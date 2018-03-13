«Британия может аннулировать визы россиян за секунду»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне «почти наверняка» организовала Россия. Политик назвала этот инцидент «актом государственной военной агрессии против Великобритании». В среду, 14 марта, парламент страны рассмотрит последствия заявления премьера Соединенного Королевства, а до конца вторника Мэй дала России время, чтобы попытаться изложить свою версию событий, связанных с покушением на Скрипаля.

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В МИД РФ британскому премьеру не ответили. «Россия не ответит на ультиматум Лондона, пока не получит образцы (отравляющего) химического вещества», — сказал Reuters представитель посольства РФ в Лондоне.

Член Совета Федерации, бывший сотрудник Службы внешней разведки России Игорь Морозов заявил, что Москва и Лондон могут разорвать дипломатические отношения в результате возникшего скандала. «Прецедентов подобного политического давления и шантажа немного, и все они заканчивались одним — разрывом дипотношений или их ограничением в виде отзыва послов», — цитирует Морозова РИА «Новости».

В соответствии с Венской конвенцией 1961 года, разрыв дипломатических отношений между странами — это официальное объявление одной из стран-партнеров о прекращении диалога. При этом обязательно следует вывоз представителей и послов, членов их семей на родину. Также происходит перевоз всего имущества посольств и освобождение его помещений. Как правило, этот резкий шаг сопровождается теми или иными политическими и экономическими санкциями.

Отметим, что

обе страны уже проходили через эту неприятную процедуру. 27 мая 1927 года министр иностранных дел Великобритании Джозеф Остин Чемберлен информировал советского представителя в Лондоне о решении Англии разорвать дипломатические отношения с СССР и аннулировать торговое соглашение 1921 года.

Причиной такого решения, по заявлениям британской стороны, был захват документов, изобличающих СССР в намерении устроить мировую революцию и, в частности, свергнуть правительство Англии, во время налета на Англо-русский комитет единства (АРК) — офис советской внешнеторговой организации. Причиной решения Лондона разорвать отношения стала поддержка Москвой рабочего движения в Соединенном Королевстве. В итоге спустя два года стороны восстановили дипломатические отношения, во многом это произошло из-за давления британских бизнес-структур, которым было выгодно торговать с СССР и по которым события 1927 года ударили наиболее сильно.

В случае если ситуация повторится, то события могут пойти по сценарию, аналогичному тому, что Россия уже переживала в 2008 году, но, соответственно, с другим государством. Напомним, после событий в Южной Осетии Грузия заявила, что отзывает своего посла из Москвы и высылает российских дипломатов. С тех пор дипмиссию Грузии в РФ представляет посольство Швейцарии, где открыта Секция грузинских интересов. Таким же образом дела обстоят в Тбилиси, где при швейцарском посольстве действует российская секция.

Возможный разрыв дипотношений между двумя государствами неминуемо скажется на всех сферах и российской, и британской жизни, и не в последнюю очередь — экономике. Хотя сегодня торговый оборот между двумя странами нельзя назвать большим: он сильно снизился из-за санкций, к которым Великобритания присоединилась после вхождения Крыма в состав России и последующих событий на юго-востоке Украины.Тем не менее, по сведениям Федеральной таможенной службы РФ, в 2016 году торговый оборот между странами составил чуть менее $10,4 млрд. При этом Россия вывозила товаров в Соединенное Королевство больше, чем ввозила оттуда.

Экспорт в 2016 году составил свыше $6,9 млрд, а доля импорта составила $3,4 млрд. Согласно данным таможенной службы,

РФ продавала Великобритании, в основном, нефть, продукты из нее, отдельные виды топлива, удобрения, овощи и некоторые корнеплоды, а также пластмассы и изделия из них. Приобретала же Москва у Лондона различные лекарства, пищевые продукты, алкогольные и безалкогольные напитки, эфирные масла и парфюмерные средства, электрические машины, оборудование и их части.

По прогнозам экспертов, негативный вариант развития русско-британских отношений также убьет и так небольшой туристический поток между двумя государствами. Так, за последние годы из Россию в Великобританию выезжали от 132 тыс. до 227 тыс. туристов в год, а из Соединенного Королевства в РФ — в среднем 177 тыс. путешественников (данные за 2016 год). Также наблюдается активный рост числа россиян, желающих получить в Великобритании образование. Если в 2002-2004 годы граждан РФ, поступивших на программы бакалавриата в английские вузы, было около 900, то в 2014-2015 годах — уже 2,6 тыс. человек. Только за первый квартал 2016 года студенческие визы получили 1,2 тыс. россиян, а за аналогичный период 2017 года их количество составило уже 2,4 тыс.

«Если дело все же дойдет до отзыва послов, то, конечно, студенческие и туристические визы нам для визита друг к другу будет получить крайне сложно. Да и бизнес-контакты будут сведены к минимуму, — рассказал «Газете.Ru» профессор ВШЭ, специалист по международному праву Александр Домрин, — Но можно вспомнить аналогичную практику Советского Союза, который, например, долгое время не имел официальных отношений с Израилем. Дипломаты этой страны сидели в посольстве Нидерландов в Москве. И чтобы получить израильские визы, приходилось обращаться именно туда».

По прогнозам Домрина, если дипотношения будут разорваны, то требования для соискателей британской визы серьезно ужесточатся. «Будут увеличены сроки рассмотрения запроса на получение этой визы. Если речь идет о публичных людях, то будут просматриваться все интервью и выступления. Если говорить о мире науки, то резко снизится количество приглашений от вузов Великобритании для выступлений и работы в Англии», — отметил эксперт.

Впрочем, есть отдельная категория отношений, сложившаяся в новейшей истории между Россией и Великобританией, по которой может сильно ударить гипотетическое прекращение взаимодействия между странами. Дело в том, что на территории британского острова образовалась значительная группа состоятельных людей, которые по разным причинам решили перестать проживать на российской территории. В отношении некоторых из них российские правоохранители возбудили уголовные дела. Наибольшую известность получили создатель компании «Евросеть» Евгений Чичваркин, выдачи которого в РФ добивалась российская Генпрокуратура. А вот экстрадиции из Англии соратника Бориса Березовского бизнесмена Юрия Дубова Москва добивается до сих пор. Не против побеседовать в официальной обстановке российские следователи и с бывшим совладельцем Банка Москвы Андреем Бородиным, который также предпочитает проживать в столице Великобритании. Всего же, по данным Национальной статистической службы Соединенного Королевства, предположительная численность постоянного населения Великобритании, родившегося в России, составляет более 32 тыс. человек.

Особенность британского законодательства в том, что всех этих людей «можно буквально за один день лишить права проживать в Соединенном Королевстве», добавил Домрин. «Именем британской короны вид на жительство или виза этих людей могут быть аннулированы за доли секунды.

Конечно, всех подряд выгонять они не будут, есть магнаты вроде того же Чичваркина, которые имеют на британской территории бизнес, и отправлять их в Россию очень невыгодно. Это будет такой дамоклов меч над нашими соотечественниками, осевшими там. Они будут четко понимать, что если кто-то из них откажется от сотрудничества с британским спецслужбами, то моментально может оказаться в Москве»,

— сказал Домрин.

Эксперт добавил, что сомневается в полном разрыве дипотношений Москвы и Лондона. Однако он считает, что правительство Великобритании вполне может составить персональный список российских политиков и предпринимателей и ввести против тех, кого туда включат, санкции. Это, по словам эксперта, будет аналогом «списка Магнитского» (о возможном составлении такого списка недавно упоминала британская сторона — «Газета.Ru»).