«В Москве все казалось огромным»

Томас Глисон, 48 лет

Когда я впервые приехал в Москву (в 2014 году), то был в полном восторге от города. Все было намного больше, чем то, к чему я привык. Я вырос в Дублине, однако успел пожить в других крупных городах, таких как Лондон, Париж, Глазго и Барселона. Но ничто не сравнится с Москвой, c ее широкими улицами и внушительной архитектурой. Она пленила меня с первого дня. Так как я практически не знал кириллицы, первые несколько месяцев ориентация в метро была настоящим вызовом. Система московского метрополитена и индивидуальный дизайн станций — те особенности города, которые очень впечатлили меня.

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У меня в Москве произошла смешная история. Однажды, когда я гулял по парку «Музеон», я услышал пару бездомных парней, трясущихся в приступе смеха.

Они читали статью о певце Хулио Иглесиасе и действительно не могли контролировать себя. Я не мог понять, что такого забавного в испанском певце — выяснилось это только несколько месяцев спустя. Теперь я понимаю, почему моя подруга по имени Кончита из Барселоны не хотела навещать меня.

Парк «Музеон» вообще мой любимый, с его красивыми дорожками и восхитительными скульптурами. Я долго жил недалеко от него и считал его своим задним садом. Это замечательное место для тихой прогулки, посиделок с книгой или отдыха на солнце в летние месяцы. Парк «Сокольники», ВДНХ и парк Горького — также в моем списке фаворитов. Однако, безусловно, «Музеон» мой любимый.

Честно говоря, я люблю ходить по всем центральным улицам Москвы, так как все они удобны для жителей. За последние четыре года городские власти сделали улицы намного более комфортными для пешеходов и велосипедистов. Поэтому я снимаю шляпу перед мэрией.

Мне нечего сказать плохого о Москве. Иногда люди могут быть немного недружелюбны, но не более, чем в любом другом большом городе. Я встречал здесь только доброту. Всякий раз, когда я нахожусь за границей, и у меня есть шанс прорекламировать Москву — я с огромным удовольствием делаю это.

Хью Мак Энани, 48 лет

Я приехал в Москву в середине 2006 года — спустя почти полгода после встречи с моей будущей женой Ольгой во время отпуска во Вьетнаме. Единственное, что я знал о России до приезда — так это то, что здесь красивые женщины и популярна водка. Я, честно говоря, никогда не слышал о балалайке или медведях в валенках, бродящих по улицам.

Первое, о чем я подумал, когда ехал в такси из Шереметьево в центр города, так это то, что все было огромным — дороги, здания, торговые центры, много автомобилей.

Люди казались мне довольно грубыми — особенно когда они общались с иностранцами в моем отеле. Они совершенно не понимали простую концепцию, что за любой вещью нужно отстоять очередь. Было очень сложно сказать хотя бы слово, не зная русского языка.

Должен признать, что уровень обслуживания и этикета в очередях несколько изменился к лучшему. Я предполагаю, что люди стали больше путешествовать, получать больше опыта из-за рубежа — это естественный процесс.

Как говорят многие, московский метрополитен — одна из лучших достопримечательностей столицы. Я нечасто трачу время на любование архитектурой, кроме тех случаев, когда заодно и наблюдаю за китайскими туристами, которые с трепетом восхищаются интерьерами подземки. Я уже успел поймать быстрый темп Москвы, которую мы все так хорошо знаем, поэтому постоянно нахожусь в спешке.

Я увидел много изменений с того момента приезда — начиная с отчищенных, вымытых улиц и заканчивая установкой оптимизированной уличной мебели, которая улучшила внешний облик центра Москвы. На мой взгляд, пешеходные улицы имеют большое значение — их нужно делать наиболее уютными и приятными для туристов и местных жителей, уменьшать количество машин на парковках.

Так как я вырос в такой маленькой, нейтральной стране, как Ирландия, меня всегда смущало и будет смущать огромное количество огнестрельного оружия — часто в руках молодых людей. Я боюсь, что они могут поддаться импульсу, сорваться и начать стрелять в кого-то, кто выглядит, по их мнению, неправильно. Однако этого, к счастью, не произошло.

