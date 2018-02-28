Утрата доверия: Россия отменит олимпиады

Глава Минобрнауки Ольга Васильева усомнилась в эффективности олимпиад для школьников. Она предложила сократить их количество: соответствующие изменения могут произойти уже в этом году. По словам министра, победители олимпиад периодически получают низкие баллы за ЕГЭ, что заставляет сомневаться в объективности результатов соревнований.

Васильева назвала «ненормальной» ситуацию, когда олимпиадник сдает ЕГЭ по своему предмету ниже, чем на 60 баллов.

«Количество олимпиад должно сокращаться. Я думаю, что Всероссийская олимпиада, конечно, идет вне обсуждения, все остальные олимпиады должны быть четко обоснованы», — сказала министр в интервью телеканалу «Россия-24».

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Сейчас в России действует несколько типов олимпиад, включая районные и краевые. Всероссийская олимпиада проводится по 24-м предметам и делится на три уровня, каждый дает свои привилегии. Так, например, второй уровень обеспечивает 100 баллов по выбранному предмету, а первый гарантирует поступление на бюджетное отделение в один (любой) российский вуз без дополнительных экзаменов.

При этом результаты олимпиады требуется подтверждать: если школьник выиграл Всероссийскую олимпиаду по одному предмету, то и на соответствующем ЕГЭ он должен набрать не менее 75 баллов. Именно здесь начинаются подозрения: далеко не все учащиеся способны подтвердить свои результаты.

«В среднем 30% победителей и призеров олимпиад не выбирают для сдачи ЕГЭ тот предмет, по которому они победили. А есть еще более удивительные цифры, над которыми стоит задуматься, — 40% победителей и призеров олимпиад не набирают на ЕГЭ по профильному предмету более 60 баллов.

Какие же это олимпийские призеры и лауреаты?», — говорила министр образования в интервью РИА «Новости».

По ее словам, это свидетельствует о том, что все то необъективное, что когда-то присутствовало в системе ЕГЭ, теперь начало перетекать в олимпиадное движение школьников. «Это вещь, с которой нужно разобраться, проанализировать и, прошу прощения, в общем-то, действовать достаточно четко и жестко, потому что это недопустимо», — подчеркивала Васильева.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков убежден в необходимости сокращения количества олимпиад регионального уровня, но выступает за сохранение Всероссийского этапа соревнований. Он считает, что олимпиады нужно не только сохранять, но и расширять. «Всероссийский этап олимпиады, как правило, выявляет самых талантливых ребят. На таких соревнованиях смухлевать очень непросто. Победители потом показывают очень хороший результат в вузе, мы это видим статистически», — отмечает он.

Эксперт убежден, что подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников постепенно вытесняет подготовку к ЕГЭ: «Думаю, от того вида ЕГЭ, который существует сейчас, мы вскоре будем отказываться. Олимпиада более объективна и сейчас студенты хотят готовиться именно к ней.

С момента, как появились привилегии для призеров олимпиад, многие погнались за грамотой победителя в расчете на более легкий путь».

Комков считает, что необходимо упразднить олимпиады по некоторым предметам: к примеру, по физкультуре, но оставить соревнования по химии и физике необходимо. Он добавил, что решение по сокращению числа олимпиад связано с махинациями вокруг их проведения. «Сокращение массы мелких «олимпиадочек» поможет избежать коррупции в этой сфере. Проводить конкурсы, викторины стоит — это формирует интерес к предметам. Но это не должно учитываться при итоговой аттестации», — считает Комков.

Директор Института образовательных программ НИУ ВШЭ Ирина Абанкина, в свою очередь, считает, что олимпиадное движение стоит сохранить в нетронутом виде. «Призеры могут и не справиться с той нагрузкой вуза, в который они поступили. Но это не повод резко сокращать олимпиадное движение, которое поможет сохранять высокие шансы на поступление ребят из регионов», — полагает эксперт. Олимпиады ставят немало барьеров: к примеру, балл соответствия всегда повышался, однако олимпиада и ЕГЭ по-разному ориентированы, отмечает Абанкина.

«ЕГЭ — это проверка школьных знаний, а олимпиада выявляет талант комбинировать знания и решать творческие задачи.

Из-за сокращения олимпиад станет меньше и их участников, и мест, которые выделяются для поступления на бюджет вне конкурса. Сейчас олимпиадники и льготники зачастую занимают большинство бюджетных мест: на востребованных специальностях этот показатель может достигать 80-90%», — пояснила эксперт.

Она добавила, что если при проведении олимпиад появится дополнительный контроль, то соревнованиям вернется престиж, а к их участникам — доверие.