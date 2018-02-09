Блины и зрелища: 4 способа отметить Масленицу

Танцуй, пока молодой

В Москве стартовал десятидневный фестиваль, посвященный Масленице. В этом году число площадок было решено увеличить почти вдвое, так что для интересного времяпровождения вовсе не обязательно уезжать далеко от дома. Всем, кто не побоялся снегопадов и верит в силы столичных коммунальных служб, советуем отправиться на площадь Революции, где организуют шуточные дуэли снежками. Здесь же будут играть в крокет и серсо (игра с обручем и палками). Также тут откроется мастерская по изготовлению лубков и маскарадных масок, которые можно будет забрать с собой.

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На Тверском бульваре расположатся Древнерусский детинец (центральную крепость) и заморский Царьград (со своего рода караван-сараем). Возле этих площадок организуют подвижные игры и лучный тир.

В качестве передышки между активными играми организаторы предлагают анимационные представления и постановки сказок про жар-птиц, надеемся, исторически недостоверные, без горящей пакли с серой.

На птиц можно будет не только посмотреть, но и испечь: жаворонков, изготовленных из имбирного теста, предлагается забрать с собой или съесть на месте. Сжечь калории логично там же: сразиться в мешках на бревне или сыграть в старинный аналог хоккея на снегу.

Тему русских традиций поддержат и на Тверской площади, где аниматоры и гости будут водить хороводы, петь колядки и расписывать деревянную посуду. А еще там можно взять себе на память расписного красного коника — символ Масленицы. Кроме того, на той же площадке пройдет урок золотого шитья или изготовления хлеба. Если такой сценарий кажется слишком старомодным, то отправляйтесь на Манежную площадь, где открылась спортивную площадку с качелями и пружинными качалками.

Театр начинается с Масленицы

Темой «Московской Масленицы» в этом году стал Год театра в России. Поэтому, если для подвижных игр совсем нет настроения, стоит обратить внимание на иммерсивные спектакли, выступления уличных театров, концерты фолк-музыки и карнавальные шествия. Один из самых известных творческих переулков Москвы – Камергерский – покажет уличные спектакли участников театрального фестиваля «Золотая маска». Приедут театры из Якутии, Чувашии и Республики Марий Эл. Помимо традиционных масленичных забав, можно будет посмотреть на выступление народного театра и послушать лекции по этикету позапрошлого века.

Других посмотреть и — почему бы и нет — себя показать можно на Новом Арбате. Площадки на этой улице посвятят карнавалу в российской и мировой культуре — от ряженых колядок времен основания Московского княжества до столичных и европейских карнавалов начала XX века.

Настоящим эстетам стоит отправиться на Профсоюзную, 41, где можно будет окунуться в изысканные забавы XIX века. Какими бы странными ни казались сочетания народных забав с городскими развлечениями, здесь можно будет изготовить открытку в стиле XIX века и запечатать конверт сургучной печатью. В местной «Восточной гостиной» научат готовить сладости и горячие напитки по старинным рецептам. Здесь же пройдут уроки китайской каллиграфии и живописи тушью. После этого прочтут лекции о влиянии восточной моды на европейскую. А в «Синематографе» недалеко можно сделать фото в «старинной» гримерке.

Соло на кастрюле

Как и любой городской фестиваль, Масленицу можно использовать для того, чтобы узнать что-то новое, притом бесплатно. В ближайшие дни в Москве пройдет около 40 различных экскурсий. Участникам на протяжении полутора-двух часов расскажут о том, какие масленичные увеселения предпочитали москвичи в различные эпохи, о деятелях искусства и о городской архитектуре.

К примеру, 13 февраля у памятника Пушкину стартуют тематические прогулки «Традиции веселья. От Золотого до Серебряного века», посвященные московским масленичным гуляньям. На экскурсии расскажут об убранстве Тверской улицы, прогулках на тройках по Ямским улицам, покупке угощений в Филипповской булочной и Елисеевском гастрономе. Единственный момент — надо заранее зарегистрироваться.

Кстати, 18 февраля, в третье воскресенье месяца, вход во многие московские музеи будет бесплатным.

В некоторых из них для детей подготовили специальную масленичную кулинарную программу. К примеру, Музей Москвы научит играть мелодии на кухонной посуде и петь частушки, а Музей русской гармоники угостит блинами малышей и их родителей после участия в тематической игре.

Блины для интровертов

Разумеется, сложно себе представить Масленицу без блинов. Мы, впрочем, и не просим пойти на такие жертвы: разнообразных мучных изделий в городе будет предостаточно. К примеру, парк «Красная Пресня» проведет фестиваль разноцветных блинов. Можно не только попробовать радужные блины, но и узнать рецепты их приготовления. Необычными рецептами также будут делиться повара в Гончаровском парке — там научат правильно печь блины и выпекать пряники.

Необязательно участвовать в мастер-классах по выпечке — можно сразу отправиться пробовать блины. На радость гурманам их будет более 170 видов. К примеру, на площади Революции приготовят голландские блинчики – паннекокены. Их традиционно делают из гречневой муки с добавлением арахисового масла и подают с разнообразными начинками: сыр с яйцом, мясо или овощи гриль. Здесь же можно будет попробовать вьетнамские блинчики «нэм» с креветками, курицей терияки или говядиной.

Если вы ищете традиционные русские блины, то выбирайте блины из гречневой муки с начинками из семги, ветчины и сыра, красной и черной икры, меда, домашнего варенья. Также стоит попробовать коричневые блины на черемуховой муке с облепиховым курдом, блины из четырех видов гречишной муки, блины из кедровой муки с кедровыми же орешками и медом, блины с начинками из сосновых шишек, крымского варенья из лепестков роз, одуванчика, морошки, с кленовым сиропом, с сыром маскарпоне и свежими ягодами — голубикой и малиной.

Ну а самые технологичные блины — на ВДНХ. Здесь 17 и 18 февраля в павильоне №2 блинный робот будет печь их для всех желающих.

На Кузнецком мосту у ЦУМа можно будет подкрепиться ухой, гуляшом или солянкой. Из сладостей подают панна-коту из еловых шишек, пирог из сухофруктов с копченым чаем и пирожки из творожного теста. Начинки будут экзотическими: от мяса кролика со сморчками до крабов с копченым картофелем.

Если вы устали от снега и вас не впечатляют уличные игры — это не повод отказаться от главного гастрономического удовольствия Масленицы. В этом году блины прямо с праздничных площадок можно заказать домой или в офис через мобильное приложение.