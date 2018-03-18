Покушение в пути: Скрипаля отравили в машине

Выдвинута еще одна версия отравления экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По данным троих работников спецслужб, которых опросил телеканал ABC News, ядовитый газ мог поступить через вентиляционную систему в автомобиле BMW, который принадлежал Скрипалю. Исходя из этой версии, неясным остается то, как бывший шпион и его дочь дошли до скамьи у торгового центра в британском Солсбери.

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Собеседники ABC также сообщили, что отравляющее вещество, которое преступники распылили в салоне машины, было представлено в виде порошка. Также ранее высказывались версии о том, что яд находился в руле или сиденье автомобиля Скрипаля. Кроме того, предполагали, что отравляющее могло быть в баре и торговом центре. Отметим, что ни одна из этих версий не была подтверждена властями.

Также источник телеканала рассказал, что в ресторане, который Скрипаль и его дочь посещали незадолго до потери сознания, бывший шпион размахивал руками и громко говорил. Собеседник предположил, что такие действия Скрипаля были обусловлены тем, что на него начал действовать яд.

Ранее в воскресенье сообщалось, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон хочет расследовать «дело Скрипаля» совместно с Россией. Однако, по его словам, в Лондоне не уверены в искренности намерений Москвы. Об этом министр заявил в интервью телеканалу «Би-би-си».

«На самом деле у нас есть полученные за последние десять лет свидетельства того, что Россия не только исследовала способы доставки нервно-паралитических веществ в целях убийства, но и создавала запасы «Новичка», — заявил Джонсон.

Глава британского МИД также заявил, что Лондон 19 марта передаст представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) образцы вещества, которым были отравлены Скрипали.

«Технические эксперты из ОЗХО приедут из Гааги в Британию, мы поделимся с ними образцами, они будут протестированы международной лабораторией с наиболее высокой репутацией», — добавил Джонсон, отметив, что для экспертизы потребуется около двух недель.

В России в ответ на заявление Джонсона выразили надежду, что британские власти дадут российской стороне доступ к расследованию «дела Скрипаля».

«Мы готовы к такому сотрудничеству и очень верим, что Лондон действительно готов такой доступ предоставить и готов тоже к такому сотрудничеству», — сообщил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор отметил, что российским следователям нужно изучить образцы яда, которым был отравлен Скрипаля и его дочь. «Нам нужны любые данные», — добавил он.

Депутат Госдумы Александр Луговой также считает, что Россия должна быть допущена к материалам дела. Однако, по его мнению, никаких материалов представлено не будет — «ровным счетом как доказательств».

«Я считаю, что российская власть вела себя наидостойнейше, спокойно, потому что ничто нам не поднимает репутацию так, как наше спокойствие. И то, что так спокойно, но конкретно отреагировали на действия англичан, говорит о том, что мы не старались кого-то перекричать, мы пытаемся во всем этом разобраться. Пройдет время и, как обычно говорят, справедливость восторжествует», — считает Луговой.

Резкую смену курса член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько назвал победой российской дипломатии.

«Вполне возможно, британцы не ожидали, что Россия с очень большой легкостью примет ответные, зеркальные меры. Москва заявила о намерении выслать из страны 23 британских дипломата, отозвать решение о строительстве консульства в Санкт-Петербурге и запретить деятельность британского совета. Так что я склоняюсь к мнению, что резкая смена курса — это победа российской дипломатии», — сообщил он ФАН.

Политолог отметил, что раньше глава британского МИД Борис Джонсон был человеком, симпатизирующим России. «Он говорил о необходимости налаживания диалога. Но когда он стал частью британского истеблишмента, резко стал одним из самых ярых противников Москвы. Поэтому в его устах подобного рода заявления звучат особенно подозрительно. Конечно, если они хотят расследовать убийство Скрипаля и его дочки, то, пожалуйста, Россия не будет против этого возражать, но в Лондоне должны понять — убивать бывшего сотрудника ГРУ в другой стране — это, по меньшей мере, глупо», — подытожил Безпалько.

Напомним, что британско-российские отношения обострились после того, как в британском городе Солсбери 4 марта отравили экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В критическом состоянии обоих госпитализировали в больницу.

«Они были просто обмякшие. Им было хорошо, никаких признаков боли, ничего такого. Безжизненные, если хотите», — цитировали очевидцев местные СМИ.

Спустя неделю после отравления британский премьер Тереза Мэй сообщила, что ответственность за преступление, вероятнее всего, лежит на Москве. Мэй также отметила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. В связи с этим премьер-министр решила выслать из Соединенного королевства 23 российских дипломатов, а также заморозить все двусторонние контакты на высоком уровне.

Москва обвинения Лондона отрицает. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в России и Советском Союзе никогда не проводились исследования по разработке химвеществ под названием «Новичок».

В ответ на санкции Великобритании российские власти приняли решение о высылке в недельный срок 23 британских дипломатов. Все они были наделены статусом «персоны нон грата». Также Москва отказалась открывать британское Генконсульство в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность Британского совета в России.

«Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер», — заявили в российском МИД.

Представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала действия Соединенного королевства срежиссированными. «Это все часть огромного спектакля, шоу, очень страшного шоу, которое действительно дестабилизирует международную обстановку», — сообщила дипломат.