«Король танцпола» едет на Венский бал за казенный счет

Восьмого февраля 2018 года президент Украины Петр Порошенко по приглашению федерального президента Александера Ван дер Беллена осуществит рабочий визит в Австрию.

Во время визита состоятся двусторонние переговоры с Ван дер Белленом и новым федеральным канцлером Себастианом Курцом.

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«Во время встреч будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления политического диалога на высшем уровне, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя государствами, развитие ситуации на Донбассе и укрепление санкционной политики ЕС с целью поддержки международных усилий по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины», — цитирует телеканал «1+1» пресс-службу президента.

Выяснилось, впрочем, что поездка Порошенко не будет такой уж скучной.

Оказывается, одним из пунктов программы президента Украины является посещение Венского бала. Как сообщается на сайте Единого портала использования публичных средств, транзакция об авиаперелете делегации во главе с президентом по маршруту Киев — Вена — Киев была оплачена второго февраля. Обошлось это бюджету Украины в 800 тысяч гривен (почти $30 тысяч).

Экс-глава МИД Леонид Кожара объясняет такую сумму большой делегацией, которая сопровождает президента в любые поездки. «При Администрации президента существует служба, которая занимается первой леди. И представители ее офиса также могут лететь в делегации», — сказал Кожара.

«Иногда в поездки президенты берут и парикмахеров, и даже инструкторов по шопингу, — сказал украинскому изданию «Вести» источник. — И это не ноу-хау. Вместе с экс- министром здравоохранения всегда летала ее консультант по шопингу — журналистка модельной внешности. Она ей подбирала наряды и украшения в зарубежных магазинах».

По словам Кожары, если первое лицо государства захочет совершить шопинг, то этим также занимается служба протокола. «Он договаривается с магазинами, которые сами подбирают необходимое по запросу», — говорит Кожара. После похода Порошенко в аптеку во время визита в Испанию, который зафиксировали папарацци, сам он за покупками уже не выходит — и теперь все вопросы решает охрана.

О том эпизоде вспомнила и жена сына президента Украины Алексея Порошенко Мария.

«Просто ехать куда-нибудь, чтобы его не узнали, нереально. Мы однажды ездили в Испанию, его сфотографировали российские журналисты и выложили в интернет. Я думаю, что один раз в год, причем на несколько дней, человек может себе это позволить», — напомнила она.

Кстати, невестка Петра Порошенко встала на защиту президента Украины, которого критиковали две недели назад за отдых на Мальдивах, факт которого, как показалось журналистам, Порошенко пытался скрыть.

Мария Порошенко считает, что на это не надо даже обращать внимание.

«Я просто вижу, как человек (Петр Порошенко) работает. Когда у меня родились дети, я, естественно, как и любая мама, ночью вставала, кормила, занималась детьми. И я в три, в четыре часа ночи видела, как Петр Алексеевич возвращался с работы. И утром он часов в восемь-девять выезжал снова на работу», — рассказала Мария Порошенко в интервью LIGA.net.

Впрочем, оправдания невестки Порошенко, равно как и сообщение о бюджетных тратах на его полеты на бал в Вену жалости к президенту Украины у пользователей соцсетей не вызвали. Главу государства даже успели окрестить «королем танцпола».

Это борьба с профицитом — Бумбараш (@Bumbumbarash) February 5, 2018

Напомним, что на рождественский отдых на Мальдивах Порошенко потратил $500 тысяч, а журналистов, которые опубликовали информацию о нем, стали запугивать и травить в соцсетях. В минувшее воскресеньев Киеве прошло народное вече, участники которого выражали недовольство в том числе и засекреченными новогодними каникулами президента Украины.

Закончился митинг скандированием лозунга: «Порошенко — чемодан, вокзал, Мальдивы!»

Кстати, кроме Порошенко, по данным украинского издания «Главред», бал посетит самый молодой глава правительства в мире, 31-летний канцлер Австрии Себастьян Курц со своей девушкой Сюзанной Тьер. Также приглашен премьер-министр Ирландии, открытый гей Лео Варадкар. Он будет участвовать в балу со своим возлюбленным Мэтью Барретом. Кроме того, будет присутствовать американская актриса Мелани Гриффит .

«Венский бал – это возможность завести полезные знакомства, поэтому бизнесмены не скупятся выкладывать 20,5 тысячи евро за аренду ложи. Обычно их снимают какие-то крупные фирмы, корпорации. В одной ложе помещается десять человек», – рассказала сотрудница Венской оперы.

Впрочем, есть способ оказаться на балу и подешевле. Столик на четверых стоит 8 тысяч евро. Самый дешевый билет может купить любой желающий за 290 евро. Это дает право свободно гулять по театру, но без сидячего места. В данный момент билетов в продаже нет – на следующий венский вальс их раскупают в считанные месяцы после предыдущего.