Почти как Крым: праздник на улицах Приштины

Ровно 10 лет назад ассамблея Косово — местный парламент — единогласно высказалась за одностороннее провозглашение этого автономного края независимым государством. Практически сразу независимость региона была признана США, Францией, Албанией и рядом других государств Европы. В свою очередь,

скупщина Сербии провозгласила декларацию о независимости края юридически ничтожной. Отделение Косово от сербского государства и признание этого шага со стороны других стран мира стало первым изменением границ в Европе в XXI веке.

С началом распада Югославии албанская часть косовского населения завила о стремлении отделиться от страны и создать свое государство. В 1999 году авиаудары стран НАТО вынудили югославского президента Слободана Милошевича вывести войска и подразделения МВД страны из Косова.

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Взамен туда был введен миротворческий контингент ООН, который, однако, не смог воспрепятствовать погрому сербов на этой территории в 2004 году, и к моменту объявления о независимости Косова отношения между сербским меньшинством и албанским большинством края были крайне напряженными.

При этом даже будучи неспособным вернуть косовскую территорию военным путем, Белград в 2008 году предпринял попытку прибегнуть к нормам межударного права. Представители Сербии обратились в Международный суд ООН для оценки соответствия Декларации о независимости Косово нормам международного права. Чтобы разрешить этот международно-правовой спор была созвана коллегия из 14 судей, и 10 из них решили, что документ, принятый ассамблеей Косово не противоречит нормам международного права. Текст решения суда показывает, что данное решение — это лишь констатация исторического факта:

«В XVIII, XIX и начале ХХ веков были многочисленные случаи принятия деклараций о независимости, часто резко противостоявших государству, от которого объявлялась независимость. — говорилось в документе.

— Иногда декларация имела своим результатом создание нового государства, в других случаях — нет. Однако ни в каком из случаев практика государств, в целом, не предполагала, что акт провозглашения независимости считался противоречащим международному праву. Напротив, государственная практика этого периода ясно указывает на то, что международное право не содержало никакого запрета на принятие деклараций о независимости. В течение второй половины ХХ столетия международное право самоопределения развивалось таким образом, чтобы создать право независимости для народов самоуправляющихся территорий и народов, подчиненных иностранному игу, господству и эксплуатации».

Право есть, но оно особое

После решения суда в международном праве возник так называемой Косовский прецедент, когда население той или иной территории, борющееся на независимость от остальной части страны, стало считать себя вправе объявить об этом в одностороннем порядке, не добиваясь согласия на то руководства страны и ее населения в целом.

Именно на практику Косово ссылались Абхазия и Южная Осетия, когда заявили о своем праве на независимость после боевых действий в августе 2008 года.

Более того, в преамбуле крымской декларации о независимости, принятой 11 марта 2014 года, содержится ссылка на Косовский прецедент: «Исходя из положений Устава Организации Объединенных Наций и целого ряда других международных документов, закрепляющих право народов на самоопределение, а также принимая во внимание подтверждение международным судом ООН в отношении Косово от 22 июля 2010 года того факта, что одностороннее провозглашение независимости частью государства не нарушает какие-либо нормы международного права...», — говорится в данном документе.

Желая отказаться от отсылок к прецеденту с Косово в дальнейшем разрешении аналогичных споров различные официальные лица Великобритании, США и других стран, признавших независимость Приштины от Белграда, неоднократно повторяли в своих выступлениях тезис о том, что «Косово — это особый случай».

«Косово являлось уникальной ситуацией, частью общего распада бывшей Югославии. Косово более десяти лет было предметом наблюдения со сторон ООН в рамках резолюции Совета Безопасности. Косовский народ подвергался грубым нарушениям прав человека сербами. И после долгого периода времени, чтобы исправить ситуацию, специально назначенным посланником ООН была фактически рекомендована независимость для Косово. Ни одного из этих обстоятельств в Крыму нет», — заявил в 2014 году в интервью «Голосу Америки» бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Беллинджер.

Тем не менее, по образцу Косовского процента различные регионы Европы действовали еще дважды при осуществлении попыток отделения. В сентябре 2014 года в Шотландии прошел референдум по вопросу о выходе из состава Соединенного Королевства, организаторы которого, хотя и не ссылались ни на косовский, ни на крымский случаи, фактически следовали практике, сложившейся после отделения обоих регионов от Сербии и Украины соответственно.

