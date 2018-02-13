Трагедия с Ан-148: почему упал самолет

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета назвали предварительную причину крушения Ан-148, который разбился в минувшее воскресенье под Москвой. По данным специалистов, катастрофа произошла из-за выхода из строя приемников полного давления, которые не включились из-за обледенения. К такому выводу сотрудники МАК пришли после того, как завершили расшифровку данных параметрического самописца Ан-148.

По данным МАК, «особая ситуация» начала развиваться на борту лайнера примерно через две с половиной минуты после взлета, на высоте около 1300 метров и скорости 465-470 км/ч.

В этот момент появились расхождения в показаниях скорости от МВП1 (модуль воздушных параметров) (ППД1) левого летчика и МВП3 (ППД3, резервный). Еще через 30 секунд расхождения достигли примерно 30 км/ч. После этого появилась разовая команда экипажу «Приборная — сравни». Команда повторилась на высоте около 2000 метров, в этот раз расхождения между показаниями датчиков увеличились.

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Экипаж отключил автопилот после второй команды «Приборная — сравни». Далее полет проходил в ручном режиме. Показания скорости сильно разнились: на одном модуле воздушных параметров было отмечено 0 км/ч, на другом — 540-560 км/ч. После этого показания скорости последнего резко упали (до 200 км/ч и ниже). Самолет перевели в интенсивное снижение с угловым движением на пикирование 30-35 градусов. Перед столкновением с землей показания одного из модулей оставались нулевыми, второго — 800 км/ч. «За 4-5 секунд до столкновения у самолета стал развиваться правый крен, который достиг 25 градусов», — сообщили в МАК. Через шесть минут после взлета Ан-148 столкнулся с землей.

Как сообщили журналистам специалисты комитета, предварительный анализ показал, что

катастрофа могла произойти из-за неверных данных о скорости полета. Ошибка приборов, скорее всего, была связана с «обледенением ППД (приемники полного давления) при выключенном состоянии систем их обогрева».

Напомним, Ан-148 «Саратовских авиалиний», который выполнял рейс по маршруту Москва — Орск, разбился через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту лайнера находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Бывший министр гражданской авиации СССР, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов считает, что данные расшифровки «черного ящика» серьезно сузили перечень возможных версий трагедии. «Если ориентироваться на те сведения, что нам представил МАК, картина вырисовывается следующая: обогрев всех приемников полного давления находился в выключенном состоянии. Это значит, что когда самолет взлетел, приборы показывали, что скорость самолета не растет. Следовательно, командир экипажа исходил из этой информации приборов и, вероятно, начал увеличивать мощность двигателя. Так он ее все увеличивал и увеличивал, фактически переведя двигатели во взлетный режим», — рассуждает эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам бывшего министра гражданской авиации СССР, во взлетном режиме моторы самолета могут работать очень ограниченное время, потом наступает их разрушение.

«Вопрос в том, почему не сработал обогрев приемников полного давления. Или пилоты его не включили, или включили, но они не сработали. Полная картина должна стать ясна после расшифровки второго «черного ящика», где записаны переговоры членов экипажа»,

— заключил Смирнов.

Как сказано на сайте МАК, специалистам комитета пришлось полностью разобрать оба «черных ящика» для расшифровки сведений, которые там хранятся. «Было произведено успешное копирование всей информации бортового параметрического регистратора. Имеется запись 16 полетов, в том числе завершившегося катастрофой. Специалисты приступили к расшифровке записи», — отмечается в сообщении комитета.

Там также указано, что представители МАК провели переговоры с Уполномоченным представителем Национального бюро по расследованию авиационных происшествий Украины, так как это государство является разработчиком самолета Ан-148 и его агрегатов. «В настоящий момент Комиссия по расследованию ожидает решения украинской стороны о дате прибытия и составе группы специалистов из Украины», — отмечает МАК.

Сообщение МАК о проблемах в работе приемников полного давления прокомментировали и в Следственном комитете. Как рассказала журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко, «следствие будет рассматривать эти сведения в совокупности с другими материалами уголовного дела, находящегося в производстве СК России. Версия специалистов МАК будет проверяться наряду с другими». После крушения Ан-148 СК РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее ряд СМИ со ссылкой на очевидцев трагедии сообщал, что, вероятно, на борту упавшего Ан-148 произошел взрыв, так как падению машины предшествовал «сильный хлопок». Некоторые эксперты также выдвигали версию о том, что раз экипаж не успел доложить на землю о внештатной ситуации, то на борту лайнера произошло что-то внезапное, например, взрыв или сильный пожар. Впрочем, накануне Светлана Петренко сделала заявление, из которого следует, что Ан-148 до столкновения с землей был в целом виде и развалился на куски уже после падения, что исключало взрыв на борту.

Как рассказал «Газете.Ru» источник, близкий к следствию, в настоящий момент версия о взрыве не рассматривается. «По разлету обломков уже видно, что никакого разрушения в воздухе не было», — рассказал собеседник «Газеты.Ru». По его словам, раз сейчас появилась версия о неисправности приемников полного давления, то в первую очередь будут отрабатываться версии, связанные с этим обстоятельством. «Тут зависит от того, на каком моменте сигнал проходил. Когда это проанализируют, станет ясно, был включен обогрев приемников полного давления или не был. Также, возможно, будет рассматриваться версия человеческого фактора. Летчики могли торопиться, спешить. Тем более,

есть информация, что у «Саратовских авиалиний» частенько проходили задержки рейсов. Эта гонка могла привести к тому, что что-то забыли включить.

Второй самописец позволит прослушать, было это или нет», — сообщил источник.

Отметим, что именно обледенение приемников полного давления, согласно официальной версии, привело к крушению самолета Air France над Атлантикой 1 июня 2009 года. Тогда погибли все 228 человек, находившиеся на борту лайнера. Как установила комиссия, расследовавшая обстоятельства трагедии, в полете произошло обмерзание составной части приемника — трубки Пито, что повлекло за собой выход из строя автопилота, рассогласование действий экипажа и сваливание воздушного судна, из которого летчики вывести его не смогли.

Упавший в Подмосковье Ан-148 был изготовлен в 2010 году по заказу ГТК «Россия», первый регулярный рейс он совершил 26 июня 2010 года. В 2015–2017 годах этот самолет находился на хранении из-за отсутствия запчастей. С февраля же прошлого года лайнер эксплуатировался авиакомпанией «Саратовские авиалинии». Сообщается, что самолет эксплуатировали с нарушениями. В ноябре 2017 года в течение месяца проводилась проверка авиакомпании, в ходе которой выявились следующие проблемы: была нарушена периодичность замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера. Это необходимо делать через 375 летных часов, а на деле работы проводились с периодичностью 750 часов. Вместе с тем начальник пресс-службы «Саратовских авиалиний» Елена Воронова подчеркнула, что никаких претензий к техническому состоянию самолета Ан-148, который разбился в Подмосковье, не было.

«Саратовские авиалинии» приняли решение приостановить на время эксплуатацию Ан-148, которых у компании теперь осталось 10. Это создаст проблемы для тех, кому необходимо в ближайшее время лететь из Москвы в Орск, так как регулярные рейсы туда выполняют всего две компании — кроме «Саратовских авиалиний», это делает немецкий Hahn Air Systems. Как рассказали журналистам в пресс-службе «Саратовских авиалиний», первые несколько дней после трагедии летать в Орск вместо них будут самолеты компании «Ижавиа», а потом компания вернется к обслуживанию данного маршрута. Только летать в Орск будут не Ан-148, а машины Embraer.