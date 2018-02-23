«Рак казался чем-то, что происходит с другими людьми»

Британский актер, комик и писатель Стивен Фрай рассказал о перенесенной операции по удалению раковой опухоли. Об этом стало известно из его 12-минутного видеообращения, опубликованного в пятницу на YouTube.

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«Рак. У меня рак. Я никак не соотносил себя с этим. Стивен, у тебя рак. Это звучало очень странно. Рак казался чем-то таким, что происходит с другими людьми. Рак — ужасное, шокирующее и очень сложное слово», — заявил Фрай.

Актер рассказал, что операцию провели в первую неделю января — тогда ему удалили простату и вырезали 11 лимфатических узлов.

На данный момент Стивен Фрай проходит восстановление: он отметил, что чувствует себя хорошо.

Актер почувствовал себя плохо в декабре 2017 года. Он предположил, что заболел гриппом, однако врач настоял на полном обследовании. О болезни Фрай узнал после проведения МРТ, биопсии и консультаций с ведущими врачами.

Оценка Глисона (шкалы, которую используют для измерения тяжести онкологии, — «Газета.Ru) составила 9 из 10. Рак прогрессировал, поэтому специалисты предложили актеру химиотерапию или хирургическое вмешательство. Актер выбрал второй вариант. По его словам, операция прошла удачно, однако восстановление идет не так быстро, как хотелось бы.

«Сейчас я в порядке и счастлив, и просто хотел рассказать вам все, потому что появились слухи», — отметил он.

Фрай надеется, что хирургическое вмешательство остановило развитие раковых клеток. Для страховки необходимо регулярно проходить множество медицинских тестов.

«Надеюсь, что получил еще несколько лет жизни на этой планете, потому что я наслаждаюсь жизнью и это чудесно, что я могу это сказать. Я не хотел бы, чтобы все это исчезло», — поделился Фрай.

Актер отметил, что в случае возвращения болезни ему придется прибегнуть к радиотерапии. Он также напомнил, что рак простаты встречается в среднем у каждого восьмого европейца и у одного из четырех мужчины африканского происхождения. Фрай призвал поклонников — особенно «в определенном возрасте» — пройти обследование.

Отметим, что британский актер уже появлялся в эфире телевидения спустя несколько недель после операции, однако не говорил о своей болезни.

5 января стало известно, что английский комик не будет вести ежегодную премию Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA). Об этом тогда сообщила британская газета Evening Standard. Стивен Фрай вел церемонию награждения на протяжении 12 лет.

«После столь долгого времени я почувствовал, что наиболее правильно уйти и позволить другим привести BAFTA к новым вершинам и большей славе», — приводит газета слова актера.

24 августа 2017 года Стивену Фраю исполнилось 60 лет. При упоминании его имени в первую очередь вспоминается слегка чопорный и очень тактичный камердинер Дживс из сериала «Дживс и Вустер», которому приходилось быть почти нянькой при избалованном лорде.

В студенческом театре Кембриджа Footlights Фрай познакомился с Хью Лори — вместе они пришли на телевидение, а позже попали в комедийный сериал «Черная гадюка», звездой которого был знаменитый комик Роуэн Аткинсон. После дуэту организовали собственный проект — «Шоу Фрая и Лори».

С конца 90-х их творческие пути разошлись. Лори сыграл в сериале «Доктор Хаус», а Фрай писал книги и снимался в кино. В его фильмографии полторы сотни ролей, он участвовал в таких фильмах, как «Шерлок Холмс. Игра теней», «Алиса в Стране чудес» Тима Бертона и трилогия Питера Джексона «Хоббит».

Фрай является открытым геем и борцом за права ЛГБТ-сообщества. В свое время он критиковал петербургский закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

В 2013 году британец посетил Санкт-Петербург в рамках съемки своего документального фильма о жизни геев по всему миру. Тогда он встретился с депутатом заксобрания Виталием Милоновым, который сейчас является депутатом Госдумы.

«Все очень грустно», — так прокомментировал итоги встречи Фрай. Он сообщил, что Милонов не верит в то, что в России есть подростки, становящиеся объектами насмешек и издевательств из-за своей ориентации.

«Один из ваших депутатов инициировал закон, который заставил весь мир смеяться. На самом деле это прекрасно, вам не стоит принимать это всерьез. Этот закон, конечно, сделал совершенно не то, на что был направлен. Он сплотил и усилил геев, они решительнее, чем когда-либо, настроены отстаивать свои права», — заявил Стивен Фрай.

Он отметил, что с детьми 11-13 лет необходимо разговаривать обо всем — о геях, насильниках, беременности, браке и всех элементах сексуальной жизни. Тогда, по мнению актера, дети вырастают более счастливыми, лучше подготовленными к жизни.

«Это лучше, чем рассказывать, что геи не существуют, или представлять их демонами. Такая позиция может нанести непоправимый ущерб России, у вас и так самый высокий уровень самоубийств среди подростков, а многие из них — молодые геи и лесбиянки, которых заставляют чувствовать себя недолюдьми», — подытожил британский комик.

Милонов по итогам встречи с Фраем, в свою очередь, заявил, что ему было любопытно пообщаться с актером — как «прикоснуться к другой цивилизации».