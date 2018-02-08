Новая маркировка: россияне наконец-то узнают вкус «Боржоми»

До 10 февраля Минпромторг и ряд других ведомств (Минфин, ФНС, Федеральная таможенная служба и ФСБ) при участии «Ростеха» должны были представить правительству финальную концепцию и планы реализации системы цифровой маркировки в России. Они включат в себя мероприятия по маркировке и прослеживаемости всех групп товаров на территории страны.

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Как стало известно «Газете.Ru», в этих документах будут следующие группы товаров: детское питание, минеральная вода, молоко и бытовая химия. «Там также будут позиции, которые Минпромторг заявил еще в 2017 году — ювелирные изделия, драгметаллы, обувь и верхняя одежда. Кроме того, в концепции появятся такие группы товаров, как шины и фото- видеокамеры», — сообщил источник, близкий к процессу подготовки концепции.

Кроме того, документ определит, в каком порядке будут промаркированы группы товаров. «Там будет предложен подход, определенное ранжирование категорий по следующим параметрам: влияние на защиту жизни и здоровья, распространенность контрафакта, скорость и возможность внедрения системы маркировки. В концепции будет упомянуто большое количество товарных позиций — порядка 70», — сообщил источник.

В Минпромторге «Газете.Ru» подтвердили, что в ведомстве на данный момент разрабатывается проект Концепции по созданию в РФ системы маркировки товаров до 2024 года с планом ее реализации. Сейчас он проходит процедуру межведомственного согласования. В ведомстве отказались комментировать список товаров, который войдет в концепцию, однако отметили, что «в проекте будет представлен широкий перечень товарных групп для последующей оценки целесообразности их включения в перечень маркируемых».

Там подтвердили, что концепция определит то, как и в какой последовательности маркировка будет распространяться на новые товарные группы. «Карта потребностей» людей, бизнеса и государства станет основой концепции: она определит порядок ранжирования для введения маркировки.

В ведомстве отметили, что

в модели планируется учесть следующие показатели: средняя стоимость, срок годности единицы продукции, объем рынка, экспертную оценку угрозы риска для жизни и здоровья граждан от контрафакта, а также данные о доле незаконного оборота на рынке.

Также концепцией предусмотрено проведение добровольного эксперимента, в ходе которого участники рынка смогут отработать собственные технические и бизнес-процессы. При этом в Минпромторге отметили, что о сроках введения обязательной маркировки на группы товаров, включенных в концепцию, пока говорить преждевременно.

В конце декабря 2017 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, наделяющий кабинет министров полномочиями по определению товаров, подлежащих обязательной маркировке. Месяцем ранее, исполняя указ Владимира Путина по реализации проекта маркировки и прослеживаемости, правительство приняло решение о подготовке Концепции по созданию в России системы маркировки товаров идентификационными знаками до 2024 года. Тогда же в правительстве поддержали инициативу «Ростеха» о создании единственного оператора системы маркировки на условиях государственно-частного партнерства.

В середине декабря 2017 года Путин одобрил идею единого оператора на базе ООО «Оператор- ЦРПТ» — «дочки» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), принадлежащего структурам миллиардера Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и компании инвестора Александра Галицкого.

То, закакой проект маркировки «Оператор-ЦРПТ» возьмется в приоритетном порядке, зависит от ранжирования товарных групп. «В будущей концепции при выборе рынков товаров для маркировки и прослеживаемости должны оцениваться критерии по каждой группе — возможные риски для экономики (то есть недополученные налоговые или таможенные сборы), количество участников рынка и то, как эти товары влияют на население. Исходя из весов этих критериев, товары в концепции должны расставляться сверху вниз по приоритетности внедрения маркировки», — заявили «Газете.Ru» в ЦРПТ.

Чип и код спешат на помощь

Система «track and trace» (маркировка и прослеживаемость) применяется в мире уже около 10 лет. Еще в 2007 году обязательная маркировка продуктов питания и лекарственных препаратов была запущена в Китае (система PIATS) и Бразилии — там она распространилась на табачные изделия и напитки.

Маркировку вводят по двум причинам: для защиты жизни и здоровья потребителя (контроль подделок, сроков годности, товаров с дефектами) и/или для повышения конкурентоспособности легальных участников рынка (борьба с контрафактом, фальсификатом).

Государству при ней легче управлять закупками, так как у чиновников появляется информация, сколько и где реально стоят конкретные продукты. При необходимости власти смогут остановить производство некачественной продукции.

Кроме того, государство сможет увеличить ВВП и собираемость налогов. К примеру, по данным BCG (Boston Consulting Group), налоговые сборы увеличиваются на 20-40% в зависимости от стадии развития маркировки и специфики отрасли. Так, в Бразилии за первые два года после введения маркировки собираемость налогов выросла на 20% — то есть в госказну пришли дополнительные $806 млн.

