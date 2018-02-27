Конечная: «Аэроэкспресс» переедет на Савеловский вокзал

Поезда «Аэроэкспресса» из аэропорта Шереметьево будут останавливаться не у Белорусского вокзала, а у Савеловского. О соответствующих планах в интервью корпоративному изданию РЖД «Гудок» рассказал начальник Центра по развитию Московского транспортного узла Петр Кацыв. «Также мы предполагаем, что «Аэроэкспресс» будет делать остановку на пересечении с МЦК и, возможно, на платформе Шереметьевская», — заявил он.

Реклама

Кацыв добавил, что время в пути вырастет незначительно, при этом интервал движения «Аэроэкспресса» сохранится — он будет ходить раз в 30 минут.

Сроки «переезда» поездов с Белорусского на Савеловский вокзал не уточняются, но, предположительно, это произойдет в 2019 году, когда будут завершено строительство и части Большого кольца метро, и первого железнодорожного диаметра.

Перенос остановки «Аэроэкспресса» планируется в связи со строительством пересадочного узла, в котором будут пересекаться линии Третьего пересадочного контура, Серпуховско-Тимирязевской линии метро и Одинцовско-Лобненского диаметра. По экспертным оценкам, пассажиропоток на этом ТПУ составит 265 тыс. человек в сутки.

Большой пересадочный узел, о котором говорит Кацыв, будет включать в себя существующую Серпуховско-Тимирязевскую линию метро, а также два еще не оконченных глобальных транспортных проекта столичной агломерации. Первый — это Большая кольцевая линия подземки, часть которой была открыта 26 февраля. В нее вошли пять станций («Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА», «Петровский парк»). Станция «Нижняя Масловка» рядом с Савеловским вокзалом находится в завершающей стадии строительства, тоннели между ней и «Петровским парком» построены и вводятся в эксплуатацию, соответственно, открытие этой станции должно произойти в ближайшее время.

Что касается Одинцовско-Лобненского диаметра железной дороги, то он входит в проект Московских центральных диаметров. Пути соединят разрозненные радиальные направления МЖД в сквозные диаметры. Ветка пройдет через Долгопрудный и Сколково, соединив таким образом белорусское и савеловское направления пригородных электричек. Пассажирское движение по Одинцовско-Лобненскому диаметру предполагается запустить в 2019 году.

В РЖД полагают, что перенос конечной остановки «Аэроэкспресса» повысит привлекательность этого вида транспорта. В 2017 году, согласно официальному отчету компании, был зафиксирован рекордно низкий пассажиропоток с момента запуска.

Это связано с открытием дороги М-11 в Шереметьево, станции метро «Саларьево» недалеко от аэропорта Внуково, а также с общим развитием сервисов такси и каршеринга.

Помимо прочего, перенос остановки в целом сделает передвижение пассажиров столичной агломерации более комфортным, говорит Кацыв. Если раньше пассажир приезжал из Шереметьева и, по сути, мог только пересесть на метро «Белорусская» (или такси, но это уже совсем другие расходы), то после переноса остановки «Аэроэкспресса» к Савеловскому вокзалу (и, соответственно, строительства пересадочного хаба) появится больше вариантов для пересадки: на «Савеловскую», «Нижнюю Масловку» или электричку.

Кроме того, как заявил Кацыв, проще будет тем, кто добирается до аэропорта из Подмосковья. По словам Кацыва, в итоге пассажир сможет сесть на поезд в Одинцово или в Лобне и с одной пересадкой доехать до аэропорта Шереметьево.

Однако, очевидно, ухудшится положение пассажиров, которые, выйдя из аэроэкспресса, сразу спускались на Кольцевую линию подземки: им придется проехать одну остановку до «Менделеевской» и там совершить пересадку на кольцо.

В самом «Аэроэкспрессе» заявили, что вопрос переноса остановки поезда окончательно не решен. «Если строительство Московского центрального диаметра или любое другое событие создадут сложности для клиентов компании, безусловно, мы будем искать пути решения этой проблемы. Одним из таких решений может быть возвращение «Аэроэкспресса» на Савеловский вокзал», — сообщили РБК в пресс-службе компании.

Отметим, что изначально поезда «Аэроэкспресса» ходили именно с Савеловского вокзала. Этот маршрут действовал всего год, в момент запуска, с 2008-го по 2009-й, после чего электрички были перенесены на Белорусский вокзал.

Заместитель руководителя центра Probok.net Александр Чекмарев сообщил «Газете.Ru», что перенос экспресса — единственный способ сохранить этот вид перевозки в нынешних условиях реализации московского центрального диаметра (МЦД). «Оно поможет запустить проект пассажирского движения Одинцово-Лобня — только в этом случае помехи от движения аэроэкспресса будут минимальными. Если он останется на Белорусской, запустить МЦД не получится. Поезда МЦД и Аэроэкспресса ходят по одним и тем же двум путям. Трудно найти решение, которое было бы лучше», — заявил Чекмарев.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков считает, что аэроэкспресс необходимо ликвидировать и запустить МЦД в Шереметьево. «Один поезд может ходить в Шереметьево, следующий — в Лобню. Идея интермодальных перевозок (с использованием разных видов транспорта — «Газета.Ru») себя изжила. Пассажирам из Шереметьево нужно в разные точки Москвы, поэтому правильно запустить поезда, останавливающиеся в разных местах — Лианозово, Савеловской, Белорусской, Беговой, на Филях и потом в Одинцово. Это было бы более востребовано. Однако пока аэроэкспресс ходит в одну точку и за билет можно брать 500 рублей, компания не откажется от перевозок. Когда аэроэкспресс идет с остановками, такую цену уже не установить», — заявил он «Газете.Ru».

Он добавил, что российская система аэроэкспрессов похожа на итальянскую. «Однако стоимость римского и миланского аэроэкспресса не превышает в пять раз стоимость обычной электрички, проходящей равнозначное расстояние.

Во Франции, Германии из аэропорта переходишь на станцию железной дороги и можешь на поезде доехать без пересадок в любую точку города», — добавил Янков.

Он отметил, что на Савеловском направлении всего два пути, на которых должны уместиться и поезда «Аэроэкспресса», и скоростные электрички будущего МЦД. «Оба поезда не могут идти параллельно — либо аэроэкспресс идет со скоростью обычной электрички, либо поезда МЦД должны где-то останавливаться и пропускать аэроэкспресс. В таком случае вся идея МЦД рушится. «Диаметры» должны ходить с небольшими жесткими интервалами и не пропускать другие составы», — сказал он.