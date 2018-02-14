Цена жизни: за погибших в авиакатастрофах просят больше

Катастрофа пассажирского Ан-148 под Москвой, унесшая жизни 71 человека, вновь подняла вопрос о выплатах родственникам жертв трагедии. Семьям погибших в крушении полагается суммарная компенсация в размере двух млн рублей: по миллиону от Оренбургской и Московской областей. Кроме того, определенную сумму людям, потерявшим своих близких, выплатят и «Саратовские авиалинии», которым принадлежал самолет.

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Общественная организация «Коллективная защита» в среду, 14 февраля, направила обращение в Госдуму с предложением увеличить сумму, выплачиваемую близким жертв авиакатастроф, произошедших на внутренних рейсах. «Сейчас страховое возмещение составляет 2,025 млн рублей. Между тем РФ не так давно ратифицировала Монреальскую конвенцию, по которой возмещение составляет на наши деньги 8-10 миллионов рублей, но эта конвенция касается только международных перевозок», — рассказал «Газете.Ru» руководитель «Коллективной защиты» Марат Аманлиев.

По его словам, нынешний размер выплат не позволяет говорить о достаточной компенсации потери близкого. «Математика здесь простая. Вот, например, ребенок остался без мамы и папы. Его бабушке полученных двух миллионов рублей на сколько хватит? Ведь ей придется теперь воспитывать ребенка до того момента, пока он не станет совершеннолетним. Кроме того, сумма именно в два миллиона была установлена несколько лет назад, тогда это были совершенно другие деньги. Сейчас инфляция существенно «съела» эту сумму, так что ее явно недостаточно для компенсации потери кормилица или кормильцев.

Сейчас мы через суд добиваемся помощи женщине, которая потеряла своих близких в катастрофе Boeng 737 в Ростове-на-Дону авиакомпании Flydubai. Ей выплатили лишь 15 тыс. рублей,

она считает, что этого явно недостаточно», — рассуждает Аманлиев.

Документ, поданный правозащитниками, поступит в профильный комитет Госдумы (по транспорту и строительству), который в течение 30 дней примет решение о дальнейшей его судьбе.

Обязательное страхование жизни авиапассажиров было введено в России 7 июля 1992 года указом президента РФ Бориса Ельцина. Документ предусматривает, что страховой взнос включается в стоимость проездного документа, а страховая сумма составляет до 120 минимальных размеров оплаты труда (что в 2018 году соответствует 1,139 млн рублей). Данное положение касается только внутренних рейсов.

Кроме того, в марте 1997 года был принят новый Воздушный кодекс РФ, по которому перевозчик обязан застраховать жизнь и здоровье пассажиров, а также багаж в соответствии с нормами российского и иностранного законодательства. Авиакомпания обязана выплатить родственникам погибшего пассажира 2 млн рублей (в редакции кодекса от 4 декабря 2007 года), не считая компенсации за багаж и ручную кладь (до 11 тыс. рублей, или 600 рублей за кг веса, или в размере объявленной ценности).

Помимо этого, осенью 2014 года была принята поправка в Налоговый кодекс России, освободившая от налогообложения выплаты родственникам погибших при чрезвычайных ситуациях. Поводом к принятию этой нормы закона стала катастрофа самолета Як-42Д компании «Як Сервис» под Ярославлем 7 сентября 2011 года, на борту которого находился хоккейный клуб «Локомотив».

Все перечисленные выше правила и положения касаются только тех случаев, когда авиакатастрофа произошла на российской территории, причем рейс был внутренним. Для жертв международных трагических инцидентов в сфере авиации действует иная система, которая сложилась из положений Монреальской конвенции — ее Россия ратифицировала в августе 2017 года. Этот документ установил максимальные компенсации от авиакомпаний за нарушение правил перевозки — опоздания, перенос рейса, повреждение или потерю багажа, и тем более — за гибель человека. И они в разы больше тех выплат, которые есть сейчас в России. Компенсации привязаны к искусственному платежному средству — специальным правам заимствования (СПЗ). Их курс формируется на основе корзины из четырех валют — доллара, евро, йены и фунта стерлингов. В случае гибели пассажира по вине авиакомпании выплаты родственникам погибшего могут доходить до 113,1 тыс. СПЗ, то есть более 9 млн рублей на начало 2018 года.

Адвокат Игорь Трунов, неоднократно представлявший интересы родственников жертв авиационных происшествий, рассказал «Газете.Ru», что в сфере страховых выплат в России ситуация остается сложной.

«У нас сейчас действует двойной стандарт — для международных рейсов и для внутрироссийских. При этом разницы в цене билетов на самолет нет.

