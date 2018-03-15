9 тонн золота: в Якутске слитки упали с неба

Чрезвычайное происшествие случилось в аэропорту города Якутск в Республике Саха. Транспортный самолет Ан-12 должен был вылететь по маршруту Якутск — Красноярск — рудник «Купол». Однако когда воздушное судно начало набирать высоту, у него внезапно произошло повреждение створок люка. В результате его крышка отвалилась, а на взлетно-посадочную полосу высыпалось содержимое самолета — золотые слитки.

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Сотрудники аэропорта сразу же запретили другим самолетам взлетать и садиться, оцепили взлетно-посадочное пространство и вызвали следователей. Тем временем местных жителей охватила «золотая лихорадка» и они начали активно прочесывать прилегающую к аэропорту территорию. Однако весь ценный груз был оперативно собран до них, сейчас он находится под охраной.

«В результате происшествия никто не пострадал. Створка грузового люка упала на территорию авторынка, свободную от построек и транспортных средств. Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту города Магадан. Предварительной причиной происшествия стала неправильная фиксация груза», — успокоили журналистов в пресс-службе СК РФ. Там добавили, что

всего на взлетно-посадочную полосу вывалилось порядка 9,3 тонн золота в 20-килограммовых слитках.

В пресс-службе СК РФ подчеркнули, что факту случившегося начата доследственная проверка, срок которой составляет от 10 до 30 суток. Про ее итогам будет либо возбуждено уголовное дело, либо будет вынесен отказ в этом.

Свой комментарий по факту случившегося дала и пресс-служба якутского аэропорта. «15 марта при взлете из аэропорта «Якутск» у грузового самолета АН-12 авиакомпании «Нимбус» воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Отметим, что самолет к полету готовили техники, которые входят в состав экипажа этого судна. После того, как самолет перед вылетом был ими проверен, они заполнили карту-наряд на оперативно-техническое обслуживание воздушного судна», — сообщили там.

В аэропорту добавили, что, согласно этому документу, самолет был исправен и подготовлен к полету.

«Газете.Ru» удалось дозвонится в авиакомпанию «Нимбус», которой принадлежит самолет, перевозивший золото. «Мы назначали свою внутреннюю комиссию для установления всех причин случившегося, которая вылетела в Магадан, а потом прибудет в Якутск. После выяснения всех причин инцидента мы сделаем официальное сообщение», — пообещали в организации.

Согласно информации Следственного комитета РФ, упавшее на «взлетку» якутского аэропорта золото принадлежит Чукотской горно-геологической компании. В настоящий момент более 70% ее акций владеет канадское предприятие Kinross Gold.

По словам главы московского представительства компании Станислава Бородюка, поскольку груз собран, вопрос страховки не стоит. Он добавил, что слитки представляют собой сплав золота и серебра.

«Перевозили сплав Доре золото-серебросодержащий, преимущественно серебряный. Самолет летел обычным маршрутом, которым обычно возят этот груз: с рудника «Купол», с дозаправкой в Якутске и далее до Красноярска», — сообщил Бородюк РИА «Новости». Он затруднился сказать, был ли самолет старым или нет, а также будет ли компания менять перевозчика.

«Раньше такого никогда не происходило. Все решения будут приниматься нашей компанией по результатам тщательного расследования инцидента», — сказал представитель компании.

Отметим, что Ан-12 — машина далеко не новая. Работы над ее созданием были начаты в 1950-е годы после прямого указания генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Собирали эти «транспортники» на трех разных заводах: в Воронеже, в Ташкенте и в Иркутске. В 1973 году производство этих самолетов, которые широко использовались как в гражданских и военных целях, было прекращено. Тем не менее, сейчас он остается в эксплуатации у ряда крупных стран мира, в том числе в Эфиопии, Анголе, Азербайджане Узбекистане, Казахстане, Белоруссии и Украине. Российское небо бороздят целых 36-ть Ан-12, такого количества самолетов данного типа сейчас нет ни в одной стране мира.

За долгую историю эксплуатации было потеряно свыше 220 машин этого типа. Часть из них была уничтожена во время войны в Афганистане, а также многочисленных конфликтов в странах Африки. Самое крупное ЧП с Ан-12 произошло в феврале 1963 года. Самолет ВВС Индии тогда врезался в гору из-за сложных метеоусловий в районе перевала Рохтанг. На борту воздушного судна было 98 человек, спастись не удалось никому.