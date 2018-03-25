В Кемерове горит ТЦ: «люди выпрыгивают из окон»

Три ребенка и женщина погибли, 26 человек пострадали во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ранее источник сообщил РИА «Новости» о гибели четырех детей при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» по адресу: проспект Ленина, дом 35.

Реклама

Площадь пожара составляет уже 500 квадратных метров.

«Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратились, либо были госпитализированы в медицинские учреждения города.

Вместе с тем сотрудниками МЧС работы по ликвидации огня и спасению людей продолжаются. Кроме того, по предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, произошло обрушение потолка», — сказала она.

Представители Центра медицины катастроф опровергли гибель людей при пожаре в ТК «Зимняя вишня» в Кемерове. Уточненные данные сотрудники центра уже передали в Москву. Речь идет о 14 пострадавших, жертв нет, подчеркнул источник в ЦМК. Как сообщает ФАН, официальных данных о погибших и пострадавших в настоящее время у СК РФ нет.

Сообщается также о 12 пострадавших в огне и 20 спасенных пожарными людях внутри здания. Более 200 человек были эвакуированы из ТЦ «Зимняя вишня». На место происшествия выехали мэр Кемерова Илья Середюк и первый замгубернатора Владимир Чернов. Количество единиц пожарной и специальной техники, задействованной на месте ЧП, увеличено до 48 единиц. В тушении пожара принимают участие уже более 200 сотрудников экстренных служб. По неофициальным данным от источника в МЧС здание находится под угрозой обрушения, сообщают местные СМИ.

Сотрудники МЧС продолжают эвакуацию посетителей и персонала ТЦ, бригады пожарных борются с очагами возгорания и ищут остающихся внутри посетителей.

В социальных сетях распространяется видео, на котором видно, как подросток выпрыгивает из окна на третьем этаже ТЦ, спасаясь от огня. Он задевает коробку кондиционера и приземляется на козырек, однако удар все равно был сильным — крыша над дверьми, куда приземлился выпрыгнувший из окна, проминается. Полицейские пытаются оттеснить от здания столпившихся зевак и добровольцев.

Оказавшиеся на месте происшествия горожане «с коврами» пытаются ловить выпрыгивающих из окон людей.

По сообщениям очевидцев, часть посетителей оказалась заблокирована на крыше здания. Очаг возгорания, предположительно, находится в одном из кинозалов, сообщил агентству «Интерфакс» первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов, находящийся возле «Зимней вишни».

По словам местных жителей, черный дым крайне ядовит и токсичен — загорелся пластик внутри здания. По словам очевидцев, пожар вспыхнул на четвертом этаже в детском городке.

«Загорелся поролон на четвертом этаже, где стоят детские аттракционы возле кинотеатра. Там было много детей, один человек выпал из окна и разбился насмерть. Всех работников и посетителей торгового центра эвакуировали. Люди все напуганы, некоторые плачут. Приехали четыре машины скорой помощи, работают кинологи, пожарные», — цитирует сайт kp.ru местного жителя Эдуарда.

По словам корреспондента «Интерфакса», передающего с места событий, сейчас горит весь третий этаж торгового центра, площадь пожара составляет около 450 кв. метров. Впоследствии площадь пожара возросла до 1500 кв. метров. Дым виден за несколько кварталов, сообщают местные СМИ.

В соцсетях появились сообщения, что началась эвакуация людей из соседних зданий, поскольку «здание может поплыть, обрушиться». Также горожан в соцсетях просят привозить к месту пожара тёплую одежду, поскольку все эвакуировались без верхней одежды. Также многие водители предлагают свою помощь и развозят участников происшествия по домам бесплатно.

Кроме того, в ГУ МЧС по Кемеровской области организована «горячая линия» по телефону 8-(38−42)-58−23−33 для уточнения информации и оказания психологической помощи населению.

По факту пожара и гибели детей возбуждено уголовное дело. Пожару присвоен второй — повышенный — уровень сложности. Как сообщает RT со ссылкой на старшего помощника прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елену Тушкевич, по факту возгорания организована прокурорская проверка, будут приняты меры реагирования.

Представитель Следственного комитета по Кемеровской области Надежда Ананьева заявила кемеровскому порталу ВашГород, что на месте уже работает следственная группа. «Все обстоятельства изучаются. Изымаются все документы, уже разыскиваются арендаторы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметила она.

Пожар в кемеровской «Зимней вишне» стал уже восьмым инцидентом в России с 2005 года, произошедшем в торгово-развлекательном центре и повлекшим за собой гибель двух и более людей.

Летом 2005 года в Ухте (Республика Коми) в результате пожара в торговом центре «Пассаж» погибли 25 человек, десять человек получили ожоги и травмы. В середине зимы 2006 года во Владивостоке в результате пожара в здании бизнес-центра «ПромстройНИИпроект» погибли семь человек. Еще 16 человек были госпитализированы, из них два впоследствии скончались от полученных травм.

22 января 2011 года в Уфе (Республика Башкортостан) в результате сильного пожара в пятиэтажном ТРЦ «Европа» погибли рабочий и школьница, пострадали 15 человек, из них восемь были доставлены в больницу. В конце весны 2011 года в Самаре произошло возгорание в магазине «Кооператор» — в огне погибли пять человек, еще 39 человек пострадали, из них 11 были госпитализированы.

В декабре 2014 года при пожаре в торговом центре «Армада» в Оренбурге погибли два человека — электрик и кладовщица. В марте 2015 года в Казани при пожаре в торговом центре «Адмирал» погибли 19 человек и 61 человек получил ранения.

В начале декабря 2017 года в городе Раменское при пожаре в торговом центре «Дисконт-центр» три человека погибли и пять человек получили травмы.