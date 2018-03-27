Выхода нет: почему пожары в ТРЦ убивают людей

В результате пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека. Сейчас следствие и родственники погибших, организовавшие свой оперативный штаб, выясняют, как это произошло. Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший при пожаре жену, троих детей и сестру, записал видеообращение: он рассказал, что родным жертв пожара предоставили записи с камер наблюдения. Они дали возможность понять, почему были заперты двери третьего зала кинотеатра.

Как выяснилось, с самого начала они были открыты — решение запереться в зале и ждать спасателей принял неизвестный мужчина, поскольку коридор уже заволок густой дым.

Реклама

Многих можно было спасти, если бы эвакуация проводилась более организованно. И это не первый случай, когда люди погибают при пожаре в развлекательных заведениях, не сумев выбраться.

Ночной клуб «Хромая Лошадь», Россия

Михаил Воскресенских/РИА «Новости» Ночной клуб «Хромая лошадь» в Перми после пожара, 2009 год

Пожар в Кемерово стал одним из самых разрушительных на территории России за последние 100 лет. Большее количество жизней унес лишь пожар в клубе «Хромая лошадь», который случился в Перми 5 декабря 2009 года. В результате возгорания погибли 153 человека.

Пожар произошел во время празднования восьмилетия заведения, в честь этого события в помещении клуба был организован фейерверк. По официальным данным, причиной возгорания стало нарушение правил техники безопасности.

Оптимальная вместимость клуба составляла 50 человек, но в помещении находилось около 300, и число погибших в результате достигло 156.

Во время фейерверка вспыхнули декорации, аварийный свет не был предусмотрен, а у выхода была открыта лишь одна створка. Люди поддались панике и пострадали от давки, отравления угарным газом и другими продуктами горения. Позже несколько проверок выявили серьезные нарушения правил пожарной безопасности. Правительство Пермского края ушло в отставку в полном составе, своих должностей лишилось несколько чиновников, а соучредители, сотрудники клуба и поставщик пиротехники оказались в колонии.

Торговый комплекс «Чжунбай», Китай

China Photos/Reuters Пожар в торговом комплексе «Чжунбай» в китайском Цзилине, 2004 год

15 февраля 2004 года в торговом комплексе «Чжунбай» северо-восточного китайского города Цзилинь произошел пожар. Возгорание возникло на втором этаже в полдень воскресенья, поэтому в этот момент в универмаге находилось много людей.

На других ярусах пятиэтажного здания, где были расположены магазины, рестораны, бильярдная, баня и дискотечный зал, также находились люди.

Огонь тушили в течение пяти часов при помощи 260 пожарных, после чего еще долгое время продолжались спасательные работы. Более 120 посетителей торгового комплекса удалось спасти, однако 53 человека погибли, а 68 — получили ранения и ожоги. В результате следствия выяснилось, что инцидент произошел по причине «халатности», но какого характера — не сообщается. Все виновные были найдены и привлечены к ответственности.

Торговый центр «Икуа Боланьос», Парагвай

Reuters Пожар в торговом комплексе «Икуа Боланьос» в столице Парагвая Асунсьоне, 2004 год

1 августа 2004 года в столице Парагвая Асунсьоне в торговом центре «Икуа Боланьос» загорелась кухня в одном из ресторанов, находящихся на первом этаже.

Опасаясь краж, продавцы и охранники заблокировали двери, аварийные выходы были заколочены, большинству так и не удалось выехать с подземной парковки.

Пожар распространился с огромной скоростью, быстро обвалились крыша и первый этаж. Кто-то успел спастись, выпрыгнув из окон с выбитыми стеклами, но в общей сложности более 500 человек получили ранения, а 396 — погибли. Владелец торговой сети «Икуа Боланьос» Хуан Пио Пайва, совладельцы и руководители службы безопасности магазина были арестованы и приговорены к различным срокам тюремного заключения. Хуан Пио Пайва пытался покончить с собой прямо в камере, не выдержав давления со стороны следствия.

Ночной клуб «Республика Кроманьон», Аргентина

Marcos Brindicci/Reuters Последствия пожара в ночном клубе «Республика Кроманьон» в столице Аргентины Буэнос-Айресе, 2004 год

Еще один крупный пожар произошел в ночном клубе в столице Аргентины Буэнос-Айресе. В ночь на 30 декабря 2004 года в клубе «Республика Кроманьон» выступала рок-группа Callejeros. Неосторожное обращение с пиротехникой вызвало возгорание, стены и потолок здания, отделанные огнеопасными материалами, начали плавиться и выделять опасные продукты горения.

В тот момент в клубе находилось до 3 000 посетителей, эвакуация которых осуществлялась лишь через два из шести выходов: остальные были заперты, чтобы закрыть проход безбилетникам.

Большинству людей удалось эвакуироваться. Пожар унес 194 жизни, как минимум 1432 человека получили ранения. После трагедии из-за грубых нарушений правил противопожарной безопасности были закрыты многочисленные клубы и прочие развлекательные заведения. Владелец ночного клуба был арестован и приговорен к 20 годам тюрьмы, а менеджер рок-группы — к 18.

Ночной клуб «Kiss», Бразилия

AP Последствия пожара в ночном клубе «Кисс» в бразильском городе Санта-Мария, 2013 год

27 января 2013 года в клубе «Kiss» в бразильском городе Санта-Мария по уже знакомому сценарию произошел пожар, ставший одним из самых крупных возгораний в ночных клубах за всю историю. В эту ночь в заведении проходил концерт рок-группы Gurizada Fandangueira, сопровождавшийся пиротехническим шоу.

Искры фейерверка подожгли звукоизоляцию на потолке и декоративный флаг, который моментально начал выделять едкий дым.

Попытка потушить пожар не удалась, поскольку огнетушитель оказался неисправен. Ситуацию усугубила паника и один недостаточно широкий аварийный выход. Участники рок-группы признали вину, по чем написали на своей странице в соцсети. В результате инцидента погибло более 240 человек, а около ста получили ранения различной степени тяжести.