Ни проехать, ни пройти: Москва утонула в снегу

В ночь на воскресенье, 4 марта, в Москве начался сильный снегопад. Это произошло несмотря на то, что по календарю уже три дня как началась весна, и снегу пора бы таять, а не идти. Впрочем, у сотрудников небесной канцелярии иное мнение на этот счет.

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Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России,

за минувшую ночь в Москве выпало около 20% месячной нормы осадков, которая в марте составляет 34 мм. По предварительной оценке Гидромедцентра, за последние 12 часов прирост осадков на базовой городской метеостанции на ВДНХ составил 7 мм.

По данным погодного центра «Фобос», снегопад может стать самым мощным за последние 68 лет для этого дня, сообщает РИА «Новости».

Из-за непростых погодных условий в столичном регионе введен желтый уровень опасности. Его объявляют в тех ситуациях, когда погода несет собой потенциальные риски для здоровья людей.

О непростой ситуации со снежным покровом в российской столице журналистам рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. «За ночь в городе местами выпало уже от семи до девяти сантиметров снега. Коммунальные службы переведены в круглосуточный режим работы, на улицах задействовано порядка 10 тысяч единиц специализированной техники», — сообщил он.

Чиновник подчеркнул, что с помощью спецтехники «проводится сплошное прометание улично-дорожной сети, тротуаров, пешеходных зон, парковочного пространства с последующей противогололедной обработкой». По словам Бирюкова,

под особый контроль коммунальщиков взята уборка от снега в местах массового скопления людей, на подходах к станциям метро, остановках общественного транспорта, ТПУ, объектах социальной сферы и потребительского рынка.

Учитывая события уходящей зимы, когда во многих столичных районах снег не удавалось убирать вовремя, меры, о которых сообщил Бирюков, не кажутся избыточными.

Впрочем, совсем избежать проблем из-за снегопада не удалось. Как сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс», из-за снегопада и льда на трамвайные пути на Измайловском проспекте упало дерево. По этой причине прервано движение трамваев на участке от 16-й Парковой улицы до метро «Семеновская». Как пояснили в ведомстве, по этому маршруту были запущены автобусы.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем твиттере, что из-за сильного снегопада в столице упали семь деревьев. «Похоже, это только начало», — предупредил он. Градоначальник рассказал, что из-за «аномальной погоды начинается обледенение деревьев», и призвал москвичей «быть осторожнее». Он отметил, что аварийные службы в городе работают в усиленном режиме.

Привел снегопад и к проблемам с авиатранспортом. По данным сервиса «Яндекс.Расписание», в московских аэропортах задержаны 39 рейсов: 28 в «Шереметьево», семь в «Домодедово» и четыре во «Внуково». 19 рейсов были отменены.

Службы московского метро в связи с погодой были переведены на усиленный режим работы.

«Движение по всем линиям осуществляется штатно», — сообщили в твиттере метрополитена.

Прогнозы относительно развития этой ситуации остаются неутешительными. По сведениям метеобюро Москвы, в воскресенье в городе сохранится снег, местами сильный, возможна метель. Температура воздуха -7..-9 градусов. Порывы восточного ветра могут превышать 15 м/с. Прирост снега к вечеру может достичь 4-6 см. В ночь на понедельник снегопад в Москве продолжится, выпадет еще 1-2 см при температуре -11..-13 градусов.

Впрочем, о том, что в марте еще рано ждать настоящей весны, россиян предупредили предки за несколько сот лет до нынешнего времени. Их представление о данном месяце были выражены в народной поговорке «марток — надевай трое порток». В похожем ключе об этом месяце отзывались и другие славянские народы. Например, в хорватском языке этот месяц называется Ozujak, что в переводе на русский язык означает «обманщик». Настоящая весна, по мнению славян, приходит в апреле. Недаром его прозвали поляки и украинцы «квiтень», от польского слова «Квят» — цветок. Хорваты же называют его travanj (трвавань) — от слова «трава». Так что россиянам остается ждать апрельских травки и цветочков, а пока надевать теплые подштанники и носки.