Меня также огорчает, что полицейские постоянно беспорядочно останавливают людей азиатского происхождения и спрашивают у них документы, проверяют сумки. Не думаю, что подобное обращение к людям было бы приемлемо в других частях мира.

Я много путешествовал, жил в США, Японии, Австралии и, конечно же, в Ирландии. Мне нравится отдыхать, выпивать, знакомиться с новыми людьми и смеяться. У нас в Ирландии есть поговорка: «Нет ничего лучше незнакомца, которого вы еще не встретили».

Так однажды ночью я встретил парня рядом с моим домом на Ленинском проспекте — мы пошли выпить пива. Мы остановились в баре на Арбате. Хотя у него кончились деньги, он продолжал заказывать напитки за мой счет. После бара мы отправились в кофейню на Арбате, где он начал заказывать коньяк. В ответ на это я сказал ему: «успокойтесь и перестаньте заказывать напитки». Следующее, что я увидел, была его нога, направляющаяся к моему лицу.

Он напал меня, но, к счастью, менеджер и персонал вскочили и вовремя остановили его. Я был в шоке — приехали полицейские и спросили меня, хочу ли я писать на него заявление. На что я отказался и дал персоналу кофейни деньги за помощь. Полиция, в свою очередь, предупредила меня, что не стоит пить с незнакомцами. Я рад, что такое произошло со мной лишь однажды за 10 лет.

Я много раз встречался с подобными «персонажами». Дома мы их называем смешными, болтливыми людьми, которые хотят еще больше посмеяться, поболтать, а еще и выпить.

Я бы солгал, если бы сказал, что помню их всех поименно, однако отмечу, что одни из моих лучших учебных контрактов в Москве были подписаны и согласованы за кружкой или рюмкой.

Я живу на Мичуринском проспекте около четырех лет и очень люблю этот район. Моя жена любит кататься на лыжах в местном парке. Мне нравится кататься на велосипеде в теплый период на территории МГУ и рядом — по улице Косыгина и недалеко от Ленинского проспекта. Сейчас я не уезжаю далеко от своего дома, так как моя маленькая дочь Александра отнимает много времени, а ее матери также нужен отдых. Когда у меня появляется свободное для поездок время, то я бываю на даче у друзей во Владимирской области, а также в Переславле-Залесском.

Моя работа долго располагалась в центре города (Хью работает учителем и репетитором английского языка), поэтому я всегда любил район Никольской улицы и Кузнецкого моста. Что касается парков, то я не часто посещаю их, однако в летние месяцы предпочитаю парк Горького и ВДНХ.

Пол Энтони Бирн, 47 лет

Вспоминаю, как я был удивлен, когда впервые побывал в Москве на параде в честь дня Святого Патрика в 2005 году. Я никогда не мог предположить, что так много людей из России и Ирландии будут отмечать этот праздник. Даже полицейские пытались улыбаться.

С моего первого дня святого Патрика в Москве я сильно привязался к российской столице.

В Европе нет такого города, который так бы близко принимал ирландский народ к своему сердцу, как это делают в Москве. День Святого Патрика наполняет меня тоской по Ирландии, однако в этом городе я во многом чувствую себя как дома.

Мне нравится гулять по Старому и Новому Арбату, наслаждаться атмосферой русских поэтов, витающей в воздухе. В Москве, как и во многих других зарубежных городах, очень много ирландских баров, поэтому мы с легкостью можем найти подходящий поблизости, обосноваться там и сделать его «своим». Конечно же, у меня есть любимый паб — он всегда будет оставаться моим, когда я буду возвращаться в любимый город. Сейчас я нахожусь в Ирландии из-за проблем со здоровьем, которые требуют внимания, прежде чем я смогу вернуться в Москву.

За время пребывания в столице я познакомился с одними из лучших российских музыкантов, исполняющих ирландскую музыку. Наша национальная музыка также часто играет на концертах в ирландских пабах и даже по вечерам в ирландском посольстве. Кроме того, некоторые мои русские друзья из Москвы играют в клубе, расположенном в Дублине.