Амстердам — туристам: отвернитесь от проституток

Муниципалитет Амстердама ужесточил условия посещения Квартала красных фонарей для экскурсионных групп с апреля текущего года. Власти города уверены, что это поможет сократить туристический поток в оживленном районе столицы Нидерландов и защитить частную жизнь работников секс-индустрии. «За последние годы число организованных туров значительно возросло. В самые оживленные моменты, например, с 11 до 12 часов утра, в этом районе проходит до 27 групп», — говорится в заявлении муниципалитета.

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Этим крайне недовольны около трех тыс. местных жителей.

С апреля туристам запретят употреблять спиртное и наркотики в квартале. Нельзя будет и посмотреть на девушек, стоящих в знаменитых витринах: экскурсантам придется вставать к ним спиной. Кроме того, размер экскурсионных групп, передвигающихся по кварталу, будет строго регламентирован: туристов, следующих пешком или на велосипедах, должно быть не больше 20. Если туристов в группе больше пяти человек, то гиду придется подать заявку на получение соответствующего разрешения.

Во время визита в район гидам придется объяснить участникам экскурсии необходимость исполнения ряда новых правил. Согласно информации муниципалитета Амстердама, перед началом тура экскурсовод обязан дать указание туристам «проявить уважение к местным жителям, предпринимателям и работникам секс-бизнеса».

Приезжие должны будут вести себя тихо, им запретят останавливаться в местах, в которых обычно многолюдно или там, где их присутствие может помешать другим. Все экскурсии должны заканчиваться не позднее 23 часов.

Главное же в том, что в ходе визита в район красных фонарей туристическим группам окончательно запретят фотографировать работников секс-бизнеса. Многие работницы и раньше были против фотосъемки, а теперь власти сформировали официальный запрет.

За нарушение этих правил гидов будут штрафовать. В случае несоблюдения группой установленных правил независимый гид заплатит €190 штрафа. Гиды из туристических компаний заплатят еще больше — €950. В случае трех нарушений гида лишат лицензии.

Но и это еще не все. Муниципалитет также поднял вопрос о финансовом и юридическом обосновании налога для участников экскурсий. По мнению городской администрации, если туристы способны заплатить за экскурсию, то они будут готовы раскошелиться и не небольшой дополнительный сбор.

Всего в столице Нидерландов есть три района красных фонарей. Де Валлен — самый большой и известный среди туристов. Он занимает несколько кварталов рядом со старинной церковью Ауде Керк, на его территории работает более 400 борделей. Именно его упоминают во всех путеводителях. Ограничения пока коснутся только этого района.

Неподалеку от Де Валлена располагается район Сингелгебид, который является вторым по величине центром сексуальных развлечений в Амстердаме: там насчитывается не менее 60 витрин. Туристов в этом квартале практически нет: он привлекает, в основном, местных жителей. Третий квартал, Раусдалкаде, располагается рядом с Сингелгебидом.

Кстати, для тех, у кого нет желания получать услуги интимного характера существует специальный «туристический» тариф. Приблизительно за €50 девушки из витрин позволят вам переступить порог борделя и пообщаться — и под этим подразумевается именно общение.

Власти Амстердама не раз отмечали, что большинство туристов целенаправленно едут в Квартал красных фонарей за развлечениями. При этом общий оборот секс-индустрии, включающей не только уличную проституцию, но и секс-шопы, и порнографию, ежегодно растет.

По оценкам председателя Общественного совета при Ростуризме Сергея Маркова, российские туристы стремятся в Амстердам отнюдь не за секс-услугами. «Чаще всего россияне, приезжая в Амстердам, стремятся, что называется, «выпить и закусить» — рестораны и бары в этом отношении выигрывают у всех остальных видов отдыха. На втором месте стоят галереи и культурные достопримечательности, к примеру, музей Ван Гога. Есть, конечно, и те, кто предпочитает ехать туда за наркотиками. Но секс-туризм в Амстердаме у российских туристов стоит на последнем месте», — рассказал он «Газете.Ru».

Амстердам — не единственная столица, пытающаяся оградить себя от наплыва туристов. Марков также отметил, что большинство европейских столиц имеют тенденцию к искусственному снижению туристического потока. Местные власти под натиском жителей принимают меры, призванные снизить туристический наплыв. «Сейчас, в основном, от переизбытка туристов страдают Венеция и Барселона. Там ситуация наиболее тяжелая: налицо серьезное противостояние местных жителей, уставших от бесконечного шума, при этом они желают сохранить огромные доходы от туризма.

Больше всего раздражают местных группы китайцев, индусов и иранцев.

Они толпятся, кричат и в принципе ведут себя непривычно», — пояснил эксперт.

В частности, ранее мэр Венеции объявил о намерении ограничить число посещающих итальянскую провинцию. Для этой цели в городе установили специальные счетчики, показывающие, сколько в город прибыло зарубежных гостей.

Власти Барселоны поступили еще более радикально — ввели запрет на возведение новых отелей и прочих помещений, предназначенных для туристов. В апреле 2016 года в Барселоне запретили посещение известного рынка «Бокерия», а также бульвара Ла Рамбла группами туристов, численность которых превышает 15 человек.

С 8 часов утра до 15.00 по местному времени, когда жители Барселоны посещают магазины, службы ведут наблюдение за организованными туристическими группами. И если на рынок пришла слишком большая туристическая группа, то ее попросят удалиться, и посетить достопримечательность вне «часа пик».