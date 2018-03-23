Захват заложников во Франции. LIVE

Пока еще непонятно, что предшествовало захвату заложников в Требе. По одним данным, все началось с того, что жандармы преследовали на машине подозреваемого, совершившего преступление в соседней коммуне Каркасон. Тот в процессе погони заехал на парковку к супермаркету в Требе и открыл огонь по правоохранителям, ранив одного из них. После этого он ворвался в магазин и взял заложников. По другим данным, инцидент в Каркасоне и в Требе не связаны между собой.