Захват заложников во Франции. LIVE

- 304977 просмотров Загитова заняла второе место после Костнер в короткой программе на ЧМ
- 265087 просмотров Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля
- 176210 просмотров Свой день рождения российский министр иностранных дел Сергей Лавров встречает в стране Восходящего...
- 162961 просмотр Коляда стал вторым после короткой программы на ЧМ по фигурному катанию
- 136673 просмотра Кабмин Украины официально разорвал экономические связи с Россией
- 79238 просмотров Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро чемпионата мира
- 75367 просмотров WADA потребовало признать доклад Макларена для восстановления РУСАДА
По информации Figaro, в момент захвата заложников рядом с супермаркетом находился 45-летний подполковник вооруженных сил Франции, который добровольно вызвался помочь правоохранителям. Сейчас его обменяли на одного из заложников. В то же время, по информации Би-би-си, сейчас в супермаркете нет других заложников.
На место происшествия выехал глава МВД Франции Жерар Коллон. Об этом сказано в твиттере ведомства.
По информации Figaro, полиция в ходе спецоперации эвакуировала людей из школы и колледжа, расположенных неподалеку от супермаркета.
Радиостанция Europe1 сообщает, что неподалеку от базы Республиканской роты безопасности в Каркасоне «обнаружен труп». Его обнаружение совпало с сообщениями о спецоперации в соседней коммуне Требе.
МВД Франции подтвердило гибель двух человек при захвате заложников, сообщает ТАСС. Пострадали, по предварительным данным, 12 человек.
Europe 1 со ссылкой на свои источники сообщает, что злоумышленнику 30 лет, он приезжий из Марокко и в последнее время жил в коммуне Каркасон.
Появилась уже третья версия того, что предшествовало захвату заложников. Согласно источникам газеты Figaro, террорист первый напал на правоохранителей. Он подошел к троим бойцам полицейского спецназа и открыл по ним огонь, в результате чего один из них получил ранение в лопатку. Потом злоумышленник попытался скрыться от преследовавших его полицейских на машине, доехал до супермаркета и захватил заложников.
СМИ сообщают, что ранее мужчина, захвативший заложников уже «попадал в поле зрения французских спецслужб». Однако установлена ли его личность или нет, доподлинно пока не известно.
BFM TV сообщает, что захватчик выдвинул свои требования. Он хочет, чтобы власти освободили из тюрьмы Салеха Абдеслама, который обвиняется в причастности к терактам в Париже 13 ноября 2015 года. По данным следствия, Абдеслам сдавал квартиру непосредственным исполнителям теракта.
По словам мэра Треба, минимум два человека получили ранения в ходе атаки на супермаркет. Источник BFM TV сообщил, что сквозь стекла супермаркета видно лежащих на полу людей в крови.
Как пишет местная газета Figaro, полицейские нашли машину подозреваемого в захвате заложников. Она находилась на парковке перед супермаркетом.
Глава местной жандармерии Жан-Валери Латтерман подтвердил, что есть жертвы среди гражданских. «К сожалению, один человек, как мы предполагаем, был убит. Пока медики не могут подойти к месту его предполагаемой гибели, чтобы это подтвердить», — сказал он агентству AFP.
Сейчас место происшествия оцеплено полицией и жандармерией, для освобождения заложников привлечены силы Республиканского отряда безопасности (аналог российского СОБРа). Над магазином и прилегающими районами кружат вертолеты. Кроме того, к месту операции стянуть спасатели и кареты скорой помощи.
Неясным остается и число заложников (ранее сообщалось о сотне захваченных человек). По одним данным, большая часть из них сумела сбежать, по другим — в магазине находится множество людей из числа покупателей и персонала.
Пока еще непонятно, что предшествовало захвату заложников в Требе. По одним данным, все началось с того, что жандармы преследовали на машине подозреваемого, совершившего преступление в соседней коммуне Каркасон. Тот в процессе погони заехал на парковку к супермаркету в Требе и открыл огонь по правоохранителям, ранив одного из них. После этого он ворвался в магазин и взял заложников. По другим данным, инцидент в Каркасоне и в Требе не связаны между собой.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что ситуация в Требе серьезная и уже назвал случившееся терактом. Французская прокуратура возбудила уголовное дело по соответствующей статье.
Об атаковавшем известно, что он является членом запрещенной в РФ группировки «Исламское государство». Как пишут французские газеты, мужчина при нападении кричал «Аллах акбар».
По данным местной радиостанции Europe 1, жертвами нападавшего стали не менее двух человек, другие СМИ говорят об одном погибшем. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.
Захват заложников произошел на юге Франции днем в пятницу, 23 марта. Вооруженный огнестрельным оружием мужчина захватил супермаркет в коммуне Треб.