Кандидаты в президенты: как проиграть, но остаться в истории

Франция

Долгое время главным французским «политическим неудачником» был Франсуа Миттеран, чья карьера в политике много позже станет примером для подражания. Еще во время Второй мировой войны он ухитрялся совмещать пост в правительстве коллаборационистского «режима Виши» (и даже получил от него награду) и сотрудничество с движением Сопротивления.

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В 1943 году он бежал в Лондон, а потом перебрался в Алжир, где встретился с генералом Шарлем де Голлем, однако отношения у них не сложились. Позже Миттеран участвовал в освобождении Парижа от немцев.

В 1947 году после выборов в парламент Миттеран получил пост министра по делам бывших фронтовиков и жертв войны, а затем сменил 11 министерских постов, включая должность главы МВД.

Политик поддерживал режим военного положения в Алжире и казнь местных революционеров. По этой причине в 1960 году его не приняли в Объединенную социалистическую партию, основанную умеренными французскими левыми.

AP Франсуа Миттеран

Тогда Миттеран ушел в оппозицию ко всем политическим силам того времени и создал Федерацию демократических и социалистических левых сил (ФДСЛС). Политик посчитал новую конституцию «написанной под де Голля» и назвал выборы 1965 года «путчем против республики как таковой». Это были первые прямые выборы президента (до этого французского главу избирал парламент), кандидатуру Миттерана на них поддержали коммунисты, либералы и даже ультранационалисты. Ожидалось, что де Голль легко одержит победу в голосовании в силу своей популярности, однако тот набрал только чуть более 44%, а вторым шел Миттеран с 35%. Во втором туре оппозиционный кандидат набрал 44% и проиграл.

Однако Миттеран не сдался. В 1968 году во Франции начались волнения леворадикальных студентов, которые поддержали профсоюзы и иные общественные организации. Коммунисты заняли к митингующим враждебную позицию, а Миттеран поддержал протестовавших, рассчитывая использовать их активность с выгодой для себя. Он анонсировал свое выдвижение в президенты от Федерации демократических и социалистических левых сил.

Кончилось это тем, что политик сплотил вокруг себя левые силы, и от них пошел на внеочередные выборы 1974 года, назначенные после кончины Жоржа Помпиду. В первом туре за Миттерана проголосовали 11 млн избирателей (более 43%), что обеспечило тому первое место. Но во втором туре кандидат неожиданно уступил правоцентристу Валери Жискару д'Эстену.

Только через семь лет, в очередной раз заручившись поддержкой почти всех французских левых, Миттерану наконец-то удалось отпраздновать успех.

По итогам двухтурового противостояния с тем же д'Эстеном Миттеран наконец-то возглавил страну. У власти он пробыл до 1995 года, в период его правления Франция сделала шаги в сторону европейской интеграции и создания валютно-экономического и политического союза стран Европейского сообщества, а также сблизилась с ФРГ и США.

США

В 1952 году в Америке прошли очередные выборы президента — на фоне резкого обострения «холодной войны» после периода правления Гарри Трумэна и вовлеченности обеих мировых держав в войну в Корее. Демократ Трумэн решил не выдвигать свою кандидатуру и его сменил юрист, бывший губернатор Иллинойса и бывший делегат Соединенных Штатов на сессиях Генассамблеи ООН Эдлай Стивенсон. Однако этот политик потерпел серьезное поражение от бывшего командующего англо-французских сил при высадке союзников в Нормандии и бывшего командующего объединенными силами НАТО генерала армии США Дуайта Эйзенхауэра. Разрыв между кандидатами были более 10% в пользу популярного военного деятеля.

Стивенсон не смирился с этим поражением. Он предпринял множество поездок по разным странам мира, встречался с различными политическими деятелями многих государств, о чем писал заметки в журнал Look.