Маркировка — это не только общегосударственная история. Многие бренды наносят ее добровольно: в России эта практика мало распространена, однако в Китае пользуется популярностью. Там на большинство продуктов нанесен код, проскандировав который, можно узнать дополнительную информацию о товаре. Так компании самостоятельно защищают себя от подделок. В России при покупке одежды или обуви зарубежных брендов также можно заметить QR-коды и чипы.

В апреле 2016 года в России запустили пилот по маркировке меховых изделий, а с августа 2017 чипирование стало обязательным для всех участников этого рынка. По данным Федеральной таможенной службы, в 2017 году таможенные платежи за шубы выросли более чем в 1,8 раза, по сравнению с 2016 годом. Их общая сумма составила $69,6 млн.

За 2017 год в России задекларировали 417 тыс. шуб — это число увеличилось в полтора раза, по сравнению с 2016-м. По данным замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, шубный проект «обелил» рынок на 500%.

15 января этого года стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции — он продлится до конца 2018 года. Кроме того, тогда же правительство одобрило запуск пилотного проекта по маркировке обуви, который начнется 1 июня и также завершится в конце года. Оба пилота проведет «Оператор-ЦРПТ».

«Технология точно такая же – на ботинок или упаковку обуви наносится код, который позволит проследить товар до выбытия на кассе. По неофициальным данным, рынок оценивается в 400 тыс. пар обуви в год. После внедрения маркировки количество этих пар должно вырасти в два раза. В обуви ситуация такая, что более 90% — это импорт», — сообщил «Газете.Ru» представитель ЦРПТ.

Мошенники разводят минералку

Основная цель введения маркировки — борьба с нелегальной продукцией и «серым» рынком. Доля фальсификата по разным отраслям промышленности составляет от 20 до 50%, заявлял летом глава Минпромторга Денис Мантуров. Ссылаясь на оценки экспертов, он отметил, что объем незаконного оборота продуктов и промтоваров превышает 2 трлн рублей.

Вся нелегальная продукция, которая продается через кассу, будет идентифицирована, заявили в ЦРПТ. «Это обеспечивается контролем выбытия товара с рынка с помощью онлайн-касс. Но остается важный вопрос с тем, что продается не официально, а мимо кассы. Люди получают возможность контролировать качество всех покупок — с помощью мобильного телефона человек сам сможет понимать, что он покупает и потребляет», — считают в Центре.

Там отметили, что по закону все предприниматели, продающие что-либо в России, до июня 2019 года должны перейти на пользование контрольно-кассовой техникой с онлайн-кассами.

«То есть вся российская продукция будет проходить через кассу. Ни один нелегальный товар не сможет быть продан», — отметили в Центре развития перспективных технологий.

Можно предположить, что попадание минеральной воды в концепцию обязательной маркировки Минпромторга обусловлено тем, что доля ее поддельной продукции на рынке составляет от 20% до 70% по различным типам контрафакта и фальсификата. Об этом говорят данные экспертов системы бренд-контроля DAT. Специалисты подчеркнули, что в Москве эта доля составляет 10-15%.

Президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Дмитрий Петров оценивает объем некачественный продукции в 20-25%.

Рынок минеральной воды — один из самых быстрорастущих в стране. Ежегодно его продажи увеличиваются на 10-15%, свидетельствуют данные исследования Международной ассоциации по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции «Антиконтрафакт».

При этом фальсификатом обеспокоены и участники рынка: они считают, что каждый год в период с апреля по октябрь появляются сотни нелегальных производителей, дешевый товар которых вытесняет легальный.

Чаще всего злоумышленники выдают столовую или обычную питьевую за минеральную воду. Для эффекта они добавляют в нее неконтролируемое количество солей, соды, йода и газируют ее в дешевых сатураторах — нечто вроде большого сифона.

Такой товар пользуется популярностью у небольших киосков, закупающих его на мелкооптовых рынках — так называемой «перевалочной базе» для подделок. Оптом фальсификат там продают на 15-20% дешевле оригинала. При этом злоумышленники чаще всего подделывают товары широко известных брендов.

По данным проверки НИИ безалкогольной промышленности, только одна из десяти купленных в различных торговых точках Москвы бутылка воды с этикеткой «Боржоми» оказалась оригинальной. По итогам проверки по всей России специалисты забраковали 30% от всех проверенных вод.

Исследование ассоциации «Антиконтрафакт» разделяет производителей контрафакта на две группы. К первой относятся подпольные структуры, нередко использующие труд нелегальных мигрантов из стран СНГ и дальнего зарубежья, а ко второй — легальные предприятия, которые являлись официальными партнерами владельцев торговых марок.