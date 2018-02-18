Стрельба в Дагестане: погибли пять человек

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18 февраля, когда православные отмечали Прощеное воскресенье – последний день перед наступлением Великого поста, молодой человек 1995 года рождения открыл стрельбу по прихожанам храма в дагестанском Кизляре. В результате инцидента погибли пять человек, пострадали еще четыре человека, один из них – сотрудник полиции, и еще один – сотрудник Росгвардии. Они оба находятся в состоянии средней тяжести.
Еще две женщины находятся в местном медицинском центре в тяжелом состоянии, их могут отправить на лечение в Москву.
Сам преступник был ликвидирован на месте.
Российские политики и представители дагестанского муфтията призвали не связывать происшествие с межнациональными отношениями, однако некоторые из них выразили мнение, что инцидент может иметь цель — расшатать устойчивость ситуации в республике накануне президентских выборов, которые должны пройти 18 марта 2018 года.
СК возбудил уголовные дела по статьям «Убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Глава СК Бастрыкин взял расследование под личный контроль.
«Газета.Ru» продолжает следить за ходом расследования происшествия. Оставайтесь с нами, берегите себя, родных и близких. Доброго вечера.
Врио министра здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов заявил, что один из сотрудников полиции смог ликвидировать стрелка из Кизляра, даже будучи раненым, передает ТАСС.
«Среди раненых двое сотрудников правоохранительных органов, один из них и ликвидировал нападавшего. Он получил ранение, но все равно смог его нейтрализовать. Десять минут назад с ним разговаривал, он лежит пока [после проведенной операции]. Благодарит врачей, конечно, в стрессовом состоянии», — сообщил Ибрагимов.
В муфтияте Дагестана заявили, что устроивший нападение на прихожан православного храма в Кизляре не имеет ничего общего с исламом.
«Ваххабиты, прикрывающиеся сегодня псевдоисламом, ничего общего с Исламом не имеют. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Все мы от Всевышнего, и к нему наше возвращение», — обращение муфтията опубликовано на его официальном сайте.
Вместе с тем стало известно, что пострадавших при стрельбе в Дагестане могут отправить на лечение в столичные больницы. Об этом сообщил врио министра здравоохранения республики Танка Мбрагимов.
«Сейчас здесь находятся две бригады медицины катастроф. Ночью прилетает Уйба Владимир Викторович — руководитель ФМБА, и если будет необходимость … при необходимости лечения в федеральных центрах, специальным бортом [пострадавших в результате стрельбы] могут отвезти [в Москву]», — цитирует ТАСС слова Ибрагимова.
Глава Миндзрава РФ Вероника Скворцова распорядилась направить в Дагестан специалистов для оказания помощи в лечении пострадавших при стрельбе возле храма. «В больницах остаются четверо пострадавших в результате нападения с применением оружия в Кизляре. Состояние двоих оценивается как тяжелое. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Имеются требуемые запасы крови и лекарств. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала поручение направить в Дагестан специалистов регионального центра ФМБА России для помощи в лечении пострадавших», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы российского Минздрава.
Момент нападения на храм в Дагестане попал на видео.
Муфтият Республики Дагестан осудил расстрел прихожан православного храма. «Скорбные вести доходят до нас: трагедия произошла в воскресенье, во время Масленицы в Кизляре… Муфтият Республики Дагестан решительно осуждает любые проявления насилия. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших», — цитирует ТАСС муфтият.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родственникам погибших при расстреле прихожан храма в Кизляре, а также сообщил, что известия из Дагестана потрясли его.
«Святейший патриарх Кирилл глубоко потрясен сегодняшними кровавыми событиями у храма в Кизляре. Он передает свои самые искренние соболезнования родным и близким погибших от рук убийцы, молиться об их упокоении в селениях праведных», — передал слова Кирилла глава патриаршей пресс-службы иерей Александр Волков.
В пресс-администрации Кизляра сообщили, что первоначально преступник пытался устроить расстрел непосредственно внутри храма, однако ему преградили дорогу прихожане и буквально перед ним закрыли дверь в церковь.
«Когда молодой человек с охотничьим ружьем пытался войти в храм, где проходила вечерняя служба перед постом, те, кто увидели его, сразу же поняли, что он начнет стрелять, и закрыли двери. Тогда он стал стрелять по женщинам, которые оказались снаружи», — цитирует РИА «Новости» слова одного из очевидцев.
