, в которой она преподавала иностранные языки.

Знаменский кафедральный собор
Александр Кряжев/РИА "Новости"
Знаменский кафедральный собор
09:28

В течение всего дня в Кемерово будут проходить акции памяти по погибшим во время пожара. «С 9.30 (5.30 по московскому времени) идет католическая месса. В 11.00 (7.00 по московскому времени) панихиду по погибшим отслужат священнослужители Русской православной церкви, мусульмане вознесут свои молитвы в мечетях. В 12.00 (8.00 по московскому времени) на мемориале у ТЦ «Зимняя вишня» состоится памятное мероприятие, посвященные погибшим детям», — сообщили в администрации.

09:20

По данным МЧС, без вести пропавших во время пожара в Кемерове нет.

09:13

В Москву вернулись спасатели отряда Центроспас МЧС России, которые были задействованы в ликвидации последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС. В поисковой операции принимали участие 47 специалистов.

09:05

На сегодняшний день опознаны тела 27 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Четыре тела отправлены на дополнительную экспертизу, передает «Интерфакс».

08:59

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем следить за последствиями трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». 28 марта объявлено днем траура в России. Сегодня в Кемерово пройдут похороны и поминальные службы по погибшим во время пожара.