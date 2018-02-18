Стрельба в Дагестане: погибли пять человек

18 февраля, когда православные отмечали Прощеное воскресенье – последний день перед наступлением Великого поста, молодой человек 1995 года рождения открыл стрельбу по прихожанам храма в дагестанском Кизляре. В результате инцидента погибли пять человек, пострадали еще четыре человека, один из них – сотрудник полиции, и еще один – сотрудник Росгвардии. Они оба находятся в состоянии средней тяжести.

Еще две женщины находятся в местном медицинском центре в тяжелом состоянии, их могут отправить на лечение в Москву.

Сам преступник был ликвидирован на месте.

Российские политики и представители дагестанского муфтията призвали не связывать происшествие с межнациональными отношениями, однако некоторые из них выразили мнение, что инцидент может иметь цель — расшатать устойчивость ситуации в республике накануне президентских выборов, которые должны пройти 18 марта 2018 года.

СК возбудил уголовные дела по статьям «Убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Глава СК Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

«Газета.Ru» продолжает следить за ходом расследования происшествия. Оставайтесь с нами, берегите себя, родных и близких. Доброго вечера.