В цену билетов, как мы знаем, входит и цена страхования. Получается, что страховые компании получают сверхприбыль — они ведь перестраховывают свою ответственность и потом в соответствии с международными лимитами получают выплаты. В общем-то в правовых системах других странах мира эта ситуация расценивается как нарушение закона, в США есть даже отдельная отрасль права, которая занимается вопросами злоупотребления страховыми компаниями своим правом с целью получения сверхприбыли», — рассуждает эксперт.

В то же время он обратил внимание на то, что основная проблема в России не в законодательстве, а в нежелании его исполнять. «Авиакомпании и страховщики зачастую пытаются уйти от ответственности. Юристы страховых компаний сразу начинают спорить об истинных причинах: мол, это был теракт. И приходится доказывать, что самолет сам по себе был в плохом состоянии, у него были проблемы с хвостовой частью и что если бы он был в лучшем состоянии, то, возможно, он бы не упал даже при взрыве на борту. В общем, это крайне сложная ситуация, она усугубляется тем, что в России очень мало судей и прокуроров, которые компетентны вести разбирательства по таким делам, так как здесь стык страхового и воздушного права, и многие международные документы составлены на английском языке», — рассказал Трунов.

По его словам, при подобных спорах лучше всего переводить их из юрисдикции российских судов в юрисдикцию международных, как это было с самолетом А-310, который сгорел на летном поле в Иркутске. «Тогда можно получить гораздо большую компенсацию», — заключил адвокат.

Практика судебных решений по искам о денежном возмещении семьям погибших пассажиров в российском праве уже сформировалась. Первый подобный иск был рассмотрен и удовлетворен 16 ноября 2001 года. Тогда суд постановил выплатить родственникам некоторых из погибших в катастрофе Ту-154 3 июля 2001 года компании «Владивосток-Авиа» под Иркутском более 500 тыс. рублей. Большинство семей погибших заключили мировое соглашение с авиаперевозчиком и получили только от 100 до 300 тыс. рублей.

Впоследствии подобные судебные тяжбы происходили регулярно. Так, в июне 2010 года семья Героя России Геннадия Трошева, погибшего в катастрофе самолета Boeing 737 «Аэрофлот-Норд» в сентябре 2008 года, отсудила у авиаперевозчика 16,3 млн рублей. Родственники доказали, что Трошев летел пересадочным рейсом из-за рубежа и его семья могла претендовать на больший размер компенсации, чем у остальных пассажиров.

Однако нередко родственники жертв различных авиакатастроф сталкиваются с проблемами при выплате компенсаций. Одной из самых громких судебных тяжб сейчас является иск семей пассажиров, погибших в крушении самолета А-321 компании «Когалымавиа». Самолет был взорван террористами в небе над Синаем. На сегодняшний день по три миллиона рублей получили близкие всех погибших, однако не для всех этот процесс был простым. Так, в этой катастрофе погибла всея семья Шеиных: Ольга и Юрий, а также трое их детей. Дедушка и бабушка этих внуков были вынуждены добиваться выплаты через суд.

Еще порядка 70 семей, с которыми работал Трунов, получат дополнительно по миллиону долларов от американской лизинговой компании International Lease Finance Corporation, владельца разбившегося аэробуса. Это предприятие согласилось осуществить выплаты во внесудебном порядке.

Кроме того, после трагедии часть родственников погибших обратилась с исками к страховым компаниям «Ингосстрах», «Альянс Глобал Корпорэйт энд Спешиэлти», туристической компании Brisco, авиаперевозчику «Когалымавиа» (буквально на днях признанному банкротом), а также компании «Эиркап». По словам представителя истцов Анатолия Кучерены, общая сумма исков составляет более 93,15 млрд рублей. Как рассказала «Газете.Ru» пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль, сейчас все иски находятся на рассмотрении, следующее заседание по ним пройдет 26 февраля. «При этом представители «Ингосстраха» подали ходатайство о слушании дела в закрытом порядке, оно было удовлетворено», — пояснила Хиль.

«Сейчас в России создалась следующая система: компенсацию компании выплачивают, вычитая сумму из своей прибыли, а потому они создают всевозможные юридические препоны, чтобы платить как можно меньше или не заплатить вовсе. Различные социальные службы руководствуются схожей философией, так что получить все причитающиеся по закону деньги близким погибшего зачастую проблематично», — рассказал «Газете.Ru» адвокат Александр Карабанов. Тем не менее, он уверен, что инициатива о повышении суммы страховых выплат поступила в Госдуму своевременно. «По сравнению с общемировыми стандартами, у нас компенсации за смерть человека, в том числе и в авиакастрофе, самые маленькие в мире. Эту планку надо поднимать, так как она является, помимо всего прочего, и отражением ценности жизни человека в нашем обществе», — сказал юрист.