Аналогичным образом был организован и референдум в Каталонии по вопросу выхода из состава Испании, который прошел в октябре 2017 года.

При этом оба этих события пока не привели к изменениям границ Великобритании и Испании.

Барбадос вместо Суринама: нужно больше признания

Именно в силу крайне опасной практики, которая де-факто создалась после голосования в ассамблее Косово и признания его со стороны Международного суда ООН законной целый ряд стран мира до сих пор воздерживается от того, чтобы признать Косово независимым государством.

Белград на официальном уровне заявляет, что считает эти земли своей территорией. Независимость Приштины также не признают Россия, Китай, Индия, Иран, большинство стран Латинской Америки. Не признает законным отделение Косово от Сербии и пять государств Европейского союза — Кипр, Греция, Испания, Словакия и Румыния. Также высказались против признания и ряд страны бывшего СССР — Азербайджан, Белоруссия, Украина, Молдавия, Киргизия, Казахстан.

Сейчас Приштина добивается принятия Косово в ООН, для чего необходимо, чтобы край признали независимым государством поддержку 2/3 государств — членов Организации Объединенных Наций (то есть 129 из 193) и одобрение Совета Безопасности ООН, в частности, отсутствие вето какого-либо постоянного члена СБ.

На сегодняшний момент независимость края признали 111 стран, входящих в ООН. При этом Сербия активно борется за отзыв рядом стран ранее данного признания законности выхода Косова из состава Сербии.

Накануне глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что поучил соответствующую ноту от Бурунди. В конце октября 2017 года свое признание Косово отозвала Республика Суринам, в ноябре это сделала Гвинея-Бисау. Таким образом, Бурунди стала третьей страной, отозвавшей признание Косова за последние четыре месяца. В свою очередь, власти Косово отчитались недавно о том, что получили признание своей независимости со стороны Барбадоса.

При этом мировое сообщество пошло на ряд символических шагов, подчеркивающих отдельный от Сербии статус Косово. В частности, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал край своим челном. И сборная региона по футболу получила право играть на чемпионатах Европы по данному виду спорта.

Отношения в режиме отчуждения

Между тем, хотя Сербия и считает Косово своей территорией, фактически между краем и остальной части страны уже оформилась государственная граница. В сербских регионах, примыкающих к частично признанной республике, действует особый режим безопасности, которые неофициально называют «зоной отчуждения». Там несут службу усиленные подразделения жандармерии Сербии и проводятся различные контртеррористические мероприятия.

Между Приштиной и Белградом ходит один автобус раз в сутки. При этом пересекает КПП, где сотрудники пограничной полиции Сербии проверяют тщательно выездные документы.

При этом по косовским паспортам проехать на сербскую территорию невозможно — сербы, живущие в крае, могут проехать в Сербию лишь по сербским паспортам.

До войны 1998 года сербы составляли порядка 15% населения Косово, сейчас их осталось около 6% от общего числа жителей края. Они компактно проживают в северной части города Косовская Митровица, а также в некоторых анклавах края в таких как Грачаница, Ново-Брдо и Штрпце.

Вместе с тем Сербия под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, в 2011 году была вынуждена начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года.

Стороны договорились, что это Сообщество должно было обладать собственной символикой, полномочиями в местном самоуправлении и другими атрибутами автономии. В результате отказа косовских депутатов ратифицировать соглашение и многочисленных инцидентов в парламенте и вокруг него, оно до сих пор не сформировано.

Между тем, Косово за 10 лет своего существования в качестве частично признанного государства уже успело стать фигурантом международного конфликта.

Речь идет о его территориальном споре с другой бывшей республикой Югославии — Черногорией. В августе 2015 года стороны подписали документ о демаркации своей границы. После этого многие политические движения в Приштине заявили, что соседняя страна присвоила восемь тысяч гектаров косовской территории. Попытки ратификации документа в парламенте Косово многократно приводили к инцидентам, распылению несогласными депутатами слезоточивого газа в зале заседаний и беспорядкам на улицах Приштины. Для урегулирования спора недавно в косовскую столицу приезжал премьер Черногории Душко Маркович. После этого президент Черногории Филип Вуянович и глава самопровозглашенной республики Хашим Тачи подписали совместное заявление с призывом к косовскому парламенту ратифицировать соглашение о госгранице. Следующее голосование в ассамблее Косово может пройти в первой неделе марта.