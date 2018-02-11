«В момент падения Ан-148 был цел»

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила в понедельник, что упавший в Подмосковье Ан-148 не взрывался в воздухе и что до соприкосновения с землей целостность конструкции лайнера нарушена не была. «В момент падения самолета он находился в целостности, взрыв и возгорание произошли уже после падения самолета», — сказала она.

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Это заявление входит в противоречие с гипотезами, которые высказывались накануне крушения. Так, журналисты сразу после гибели самолета нашли нескольких очевидцев, которые слышали хлопок перед падением Ан-148. Кроме того, о том, что на борту мог произойти взрыв, говорили и некоторые эксперты.

Очевидцы также отмечают, что после удара о землю обломки разлетелись на очень большое расстояние — более километра.

Впрочем, специалисты отмечают, что само по себе это не обязательно свидетельствует о взрыве. «Я работал на месте крушения истребителя Су-27, в котором погиб командир пилотажной группы «Русские Витязи» Игорь Ткаченко. Там обломки разлетелись более чем на километр, но, как мы уже знаем, взрыва на борту самолета также не было», — сказал «Газете.Ru» бывший следователь военной прокуратуры Илья Савенков.

Фоторепортаж: Пассажирский самолет разбился в Подмосковье __is_photorep_included11645875: 1

Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Москва-Орск (Оренбургская область), однако, упал вскоре после взлета. Перед катастрофой лайнер не успел сообщить на землю о внештатной ситуации на борту. В результате катастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа, это 71 человек.

Как заявила полковник юстиции Петренко, расследование дела о гибели самолета ведет Главное управление по особо важным делам СК РФ. «Создана группа из порядка 100 следователей, они работают в разных населенных пунктах. В офисе «Саратовских авиалиний» проведены обыски и выемки документов, то же самое происходит в аэропорту «Домодедово», откуда вылетел самолет. Следователи проанализируют техническую документацию, данные медицинского обследования пилотов перед полетом, переговоры членов экипажа с землей, данные радаров наземных служб», — сказала она. По словам официального представителя СК РФ, следователи проверяют деятельность авиаперевозчика, техническое состояние рухнувшего судна, а также выяснят, прошли ли летчики обучение, позволяющее работать на Ан-148.

Крушение попало в объектив видеокамеры наружного наблюдения одного из домов. На кадрах видна лишь вспышка на горизонте, которая продлилась всего пару секунд. По видеозаписи трудно сделать вывод о том, как именно упал самолет и что предшествовало падению.

Тем временем на месте авиакатастрофы в понедельник был найден второй бортовой самописец, который хранит записи переговоров членов экипажа. В пресс-службе Международного авиационного комитета (МАК) пояснили, что защищенные модули памяти речевого и параметрического самописцев Ан-148, найденные на месте крушения самолета, в настоящее время доставлены в лабораторию, где специалисты приступили к их вскрытию, анализу состояния носителей информации и расшифровке. В МАК добавили, что если лента самописцев в хорошем состоянии, то предварительные данные станут понятны уже в ближайшие сутки.

Всего на месте падения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Подмосковья нашли больше 1,4 тыс. фрагментов тел погибших и почти 500 обломков воздушного судна. Глава Минтранса Максим Соколов сообщил, что поисковая часть операции продлится около недели. В результате трагедии тела оказались повреждены так сильно, что для опознания погибших потребуется генетическая экспертиза.

Как показало предварительное расследование, катастрофу потерпел Ан-148-100В с регистрационным номером RA-61704 (заводской номер — 27015040004, серийный — 40-06/02-04).

Он был изготовлен в 2010 году по заказу ГТК «Россия», первый регулярный рейс он совершил 26 июня 2010 года. В 2015–2017 годах этот самолет находился на хранении из-за отсутствия запчастей.

С февраля же прошлого года лайнер эксплуатировался авиакомпанией «Саратовские авиалинии».

Сообщается, что самолет эксплуатировали с нарушениями. В ноябре 2017 года в течение месяца проводилась проверка авиакомпании, в ходе которой выявились следующие проблемы: была нарушена периодичность замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера. Это необходимо делать через 375 летных часов, а на деле работы проводились с периодичностью 750 часов. Вместе с тем начальник пресс-службы «Саратовских авиалиний» Елена Воронова подчеркнула, что никаких претензий к техническому состоянию самолета Ан-148, который разбился в Подмосковье, не было.