Кроме того, политик стал почетным членом Американской академии науки и искусства. Также Стивенсон объединил вокруг себя лидеров Демократической партии, что способствовало успеху этой структуры на выборах в конгресс, когда она в 1954 году получила большинство в обеих палатах парламента страны.

Бывший губернатор вновь выдвинул свою кандидатуру против Эйзенхауэра в 1956 году. Состояние здоровья действовавшего главы Белого дома резко ухудшилось, и определенные шансы на победу у демократов были, однако за Эйзенхауэра сыграла его популярность из-за роли в окончании Корейской войны и общий экономический подъем Соединенных Штатов. В итоге генерал вновь победил, набрав более 57%.

AP Эдлай Стивенсон

Впрочем, политические амбиции Стивенсона на этом не прекратились: он попытался выдвинуться от демократов на выборах главы страны 1956 года. Однако он проиграл праймериз более молодому и не менее амбициозному Джону Кеннеди. После победы последнего на выборах 1960 года Стивенсон стал постоянным представителем США в Совете безопасности ООН. Именно он созвал экстренное заседание Совбеза из-за Карибского кризиса 1962 года.

Ленты всех мировых агентств тогда облетел его диалог с представителем СССР Валерианом Зориным. «Отрицаете ли вы, посол Зорин, что Советский Союз установил и продолжает устанавливать на Кубе ракеты среднего и выше среднего радиуса действия и сооружать стартовые площадки? Да или нет?», — заявил Стивенсон.

«Я нахожусь не в американском суде и поэтому не хочу отвечать на вопрос, который задается тоном прокурора. Вы получите ответ в свое время в моем выступлении в качестве представителя Советского Союза», — ответил советский дипломат. «Я готов ждать ответа на свой вопрос хоть до греческих календ, если таково ваше решение.

Я также готов представить доказательства в этом зале», — упорствовал америкнский представитель. Этот эпизод получил отражение в фильмах «Тринадцать дней», а также в сериале «В одном шаге от третьей мировой».

В американской истории были политики, не менее упорно шедшие к власти, чем Эдлай Стивенсон. Таковым был республиканец Ричард Никсон, занимавший пост вице-президента во время правления Эйзенхауэра. В 1960 году он бросил вызов молодому демократу Джону Кеннеди в борьбе за американский пост номер один. Их кампания потом вошла в учебные пособия для политтехнологов, так как каждый кандидат обладал своими сильными и слабыми сторонами.

В частности, Кеннеди со своей харизмой и богатой мимикой выигрышно смотрелся в теледебатах. Однако Никсон эффектно выступал по радио, обладая приятным для многих американцев тембром голоса. В итоге Кеннеди победил с микроскопическим перевесом (49,72% против 49,55%).

Reuters Ричард Никсон

После этого Никсон попытался выиграть выборы губернатора Калифорнии, но уступил демократу Пэту Брауну, путешествовал по миру, а также зарабатывал на жизнь юриспруденцией. В 1964 он не участвовал в президентской кампании, вместо этого поддержав кандидатуру от республиканцев Барри Голдуатера, его разгромил на выборах Линдон Джонсон.

В 1968 году в Америке началась волна политической нестабильности. Были совершены резонансные убийства лидера борьбы за права чернокожих Мартина Лютера Кинга, политика-демократа Роберта Кеннеди, США также сотрясали протесты против войны во Вьетнаме. И Никсон вновь выставил свою кандидатуру от республиканцев. Борьба была крайне жесткой. Неожиданно много голосов получил независимый кандидат Джордж Уоллес (13,5%), победив по итогам выборов в пяти южных штатах страны. Близок к успеху был и демократ Хьюберт Хамфри, который набрал более 42%. Однако победу все же одержал Никсон — у него было более 43% голосов.

При президентстве Никсона США вывели войска из Вьетнама, начали налаживать отношения Вашингтона и Пекина, началась политика потепления отношений Соединенных Штатов и Советского союза, более известная как «разрядка».

