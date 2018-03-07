Международный уголовный суд: один приговор за 15 лет

Отдать под трибунал

11 марта 2003 года приняла присягу первая коллегия из 18 судей Международного уголовного суда (МУС). Сейчас МУС остается единственным органом, который может рассматривать уголовные преступления на вненациональном уровне.

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Идея создания подобного суда возникла еще в середине XX века, после Нюрнбергского трибунала, который осудил нацистских военных преступников. Еще в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции указывала о необходимости создания специального юридического органа, который бы на постоянной основе занимался уголовным преследованием лиц, ответственных за совершение геноцида и других преступлений аналогичной тяжести.

Работа над этим вопросом была поручена Комиссии международного права, которая пришла к выводу, что создание такого органа является желательным и возможным.

Однако позже работа в этом направлении была приостановлена на десятилетия: стороны так и не смогли договориться, что же включать в понятие «агрессия».

К созданию трибунала или суда, рассматривающего на мировом уровне преступления особой тяжести, вернулись лишь в 1990-е годы после двух трагических международных событий: гражданской войны в Югославии и геноцида в Руанде. По обоим прецедентам были созданы отдельные трибуналы.

На 52-й сессии Генеральная Ассамблея постановила созвать в 1998 году под эгидой ООН Дипломатическую конференцию в Риме с участием всех государств. Там был принят так называемый Римский статут Международного уголовного суда, в документе были прописаны основные принципы работы этого органа. Однако процесс присоединения к этому статуту и его ратификации парламентами государств шел медленно, только к 2002 году его приняли 60 государств мира. На следующий год МУС официально начал свою работу.

Всего МУС имеет право рассматривать преступления трех категорий. Это геноцид, то есть намерение уничтожить ту или иную социальную, национальную или религиозную группу целиком или частично. Во-вторых, суд может выносить приговоры по делам о преступных деяниях против человечности, то есть масштабное преследование мирного населения во время военного конфликта, куда входит в том числе принудительная депортация большой группы людей, массовые изнасилования, пытки гражданского населения и использование рабского руда людей.

Наконец, МУС также рассматривает военные преступления, в том числе — пытки военнопленных, бессмысленное и крупномасштабное уничтожение и присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью, умышленная атака членов гуманитарных организаций и иные преступные деяния, прописанные в Женевских конвенциях от 12 августа 1949 года.

МУС может рассматривать дела, возбужденные только после вступления в силу Римского статута, то есть после 1 июля 2002 года.

В компетенцию суда входят только преступления, которые были совершены либо на территории государства, присоединившегося к Римскому статуту, либо гражданином государства-участника. Однако из этого правила есть два исключения.

Во-первых, Совбез ООН может принять резолюцию, которая обяжет суд рассматривать преступление, совершенное на территории государства, которое не входит в статут, и совершенное не гражданами страны-участника. Так произошло во время конфликта в регионе Дарфур на территории Судана. Именно на основании резолюции Совбеза суданский президент Омар Аль-Башир объявлен Международным уголовным судом в международный розыск. Во-вторых, государство, не подписавшее статут, может само подать прошение в суд рассмотреть преступление, совершенное на территории этой страны.

Для того, чтобы МУС начал свою работу по конкретному деянию, необходимо соблюсти одно из трех условий. В прокуратуру суда должно направить прошение государство-участник того или иного конфликта, то же самое может сделать Совбез ООН. Кроме того, прокурор МУС может начать разбирательство по собственной инициативе, если государство, на территории которого совершено преступление или гражданином которого является преступник, не желает или фактически не может осуществить расследование и выдвинуть против него обвинение.

Каждый международный ордер на арест и каждое обвинение, выданное прокурором международного суда, должны утверждаться комитетом из трех судей.

Штаб-квартира Международного суда располагается в Нидерландах, в городе Гаага, но в исключительных случаях этот орган может проводить и выездные сессии.

В настоящий момент ключевые посты в этом органе занимают женщины. Так, председателем МУС является представитель Аргентины 63-летняя дипломат и юрист Сильвия Фернандес де Гурменди. Главный прокурор Международного суда — юрист из Гамбии 57-летняя Фату Бенсуда.

Сериал «Диктатор»

За свою не очень долгую историю МУС вынес всего один приговор. Он приговорил бывшего лидера конголезских повстанцев Томаса Лубангу Дьило к 14 годам лишения свободы за преступления, совершенные в ходе военного конфликта на северо-востоке Демократической республике Конго.

МУС признал Лубангу виновным в вербовке детей в возрасте до 15 лет в подконтрольные ему вооруженные формирования и привлечении этих детей к боевым действиям во время межэтнического конфликта в провинции Итури в сентябре 2002 — августе 2003 года. Адвокаты Дьило подали апелляцию в палату суда по рассмотрению дел во второй инстанции. Сейчас решение по ней еще не вынесено.

Также МУС выдвинул обвинения и в отношении ряда известных политиков, в том числе — президентов стран. Кроме упомянутого выше главы Судана Омар Аль-Башира, это ливийский лидер Муаммар Каддафи и члены его семьи. В июне 2011 года Международный уголовный суд выдал ордеры на арест ливийского лидера, его сына Саифа аль-Ислама и главы ливийской разведки Абдуллы аль-Сенусси, обвинив их в преступлениях против человечности.