«Саратовские авиалинии» приняли решение приостановить на время эксплуатацию Ан-148, которых у нее теперь осталось 10. Кроме машин этого типа, авиаперевозчик использует еще Як-42Д и Embraer E-195. Все это создаст проблемы для тех, кому необходимо в ближайшее время лететь из Москвы в Орск, так как регулярные рейсы туда выполняют всего две компании — кроме «Саратовских авиалиний», это делает немецкий Hahn Air Systems. Как рассказали журналистам в пресс-службе «Саратовских авиалиний», первые несколько дней после трагедии летать в Орск вместо них будут самолеты компании «Ижавиа», а потом компания вернется к обслуживанию данного маршрута. Только летать в Орск будут не Ан-148, а машины Embraer.

Сразу после трагедии сообщалось, что причиной гибели лайнера могло стать столкновение с другим воздушным судном. Кроме того, некоторые эксперты не исключали и теракт. «Конечно, сейчас в аэропортах система безопасности построена таким образом, что чужой, тем более с бомбой, не пройдет. Но пока никакие варианты исключать нельзя. Тем более, есть информация, что экипаж не сообщил об экстренной ситуации на борту и не запросил аварийную посадку. Значит, на борту могло произойти что-то экстренное. Что-то такое, что потребовало от пилотов бороться за жизнь пассажиров любой ценой», — рассказал «Газете.Ru» Виталий Соколовский, гражданский летчик, бывший военный пилот, майор ВВС РФ.

Причиной катастрофы мог стать пожар, взрыв на борту либо же столкновение Ан-148 с дроном, птицей или иным летательным аппаратом. Об этом «Газете.Ru» сообщил бывший министр гражданской авиации СССР, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. «На борту самолета произошло нечто такое, что не позволило командиру экипажа за доли секунды нажать кнопку передатчика и сообщить на землю о проблеме. Это мог быть либо грубейший отказ техники, либо стремительно развивавшийся пожар на борту, или попадание птицы в двигатель, либо столкновение самолета с беспилотником, или другим летательным аппаратом. Также мог произойти взрыв как внутри самолета, так и в одном из его двигателей»,— сказал эксперт, отметив, что многое прояснит расшифровка бортового самописца.

Пока в СК РФ не исключают нескольких версий произошедшего, в том числе человеческий фактор, погодные условия, отказ техники. Никаких обломков иных воздушных судов на месте крушения самолета сотрудники МЧС и СК РФ не обнаружили.

Пока в качестве предварительной причины был назван отказ и последующий взрыв одного из двигателей Ан-148.

По сведениям МК, перед этим пилот резко увеличил скорость — превышение составило 110 км/ч — из-за неверных показаний приборов. Также специалисты следственной группы проверяют версию об обледенении Ан-148 и попадании куска льда в один из моторов.

Бывший инспектор Министерства транспорта США Мэри Скиаво отметила в разговоре с CNN, что после взлета рухнувший Ан-148 слишком сильно задрал нос. «По статистике при взлете могут произойти две вещи. Первая: пилот слишком тянет штурвал на себя или отпускает, задирая нос самолета слишком высоко, и тогда происходит сваливание самолета, то есть нарушаются условия обтекания крыльев самолета потоком воздуха. Это то, что происходит на маленьких самолетах. На крупных коммерческих пассажирских лайнерах обычно, если случаются проблемы при взлете, значит, что-то с двигателем. Но самолет сумел взлететь, поднялся, и потом на высоте шесть тысяч футов что-то произошло».

Скиаво заявила, что две фотографии (с места происшествия и предшествующие катастрофе) ей показались примечательными. «Первая — фотография двигателя. Турбина двигателя самолета очень искорежена. И что бы ни произошло с двигателем, случилось нечто катастрофическое. Обычно, когда я занимаюсь расследованием причин крушения самолетов, двигатели остаются иногда в практически невредимом состоянии. И второе — это скачки на радаре курса самолета, когда что-то происходит и самолет задирает нос», — сказала она. Скиаво напомнила, что участвовала в расследовании трех подобных крушений, и в двух случаях причиной подобных скачков был взрыв на борту самолета: «Одно из них случилось с рейсом TWA80, у которого произошел взрыв центрального топливного бака по техническим причинам. Еще одно — на авиалиниях Аляски с рейсом 261, который потерял контроль над управлением, отказал стабилизатор. Еще одно происшествие случилось с рейсом 103 компании Pan American, который был взорван. Так что, я думаю, эти скачки могут иметь большое значение».