Никсон стал единственным президентом США, досрочно прекратившим свои полномочия и подавшим в отставку.

Это случилось 9 августа 1974 года после скандала, известного как «Уотергейт», и обвинений, грозивших ему импичментом.

Югославия

В конце сентября 2000 года в Югославии прошли первые прямые выборы президента с 1927 года. Победу на них одержал Воислав Коштуница, который более чем на 12% обогнал действовавшего главу страны Слободана Милошевича. Последний утверждал, что необходимо провести второй тур, так как голосов Коштуницы все же недостаточно для победы в первом этапе голосования.

Последующие беспорядки, известные как «бульдозерная революция», привели к окончательной утрате власти Милошевича.

В тех выборах от партии монархистов «Сербское движение обновления», выступавших за евроинтеграцию Югославии, выступал мэр Белграда Воислав Михайлович. Особой популярностью он не пользовался и получил всего 2,9% голосов избирателей. После поражения в президентской гонке Михайлович потерял и пост белградского градоначальника, однако из политики не ушел. В 2003 году он, будучи членом «Обновления», баллотировался в местный парламент — Скупщину, и стал его депутатом, а вскоре был избран вице-спикером законодательного собрания. В 2004 году он покинул ряды собственной партии, но продолжал выполнять обязанности вице-спикера до 2007 года.

generalmihailovich.com Воислав Михайлович

Михайлович был известен в том числе и своими родственными связями. Он — внук командующего армии Королевской Югославии Драголюба Михайловича. Этот военный деятель не признал капитуляцию Белграда перед Берлином в 1941 году. Драголюб собрал оставшиеся силы и начал партизанскую борьбу против немецких, венгерских и болгарских оккупантов. При этом он вскоре отказался от сотрудничества с лидером коммунистов Иосипом Брозом Тито. После освобождения Югославии от фашистов Драголюб Михайлович продолжил бороться с оружием в руках против коммунистов. Однако в марте 1946 года он был захвачен силами Тито, и позднее расстрелян по решению суда.

Деятельность Воислава Михайловича после ухода из политики свелась к попыткам реабилитации деда и признанию его участником антифашистского сопротивления.

В итоге весной 2015 года Верховный суд Сербии реабилитировал Михайловича-старшего.

Россия

Выборы президента в РФ проводятся с 1991 года, в них поучаствовало немало амбициозных кандидатов, достигших многого уже после выборов. Так, в голосовании 1996 года участие принимал действовавший глава страны Борис Ельцин и лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Между ними и разыгралась основная борьба за власть. Третьим стал генерал-лейтенант российской армии, бывший десантник Александр Лебедь. Он баллотировался от партии «Конгресс русских общин», которая играла на популистской и националистической риторике, и получил 14,52% голосов. В его пользу сыграла популярность, которую офицер получил за роль в прекращении войны в Приднестровье, а также заключении Хасавюртовских соглашений, остановивших первую войну в Чечне.

Игорь Уткин/ТАСС Экс-губернатор Красноярского края Александр Лебедь

После поражения Лебедь совершил поездку в США, став, в частности, первым российским политиком, посетившим Синод Русской православной церкви за границей.

В феврале 1997 года по приглашению Торговой и промышленной палаты Франции Лебедь совершил поездку во Францию и сделал доклад в парламенте. Во время поездки он посетил дом, где жил его идеал — основатель Пятой французской республики генерал де Голль. Тогда же Лебедь познакомился с актером Аленом Делоном. Они подружились, Делон даже приезжал поддержать Лебедя во время предвыборной кампании в Красноярском крае. Эти выборы Лебедь выиграл, набрав более 56% голосов.

Кончилось губернаторство Лебедя гибелью в 2002 году в катастрофе вертолета Ми-8 ,в котором он летел открывать новую горнолыжную трассу. По официальной версии, ЧП произошло из-за того, что вертолет зацепился за линию электропередач.