Главный прокурор МУС Луис Морено Окампо в мае 2011 года просил выдать ордеры за предумышленное убийство демонстрантов в Ливии, после того, как Совет безопасности ООН обратился с данным вопросом к суду. В постановлении МУС сообщил, что существуют «достаточные основания» считать, что Каддафи, его сын и аль-Сенусси совершили преступления, попадающие под юрисдикцию суда, и что следует выдать ордер на их арест.

Проведение арестов, однако, является сложной задачей для МУС из-за отсутствия собственной полиции, что заставляет суд полагаться в этом деле на страны-участницы. 22 ноября 2011 года ордер на арест Муаммара Каддафи был отозван из-за его смерти.

Саиф аль-Ислам и Абдулла Сенусси задержаны и находятся под стражей в Ливии, но в Международный уголовный суд до сих пор не переданы.

В конце ноября 2011 года в МУС был доставлен бывший президент Кот-д'Ивуара Лоран Гбагбо. Ему предъявлены обвинения в преступлениях против человечности, совершенных в ходе гражданской войны в стране в 2010-2011 годах. Гбагбо стал первым в истории бывшим главой государства, который лично предстал перед уголовным судом. Рассмотрение его дела также еще продолжается.

А судьи кто?

По состоянию на март 2016 года, договор подписали 139 государств, но ратифицировало 124. Ряд стран принципиально не присоединяется к МУС. Это в то числе такие влиятельные на мировой арене игроки, как Иран, Китай и США.

Американский президент Билл Клинтон подписал Римский статут в 2002 году, но заявил, что Вашингтон не собирается ратифицировать документ, пока в полной мере воочию не ознакомится с работой Международного уголовного суда. В дальнейшем уже администрация Джорджа Буша-младшего под предлогом защиты своих военнослужащих полностью отказалась от участия в Римском статуте, назвав его нарушающим национальные интересы и суверенитет Америки.

Россия подписала документ в 2000 году, однако с тех пор так и не ратифицировала, а в ноябре 2016 года президент Владимир Путин направил Генсеку ООН уведомление о том, что РФ не станет членом Международного уголовного суда. За несколько дней до этого был опубликован отчет по предварительным расследованиям прокурора Международного уголовного суда, где присоединение Крыма приравнивалось к вооруженному конфликту между Россией и Украиной.

Доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева считает, что международные судебные инстанции за последние несколько лет сильно дискредитировали себя, а потому об эффективности их работы говорить не приходится.

«Они создаются и финансируются заинтересованными в определенных решениях странами, и таким образом эти трибуналы или судебные органы оказываются полностью подконтрольны тем государствам, которые выделяют на это деньги. Это видно на опыте МТБЮ (Международного трибунала по бывшей Югославии) и трибунала по Руанде», — сказала эксперт.

По ее словам, это можно проследить в том числе и на примере того, как осуществляется набор судей и прокуроров в МТБЮ и МУС. «Как правило, это либо европейцы, либо граждане стран, которые в недавнем прошлом были колониями европейских держав, и сейчас продолжают быть зависимыми от бывших колонизаторов. Такими людьми легко управлять, а, кроме того, они получают хорошую заплату за свою работу, и потому легко принимают те или иные решения в угоду определенным государствам или блокам государств», — сказала Пономарева.

Важным недостатком в работе МУС, по словам специалиста, является то, что обвиняемого не судят по законам той станы, чьи законы он нарушил.

«Пример тому — ситуация с Рамушем Харадинаем. Сейчас он объявлен в розыск на территории Сербии по обвинению в ряде военных преступлений, однако это не мешает ему занимать пост премьер-министра Косово», — подчеркнула она.

Как считает Пономарева, «более эффективным было бы отказаться от международных судов, а вместо этого улучшать сотрудничество стран в вопросах выдачи разыскиваемых обвиняемых и осужденных, чтобы их можно было осудить по нормам национального законодательства».

Доктор юридических наук, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин отметил, что не может считать эффективной деятельность структуры, к которой не присоединились ведущие мировые игроки вроде США, Китая и России.

«Совершенно ясно, почему Америка не присоединилась к этому суду. У очень многих стран есть претензии к американским гражданам, многие хотели бы их выдачи в МУС. Более того, Вашингтон даже не признает юрисдикцию Международного суда ООН. Когда в Никарагуа началась гражданская война и правительство страны обратилось в суд ООН с обвинением в том, что Соединенные Штаты ее спровоцировали, Америка сделала официальное заявление, что отказывается от членства в Международном суде ООН, так как опасалась проигрыша этого процесса», — напомнил эксперт.

Он подчеркнул, что при этом, в отличие от России, Соединенные Штаты остаются последовательными в нежелании признавать юрисдикцию международно-правовых институтов.

«У нас есть статья 15 Конституции РФ, по которой мы признаем, что нормы международного права имеют приоритет над положениями права российского. Но при этом мы не входим в МУС. В американском законодательстве таких коллизий нет», — сказал Домрин.