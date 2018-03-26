Пожар в кемеровском ТЦ: спасатели ищут погибших

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Объем материальной компенсации, которую получат семьи погибших в результате пожара, уже известен. Власти выделят по 1 млн руб. семьям, — об этом заявил губернатор области Аман Тулеев, по информации РИА «Новости». «Каждой семье, где есть погибший, к сожалению, по миллиону рублей. Если это два, не дай бог, то значит 2 миллиона рублей. Это решение, я вам докладываю, принято», — сказал Тулеев.
Жители Кемерова сдают кровь для пострадавших в результате пожара. В Кемеровский областной центр крови обратились более 300 желающих стать донорами. «69 из них прошли предварительный отбор на донорство, 45 сдали кровь. Еще порядка 200 человек стоят в очереди перед входом в центр крови», — говорится в сообщении администрации Кемеровской области. Главный врач областного центра крови Илгиз Вафин поблагодарил всех желающих помочь за поддержку. При этом он добавил, что запасов донорской крови достаточно для оказания экстренной медицинской помощи.
В Кемерово по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева прилетела министр здравоохранения Вероника Скворцова. «Вероника Скворцова лично прибыла в Кемеровскую область для руководства организацией медицинской помощи пострадавшим в результате пожара в торговом центре», — сообщила пресс-служба Минздрава.
По делу о пожаре следователи задержали и допросили четырех человек, сообщил Следственный комитет России в телеграм-канале. «В рамках уголовного дела задержаны и допрошены 4 человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр», — извещает ведомство.
Прежде всего — о том, что успело произойти в последние шесть часов. Главное: спасатели продолжают разбирать завалы на четвертом этаже торгового центра. Погибшими найдены 53 человека. 19 тел отправлены на опознание.
Здравствуйте, дорогие читатели. «Газета.Ru» снова начинает следить за ходом борьбы с последствиями пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Оставайтесь с нами!