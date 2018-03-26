Пожар в кемеровском ТЦ: спасатели ищут погибших

Объем материальной компенсации, которую получат семьи погибших в результате пожара, уже известен. Власти выделят по 1 млн руб. семьям, — об этом заявил губернатор области Аман Тулеев, по информации РИА «Новости». «Каждой семье, где есть погибший, к сожалению, по миллиону рублей. Если это два, не дай бог, то значит 2 миллиона рублей. Это решение, я вам докладываю, принято», — сказал Тулеев.