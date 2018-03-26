Новый поворот в деле Скрипаля: тайная встреча в день отравления

Как сообщает британская газета The Times, экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия на четыре часа отключили функцию датчика местоположения GPS на своих телефонах в день отравления 4 марта. В материале говорится, что отключение GPS могло позволить Скрипалям провести «тайную встречу» с неизвестными лицами.

«Наиболее вероятной причиной [отключения датчиков GPS] может быть то, что они собирались с кем-то встретиться и хотели остаться вне поле зрения. Это соответствует тем методам работы, которые использовал Скрипаль, когда был разведчиком»,

— заявил источник Times, знакомый с ситуацией.

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Официальная представитель Скотланд-Ярда отказалась комментировать указанные источником сведения, поскольку эта информация «касается расследования».

Опубликованные данные дела говорят о том, что Сергей и Юлия Скрипали в 09:15 утра по Гринвичу 4 марта посетили кладбище, на котором похоронены жена и сын экс-полковника ГРУ.

После этого, в 13:30 по Гринвичу, они припарковали свой автомобиль на стоянке в Солсбери, зашли в паб The Mill, а после — в итальянский ресторан Zizzi.

Также газета полагает, что информацию о данных GPS следствию предоставили операторы мобильной связи.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что у отравленного в британском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля была близкая подруга, которая слишком напугана, чтобы рассказать полиции о том, что предшествовало инциденту.

По данным издания, она проживает в Солсбери и так же, как и Скрипаль, приехала в Великобританию из России. Отмечается, что женщина начала встречаться со Скрипалем из-за его финансовой состоятельности.

«Скрипаль сказал ей, что он российский мультимиллионер, и они начали общаться. Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях», — заявил источник из близкого окружения пары.

Ранее британские СМИ писали, что бывший одноклассник Скрипаля Владимир Тимошков рассказал о своем телефонном разговоре с экс-сотрудником ГРУ, который состоялся в 2012 году. По его словам,

Скрипаль утверждал, что не является предателем, так как «принимал присягу на верность Советскому Союзу», а не Российской Федерации.

Также Тимошков заявил, что Скрипаль жалел о решении стать двойным агентом, так как после этого «жизнь пошла наперекосяк». По словам школьного друга экс-полковника ГРУ, многие одноклассники отвернулись от Скрипаля и называли его «предателем родины».

Кроме того, британское издание The Telegraph сообщало, что Скрипаль боялся за свою жизнь и обращался в правоохранительные органы за помощью незадолго до происшествия.

22 марта эксперты военной лаборатории в Портон-Даун установили, что вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, использовалось «как часть группы «Новичок». Об этом было официально объявлено, когда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 22 марта в Брюсселе встретилась с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Премьер представила им [главам Франции и ФРГ] детальный доклад о расследовании факта применения на улицах Солсбери боевого нервно-паралитического вещества производившегося в России типа. Она заявила о положительной идентификации ведущими учеными в Портон-Даун химического вещества, использовавшегося как часть группы «Новичок», — заявили в канцелярии британского премьера.

По словам Терезы Мэй, Британия уверена в том, что Россия ранее производила это вещество. В ответ на это в Министерстве обороны РФ заявили о том, что в Великобритании проводят разнообразные эксперименты с химическим оружием.

По утверждению начальника российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова, разработкой и исследованием отравляющих веществ занимается лаборатория Портон-Даун рядом с Солсбери, официальная деятельность которой заключается в утилизации старых образцов боевых отравляющих веществ.

Также Кириллов заявил, что публикация формулы «Новичка» является, фактически, актом пособничества международному терроризму.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что все связанные с инцидентом в Солсбери улики могли быть уничтожены. По его словам, реальное применение боевого отравляющего вещества неминуемо ведет к многочисленным жертвам прямо на месте его применения, а в Солсбери была совсем другая картина.

«Если до сих пор достоверно не определен предмет расследования, а все факты преднамеренно скрываются, а реальные улики за это время могли за это время вообще уже исчезнуть — как, кстати, в Великобритании не раз случалось, — то тогда вообще не понятно, о чем у них, британцев, идет речь?» — сказал Ермаков.

Россия утверждает, что завершила полное уничтожение своих запасов химического оружия, остававшегося в строю со времен СССР, еще в сентябре 2017 года. Программа по ликвидации химоружия была начала еще в 1997 году.