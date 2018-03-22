Весна не задалась

В пятницу Москва окажется в теплом секторе атлантического циклона — днем температура в столице составит +1…+3°, по области будет 0…+5°С. Об этом «Газете.Ru» рассказали в центре «Фобос». Однако не обольщайтесь — до весны тут еще далеко.

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Порывистый западный ветер 6-11 м/с запросто превратит плюсовую температуру в минусовую.

К тому же 23 марта ожидаются мокрый снег и низкое атмосферное давление (735 мм рт. ст.). Ночью температура в столице опустится до -6…-4°С, в целом по региону будет -8…-3°С.

Cеверо-западные ветры, которые в субботу устремят в Москву холодный воздух, окончательно развеют все надежды на весеннюю погоду. 24 марта ночью синоптики прогнозируют -6…-4°С в столице и -8…-3°С по области. Днем же в Москве ожидается -2…0°С, а по региону -4…+1°С. Вместе с ростом атмосферного давления (до 743 мм рт. ст.) прекратятся осадки. В городе будет облачно с прояснениями, ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Для тех, кто 17 марта не успел отметить день Святого Патрика, в парке «Сокольники» в субботу пройдет парад и концерт в честь ирландского национального праздника. Для москвичей выступят оркестр волынщиков «City Pipes», учащиеся школы Ирландского танца «Кельтерия», а также футбольная команда «Шамрок». Торжество начнется в 12:00 и продлится до 18:00. Чтобы попасть на праздник и принять участие в театрализованном шествии, советуем надеть что-нибудь зеленое или нарисовать на лице трилистник.

25 марта осадков по-прежнему не ожидается — лишь местами может пройти небольшой снег.

Ночь ожидается довольно морозной: -14…-9°С.

А вот в воскресенье днем яркие солнечные лучи смогут хорошо прогреть остывший за ночь воздух, так что в обеденное время термометры покажут уже -4…+1°С. Ветер юго-западный, 6-10 м/с, атмосферный фон все еще ниже нормы — 742 мм рт. ст.

Кстати, с 24 по 30 марта в связи со строительством Кожуховской линии метро будут закрыты станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». Поезда из центра будут доезжать до станции «Выхино».

В понедельник среднесуточная температура воздуха будет повышаться, так как погоду в Москве определит теплый атмосферный фронт. Местами, правда, ожидается типичный весенний снег. Ночью 26 марта ожидается -7…-2°С, днем температура поднимется до -2…+3°С. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, атмосферное давление — 743 мм рт. ст.

Хотя первый весенний месяц уже подходит к концу, все равно закупаться легкими вещами на теплую погоду рановато. Судя по опыту прошлого года, шапку с шарфом можно не прятать в шкаф до августа. А там уже и осень на подходе.

Во вторник балтийский циклон принесет в Москву плохую погоду с осадками и порывистым ветром. 27 марта будет облачно, ожидается снег с дождем. Ночная температура составит -3…+2°С, а дневная — 0…+5°С. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, атмосферное давление — 741 мм рт. ст.

28 марта погода в столичном регионе будет пасмурной,

также не исключены небольшие осадки в виде снега, снега с дождем, дождя со снегом и просто дождя. Пусть это станет сюрпризом при каждом выходе на улицу.

В среду температура воздуха ночью составит -6…-1°С, а днем — 0…+5°С. Ветер юго-западный 3-8 м/с, атмосферный фон снизится до 739 мм рт. ст.

В четверг на фоне низкого атмосферного давления (737 мм рт. ст.) в Москве сохранится пасмурная погода с небольшими осадками. 29 марта температура будет на несколько градусов ниже нормы — ночью синоптики прогнозируют -5…0°С, днем зеркальные 0…+5°С. Ветер южный, 2-7 м/с.

К завершению недели через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт. Преобладать будет неустойчивая погода с осадками (дождь с мокрым снегом) и порывистым западным ветром (6-11 м/с). Температура воздуха ночью -6…-1°С, днем -3…+2°С. Ну, хотя бы атмосферный фон начнет повышаться и 30 марта составит нормальные 746 мм рт. ст.