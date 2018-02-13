Пишите венскому оперу: российскую девочку похитил отец

Посольство РФ направило в МИД Австрии ноту в связи с предполагаемым похищением ребенка в Вене, а также помог составить заявление в австрийские правоохранительные органы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Ответственность за подобное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

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28 декабря 2017 в посольство России в Австрии обратилась гражданка РФ, заявившая о похищении ее трехлетней дочери. Девочка пропала из отеля «Бьянка» в самом центре Вены. По данным австрийской газеты Kronen Zeitung, мать ребенка остановилась в отеле по дороге в Германию, куда везла ребенка на медицинский осмотр. В Вене ей назначил встречу муж — 36-летний ливанец с паспортом гражданина РФ.

Однако на встречу муж не пришел, а когда женщина вернулась в гостиницу, то не обнаружила там ни няни, ни дочери.

После муж позвонил супруге и, угрожая, потребовал не обращаться в полицию. Он также хотел от супруги, чтобы она приехала в Ливан. Однако россиянка отказалась выполнять требования супруга, а вместо этого обратилась к российским дипломатам.

Юристы сомневаются в том, что следствие будет доведено до конца. «В этой истории нам не известны многие детали. Скорее всего, когда и если установят, что ребенка забрал именно отец, следствие прекратится», — считает член МКА «Принципиальная позиция» Сергей Кузнецов. По его мнению, это дело приобрело резонанс только из-за того, что похищение ребенка произошло в другой стране.

Дело осложняется тем, что супруги состоят в браке. Соответственно, по российскому законодательству, они имеют равное право общения со своим ребенком. Похищение в таком случае доказать очень сложно: если ребенок находится с одним из родителей и ему не угрожает опасность, высока вероятность того, что уголовное дело возбуждено не будет. Только в случае нахождения ребенка в опасности или при разводе супругов суд может установить порядок общения ребенка с родителями.

Даже понятие «похищение собственного ребенка» с юридической точки зрения существует далеко не во всех странах.

Например, Уголовный кодекс России, предусматривающий наказание за похищение людей, не признает похищением удержание ребенка одним из родителей вопреки воле другого.

Отметим, что инцидент в Вене — далеко не первый случай, когда отцы и матери решают забрать ребенка себе без ведома второго родителя. Чаще всего подобные истории происходят в международных семьях. Так, 4 февраля в полицию Пушкинского района Санкт-Петербурга обратилась местная жительница с заявлением о пропаже ребенка. Женщина рассказала, что ее муж, уроженец Египта, забрал из дома годовалую дочь и вместе с ней улетел в Каир.

Широкий резонанс получила история, произошедшая в 2009 году. Финн Пааво Салонен без ведома своей супруги россиянки Риммы и при содействии сотрудника финского генконсульства в Санкт-Петербурге вывез из России в Финляндию их пятилетнего сына.. По мнению финской стороны, напротив, Римма в 2008 году незаконно похитила своего сына, который по решению финского суда был отдан на попечение отца. Мальчик родился в Финляндии и имеет гражданство этой страны, но жил с матерью в Нижегородской области.

Представитель некоммерческого общественного объединения «Лиза Алерт» Виктор Дулин сообщил «Газете.Ru», что в организацию время от времени поступают сообщения о поиске детей, украденных собственными родителями. «Бывают случаи, но мы обычно за них не беремся. В таких ситуациях мы не всегда можем четко понимать, находится ли ребенок в опасности или это придумки родителей. Если он действительно в опасности — мы подключаемся исключительно по просьбе полиции», — пояснил Дулин.

Проблема еще и в том, что на настоящий момент Российская Федерация не присоединилась к основным международным договорам, регулирующим этот вопрос. Этих документов два: Гаагская конвенция от 25 октября 1980 года и Конвенция Совета Европы от 20 мая 1980 года. Например, Гаагская конвенция обязывает страны-участницы возвращать ребенка в страну его постоянного проживания. Кроме того, в документе прописано, что суд именно этой страны может принимать решение, с кем из родителей останется ребенок.

По мнению юриста МКА «Николаев и партнеры» Тамиллы Сакварелидзе, отказ России присоединиться к конвенции, видимо, связан со значительными расхождениями положений этого международного договора с нормами российского права.

«Сложно сказать, появится ли в ближайшее время понятие «семейного похищения» в российском законодательстве, но присоединение к конвенции и введение такого термина существенно бы упростило процесс разрешения подобных споров.

А их сейчас в моей практике становится все больше», — пояснила Сакварелидзе «Газете.Ru».

Адвокат Кузнецов отмечает, что российское семейное законодательство не нуждается в специальном понятии «семейного похищения», так как это повлечет за собой еще больше возможностей для манипуляций внутри семьи. «Наше законодательство достаточно хорошо регулирует подобные вопросы, есть лишь претензии к работе правоохранительных органов. В случае, когда ребенка забирает один из родителей, объективно преступления нет, но признаки преступления есть. В итоге мы можем получить вечные скандалы и сломанную психику ребенка. Если будет введена уголовная ответственность — мы рискуем стать второй Финляндией. Мы же не хотим, чтобы по любому поводу детей забирали у родителей? Мне кажется, что за подобные действия может наступать только административная ответственность. Необходимо четче работать органам опеки», — заявил эксперт «Газеты.Ru».