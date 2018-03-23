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Захват заложников во Франции. LIVE

Неизвестный захватил заложников в супермаркете во Франции

На юге Франции неизвестный захватил в заложники посетителей супермаркета. Местные СМИ сообщают об одном или двух погибших. Официального подтверждения этой информации пока нет. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
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16:29

По информации Figaro, в момент захвата заложников рядом с супермаркетом находился 45-летний подполковник вооруженных сил Франции, который добровольно вызвался помочь правоохранителям. Сейчас его обменяли на одного из заложников. В то же время, по информации Би-би-си, сейчас в супермаркете нет других заложников.

16:16

На место происшествия выехал глава МВД Франции Жерар Коллон. Об этом сказано в твиттере ведомства.

16:14

По информации Figaro, полиция в ходе спецоперации эвакуировала людей из школы и колледжа, расположенных неподалеку от супермаркета.

16:10

Радиостанция Europe1 сообщает, что неподалеку от базы Республиканской роты безопасности в Каркасоне «обнаружен труп». Его обнаружение совпало с сообщениями о спецоперации в соседней коммуне Требе.

16:08

МВД Франции подтвердило гибель двух человек при захвате заложников, сообщает ТАСС. Пострадали, по предварительным данным, 12 человек.

16:05

Europe 1 со ссылкой на свои источники сообщает, что злоумышленнику 30 лет, он приезжий из Марокко и в последнее время жил в коммуне Каркасон.

16:00

Появилась уже третья версия того, что предшествовало захвату заложников. Согласно источникам газеты Figaro, террорист первый напал на правоохранителей. Он подошел к троим бойцам полицейского спецназа и открыл по ним огонь, в результате чего один из них получил ранение в лопатку. Потом злоумышленник попытался скрыться от преследовавших его полицейских на машине, доехал до супермаркета и захватил заложников.

15:56

СМИ сообщают, что ранее мужчина, захвативший заложников уже «попадал в поле зрения французских спецслужб». Однако установлена ли его личность или нет, доподлинно пока не известно.

15:55

BFM TV сообщает, что захватчик выдвинул свои требования. Он хочет, чтобы власти освободили из тюрьмы Салеха Абдеслама, который обвиняется в причастности к терактам в Париже 13 ноября 2015 года. По данным следствия, Абдеслам сдавал квартиру непосредственным исполнителям теракта.

15:51

По словам мэра Треба, минимум два человека получили ранения в ходе атаки на супермаркет. Источник BFM TV сообщил, что сквозь стекла супермаркета видно лежащих на полу людей в крови.

15:47

Как пишет местная газета Figaro, полицейские нашли машину подозреваемого в захвате заложников. Она находилась на парковке перед супермаркетом.

15:40

Глава местной жандармерии Жан-Валери Латтерман подтвердил, что есть жертвы среди гражданских. «К сожалению, один человек, как мы предполагаем, был убит. Пока медики не могут подойти к месту его предполагаемой гибели, чтобы это подтвердить», — сказал он агентству AFP.

15:35

Сейчас место происшествия оцеплено полицией и жандармерией, для освобождения заложников привлечены силы Республиканского отряда безопасности (аналог российского СОБРа). Над магазином и прилегающими районами кружат вертолеты. Кроме того, к месту операции стянуть спасатели и кареты скорой помощи.

15:33

Неясным остается и число заложников (ранее сообщалось о сотне захваченных человек). По одним данным, большая часть из них сумела сбежать, по другим — в магазине находится множество людей из числа покупателей и персонала.

15:29

Пока еще непонятно, что предшествовало захвату заложников в Требе. По одним данным, все началось с того, что жандармы преследовали на машине подозреваемого, совершившего преступление в соседней коммуне Каркасон. Тот в процессе погони заехал на парковку к супермаркету в Требе и открыл огонь по правоохранителям, ранив одного из них. После этого он ворвался в магазин и взял заложников. По другим данным, инцидент в Каркасоне и в Требе не связаны между собой.

15:26

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что ситуация в Требе серьезная и уже назвал случившееся терактом. Французская прокуратура возбудила уголовное дело по соответствующей статье.

15:15

Об атаковавшем известно, что он является членом запрещенной в РФ группировки «Исламское государство». Как пишут французские газеты, мужчина при нападении кричал «Аллах акбар».

15:10

По данным местной радиостанции Europe 1, жертвами нападавшего стали не менее двух человек, другие СМИ говорят об одном погибшем. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

15:02

Захват заложников произошел на юге Франции днем в пятницу, 23 марта. Вооруженный огнестрельным оружием мужчина захватил супермаркет в коммуне Треб.