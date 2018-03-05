Новый Литвиненко: экс-сотрудник ГРУ отравлен в Британии неизвестным веществом

Бывший полковник ГРУ Генштаба Минобороны России Сергей Скрипаль, который был осужден в Москве за шпионаж в пользу Великобритании и передан Лондону в рамках шпионского обмена в 2010 году, предположительно, отравлен в городе Солсбери (графство Уилтшир) «неизвестным веществом», передает RT.

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По данным британской полиции, в воскресенье днем в торговом центре Солсбери 66-летний мужчина и 33-летняя женщина внезапно почувствовали себя плохо из-за воздействия неизвестного вещества. Они были обнаружены без сознания на скамейке в ТЦ, после чего были немедленно госпитализированы. Отмечается, что сейчас пострадавшие находятся в критическом состоянии в реанимации под наблюдением экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга.

Очевидцы сообщили прессе некоторые детали происшествия. По словам одного из посетителей торгового центра The Maltings, «мужчина и женщина выглядели так, будто они приняли что-то довольно сильное». Свидетель, как сообщает Daily Mail, видел их на скамейке у торгового центра. Женщина находилась без сознания и как будто прилегла на мужчину, который, запрокинув голову, безумными глазами смотрел в небо и делал странные движения руками.

После этого ТЦ был закрыт, специальные службы в защитных костюмах провели полное обследование и обеззараживание всех помещений, а также прилегающей к магазину части улицы. Жители соседнего со Скрипалем дома сказал, что полиция прибыла к дому, где живет бывший разведчик, правоохранители по-прежнему находятся там. Полиция пока воздерживается от обнародования каких-либо версий происшествия. По сообщению представителей сил правопорядка, «расследование пока находится в самой начальной стадии, полиция изучает все детали». Между тем, как сообщает The Telegraph, британские медики подозревают, что Скрипаль и его спутница были отравлены фентанилом, который является мощным опиоидным анальгетиком.

Сергей Скрипаль служил в ГРУ, в 1999 году ушел в отставку в звании полковника. До 2003 года работал в управлении делами МИД России. В декабре 2004 года ФСБ арестовала его по обвинению в сотрудничестве с английской разведкой.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), выяснилось, что Скрипаль во время прохождения военной службы в 1995 году был завербован английской разведкой, которой передавал сведения, составляющие государственную тайну.

Несмотря на увольнение в конце 1999 года с военной службы, дипломат продолжил сотрудничать с английской разведкой, для встреч с ее представителями выезжал за границу. Секретные сведения, которые Скрипаль передавал англичанам после увольнения с военной службы, он добывал через бывших сослуживцев.

По данным следствия, дипломат нанес существенный ущерб обороноспособности и безопасности государства. На каждой встрече представители британской разведки за полученную информацию выплачивали Скрипалю денежное вознаграждение в иностранной валюте. Он также имел счет в испанском банке, куда ему ежемесячно перечислялись денежные средства. По данным британского издания Mirror, размер одной из выплат Скрипалю составил $100 тыс.

В ходе следствия Скрипаль признал себя виновным. Дал подробные показания о своей шпионской деятельности, что было учтено судом в качестве смягчающего обстоятельства при назначении наказания. 9 августа 2006 года Московский окружной военный суд вынес обвинительный приговор, Скрипаль был лишен всех званий и осужден на 13 лет заключения в колонии строгого режима.

В июле 2010 года на тот момент президент России Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании четырех россиян, в том числе и Скрипаля, удовлетворив их прошения о помиловании. При этом учитывалось то, что все осужденные уже понесли суровое наказание (так, Скрипаль к моменту помилования находился в местах лишения свободы около пяти с половиной лет).

Помилование было произведено в рамках операции по обмену четырех россиян, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании и отбывающих наказание в России, на десятерых агентов российских спецслужб (граждан России, самой известной из них была Анна Чапмэн), задержанных в США в июне 2010 года. После освобождения Скрипалю в Великобритании было предоставлено политическое убежище.

Случившийся в воскресенье инцидент в Солсбери уже сравнивают с другим скандальным происшествием. В ноябре 2006 года в Лондоне был смертельно отравлен Александр Литвиненко, который работал в 1988 — 1999 годах сначала в КГБ, а затем в ФСБ России. В 1998 году на пресс-конференции вместе с группой других сотрудников ФСБ публично заявил, что начальство приказало им убить олигарха Бориса Березовского. В 2000 году после возбуждения в отношении него ряда уголовных дел бежал с семьей в Великобританию, где власти предоставили ему политическое убежище.

Впоследствии Литвиненко сотрудничал с британской разведкой MI6. Бывший силовик неоднократно критиковал политику российских властей. В ночь на 23 ноября 2006 года состояние здоровья Литвиненко резко ухудшилось. 23 ноября в 21.21 (00.21 24 ноября по московскому времени) он скончался в больнице Юниверсити-колледж Лондон от острой сердечной недостаточности. Тело Литвиненко долго не вскрывали из-за опасений облучения медиков радиацией. Полиция расследовала его смерть как «наступившую от необъяснимых причин».

В том же году ученые из Британского агентства здравоохранения (БАЗ) заявили, что Литвиненко умер от радиоактивного заражения. Согласно заявлению главы центра БАЗ по радиационным, химическим и внешним рискам Роджера Кокса, в анализах мочи были обнаружены следы радиации, вызванной, как предполагается, полонием-210 (Po-210).

Кокс также заявил, что в малых дозах Po-210 увеличивает риск заболевания злокачественными новообразованиями, а в больших количествах нарушает деятельность костного мозга, пищеварительной системы и других жизненно важных органов. Британские следователи считают, что Литвиненко был убит: отравлен полонием. Британское следствие пришло к выводу, что Литвиненко был убит российскими спецслужбами, однако, Россия свою причастность к смерти экс-сотрудника ФСБ отрицает.