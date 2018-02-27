Стрельба в Казани: погиб боец Росгвардии

Напомним, что в последнее время в России произошло несколько резонансных случаев расстрела безоружных людей. В июне 2017 гола москвич Сергей Егоров расстрелял девять человек в поселке Редкино Тверской области. Он выпивал с компанией дачников в этом поселке и обиделся на собутыльников за то, что они не поверили его рассказам о службе в ВДВ. Как и Петров, Егоров решил использовать для своего преступление «Сайгу». Жертв могло быть и больше — одна из дачниц спряталась от «тверского стрелка» под одеялом. Он зашел в эту комнату, но чудом не заметил женщину. Прибывший наряд полиции задержал Егорова, а суд позже приговорил к пожизненному лишению свободы. Выяснилось, что в десантных войсках он и вправду не служил.