При этим свидетель подтвердил, что он сразу же убил четырех человек и ранил пятерых. Среди них – сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии.
В Совете Федерации не исключили, что стрельба в Кизляре может быть связана с предстоящими выборами президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года. Сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов полагает, что организаторами нападения на прихожан могли стать исламисты, заинтересованные в дестабилизации ситуации накануне голосования.
Тем временем, в Кизляр выехали психологи МЧС Дагестана, которые будут оказывать помощь и поддержку родственникам погибших и пострадавших при стрельбе. Об этом сообщил замглавы администрации города Сергей Гончаров.
Кроме того, в городе уже находится министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов. «В администрации города создан оперативный штаб под руководством главы города Александра Шувалова. Мы ведем сбор базы данных родственников всех погибших и пострадавших», 00 подчеркнул Гончаров.
Тем временем, в МВД Дагестана не подтвердили появившуюся раньше информацию о задержанной женщине, которая якобы была вместе с преступником, открывшим стрельбу.
«На данный момент мы эту информацию не подтверждаем. Задержанных нет», — сообщил собеседник агентства ТАСС.
Кроме того, в МВД республики подчеркнули, что в настоящий момент продолжаются оперативно-следственные мероприятия, в рамках которых опрашиваются все очевидцы инцидента.
Представитель Махачкалинской епархии РПЦ рассказал, что после начала стрельбы часть прихожан успела укрыться внутри храма.
«Мне прислали видео. После этого [стрельбы] видно, что двор пустой. Люди зашли в храм, легли на пол, закрыли двери. Священник не пострадал — он не успел выйти из храма», — подчеркнул он.
Мэр Кизляра Александр Шувалов рассказал некоторые подробности произошедшего инцидента. «Как обычно, около 30 человек были на службе в этот вечер в храме Георгия Победоносца. Открыли стрельбу, когда они выходили, четыре человека погибли. Все жители Кизляра, все прихожане», — цитирует ТАСС градоначальника.
По словам мэра, в настоящий момент обстановка в городе спокойная, однако в Кизляре введены дополнительные меры безопасности, а отдельные меры безопасности предприняты в двух православных храмах, действующих в городе.
При это в Совете Федерации высказали мнение, что нападение на жителей дагестанского города могло быть тщательно спланировано. Целью же такой акции как раз мог стать подрыв спокойствия и межнационального согласия в республике, — такую мысль не исключает Лилия Гумерова, первый зампред комитета Совфедар по науке, образованию и культуре.
Глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов (представляет в парламенте «Единую Россию») призвал не связывать происшествие в Дагестане с межнациональными отношениями.
«Я считаю, что… даже намеков не должно быть, что это связано с какими-то межнациональными отношениями», — прокомментировал РИА «Новости» ЧП в Кизляре депутат.
Среди пострадавших, доставленных в местные больницы, две женщины, которые находятся в тяжелом состоянии. «Состояние двух пострадавших женщин врачи оценивают как тяжелое, им сейчас проводят операции. Состояние двоих полицейских средней тяжести, у них ранения нижних конечностей», — сообщили в Минздраве Дагестана.
Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования инцидента в Дагестане, а также поручил оперативно установить все обстоятельства и провести полное и объективное расследование.
По факту стрельбы в Кизляре возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».
Источник РИА «Новости» сообщил, что все жертвы стрельбы возвращались со службы из храма. Сегодня православные отмечают Прощеное воскресенье — последний день масленичных гуляний перед 40-дневным постом.
«Примерно в 16.30 неизвестный мужчина из охотничьего ружья открыл стрельбу по людям. Среди пострадавших двое полицейских», — сообщил источник агентства.
В СК России заявили, что личность стрелявшего уже установлена. Им оказался местный житель 1995 года рождения. Другие подробности пока что не распространяются.
В Кизляре (Дагестан) неизвестный открыл стрельбу по людям, когда те возвращались со службы из храма. МВД Дагестана заявило РИА «Новости» о четверых погибших и четырех раненных. По предварительным данным, еще один человек скончался в результате полученных ранений. Кроме того, силовики сообщили о ликвидации стрелявшего. В региональном Минздраве сообщают о пяти госпитализированных после стрельбы. «Газета.Ru» следит за развитием событий.