Стрельба в Казани: погиб боец Росгвардии

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Что известно на данный момент: сообщение о происшествии поступило около девяти часов вечера во вторник, 27 февраля. Местный житель Александр Петров начал ломиться в квартиру своей бывшей жены, а когда та не открыла дверь, открыл огонь из «Сайги». Справляться со злоумышленником отправился участковый, он получил ранение в ногу. Также был ранен один из местных жителей, случайно попавший под обстрел. Прибывшая группа ОМОН Росгвардии совместно с сотрудниками МВД по РТ начала спецоперацию по обезвреживанию преступника, в процессе один боец получил тяжелое ранение в шею и скончался в больнице. Сам стрелок решил не сдаваться живым и, по предварительным данным, покончил с собой. Правоохранители задержали предполагаемого подельника преступника: им оказался брат жены стрелявшего. «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию, но продолжает следить за развитием ситуации.
В мае 2016 года 27-летний житель подмосковного Егорьевска Игорь Асеев расстрелял в ходе совместного пикника членов байкерского клуба «Дикие Сердцем». Его жертвами стали Олег Еремин, Сергей Флягин, Алексей Эшмаков, Анатолий Медведев и Сергей Рубин. Стрелял Асеев также из «Сайги». Поводом для конфликта послужило то, что злоумышленнику понравилась супруга одного из убитых, однако муж ее не оценил знаков внимания молодого человека к своей женщине и применил силу против Асеева, за что и поплатился. Позже стрелявший был задержан у себя в квартире и приговорен к пожизненному лишению свободы.
Через шесть дней после Редкино аналогичное ЧП произошло в подмосковном Кратово. 50-летний Игорь Зенков открыл из окон своего дома огонь по соседям и прохожим, а затем и по прибывшим сотрудникам правоохранительных органов. В результате погибли пять человек, а еще шестеро, в том числе четверо бойцов спецназа, получили ранения. Выяснилось, что Зенков служил в МЧС, а дома хранил целый склад оружия: боевые винтовки, пистолеты и даже гранаты, которые он кидал в сотрудников ОМОН. Причина действий Зенкова так и осталась неизвестной: его труп был найден в канализационном колодце. Правоохранители считают, что он покончил с собой.
Напомним, что в последнее время в России произошло несколько резонансных случаев расстрела безоружных людей. В июне 2017 гола москвич Сергей Егоров расстрелял девять человек в поселке Редкино Тверской области. Он выпивал с компанией дачников в этом поселке и обиделся на собутыльников за то, что они не поверили его рассказам о службе в ВДВ. Как и Петров, Егоров решил использовать для своего преступление «Сайгу». Жертв могло быть и больше — одна из дачниц спряталась от «тверского стрелка» под одеялом. Он зашел в эту комнату, но чудом не заметил женщину. Прибывший наряд полиции задержал Егорова, а суд позже приговорил к пожизненному лишению свободы. Выяснилось, что в десантных войсках он и вправду не служил.
У погибшего сотрудника Росгвардии остались жена и трое детей, сообщил ИА «Татар-информ» пресс-секретарь ведомства Игорь Силко. Сослуживцы бойца рассказали, что спецназовец прошел Чеченскую войну, в правоохранительных органах он работал более 10 лет.
Силовая часть спецоперации завершена. «Дальше дело следователей», — сообщили ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по Республике Татарстан.
По уточненной информации, сдался полицейским все же подельник стрелка, а не сам преступник. Нападавший покончил жизнь самоубийством при задержании, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Республике Татарстан. «По предварительным данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения», — добавили в ведомстве.
Отметим, что статьи УК РФ 105 и 317, по которым следователи возбудили дела, предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Поступает противоречивая информация о том, кто же именно из двух злоумышленников был задержан, а кто убит. Следователи говорят, что ликвидирован подельник, а сам стрелок (Петров) задержан. Однако «Казанский репортер» пишет, что задержан как раз Петров, а убит сообщник, имя которого пока не называется.
Задержанный злоумышленник был заблокирован правоохранителями на шестом этаже дома. Как сообщают источники интернет-издания «Бизнес-Онлайн», мужчина добровольно сдался сотрудникам силовых структур. «Жизни раненого полицейского и гражданского мужчины ничего не угрожает», — добавил источник издания.
Стрельба велась из охотничьего гладкоствольного карабина «Сайга». При этом казанское издание «Реальное время» пишет, что погибший злоумышленник был убит не полицией, а покончил с собой, не дождавшись ее приезда.
Пока остается не вполне ясно, к какой структуре принадлежал погибший спецназовец. В СК РФ сообщают, что он служил в СОБР, а в Росгвардии утверждают, что 39-летний боец служил в ОМОН.
По информации СК, «в ходе перестрелки убит предполагаемый подельник, в результате спецоперации задержан предполагаемый преступник». Как сообщили в пресс-службе ведомства, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 (убийство двух и более лиц) и ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
В доме, где произошла стрельба, на первом этаже находится отдел полиции. Прибывший на место происшествия участковый попытался остановить преступника, однако тот открыл огонь и ранил сотрудника МВД.
По данным «Казанского вестника», конфликт на Авангардной произошел на бытовой почве. Стрелок – хронический алкоголик – неоднократно устраивал дебоши. 27 февраля он попытался проникнуть в квартиру бывшей жены. Получив отказ, он расстрелял дверь из охотничьего ружья. Сообщается, что оружие он мог одолжить у своего знакомого.
Следственный комитет России в своем официальном телеграм-канале опубликовал фотографию задержания второго злоумышленника.
По данным местных СМИ, злоумышленников, открывших стрельбу, было двое. Один был ликвидирован полицейскими, второй забаррикадировался в одном из домов на Авангардной и был задержан правоохранителями.
Эвакуация жильцов дома не проводилась: они остаются в своих квартирах, дом оцеплен. на место происшествия выехал врио министра внутренних дел республики Рафаиль Гильманов.
В результате стрельбы были ранены три человека. Один из них — участковый, который хотел остановить злоумышленника, он получил ранение ноги. Еще двое — сотрудник ОМОН и местный житель. Все пострадавшие были госпитализированы. Как сообщает пресс-служба МВД, боец Росгвардии позже скончался в больнице: он получил ранение в шею, дробь попала в артерию.
Вечером во вторник, 27 февраля, в многоэтажном доме на улице Авангардная в Казани началась стрельба. Нападавший – местный житель Александр Петров, 1983 года рождения, забаррикадировался у себя в квартире и вел огонь на поражение по прохожим из окна.