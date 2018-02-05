Девять кругов белого ада: когда это закончится

Продолжающийся снегопад официально признан рекордным. Высота сугробов к утру понедельника, 5 февраля, выросла до 43 см, а всего за двое суток в городе выпало 122% месячной нормы осадков. В воскресенье в столице был установлен абсолютный рекорд по объему осадков, предыдущий был зафиксирован в 2013 году.

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Стихия нанесла существенный урон городу. Так, еще 4 февраля стало известно о пятерых пострадавших и одном погибшем в Москве. Травмы были получены, в основном, из-за падения деревьев и обрыва линий электропередач.

Вечером в воскресенье также появилась информация о пострадавшей восьмилетней девочке в подмосковном Егорьевске, на нее также упало дерево. Девочку госпитализировали с переломом костей черепа.

Всего, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, «количество поваленных снегом и льдом деревьев перевалило за две тысячи». Они повредили более 100 автомобилей за последние сутки, причем в одном случае — в Нижнелихоборском проезде — дерево повредило сразу шесть машин.

Кроме того, падающие деревья также нарушили движение городского транспорта. Так, в воскресенье движение на Филевской линии метрополитена по этой причине дважды временно останавливалось. Первый инцидент произошел в 8 утра: поезда не ходили от «Пионерской» до «Кунцевской» из-за «падения дерева с городской территории». Второй случай произошел в 23.15, тогда движение было остановлено от «Багратионовской» до «Кунцевской».

Ствол упал на поезд, в котором не было пассажиров, сообщили в московском метрополитене.

Как ни странно, снегопад не сказался фатально на движении автомобилей. Возможно, сработали увещевания департамента транспорта, но в понедельник утром в Москве были шестибалльные пробки. Самыми загруженными были Варшавское, Звенигородское и Ленинградское шоссе, Рязанский проспект и Профсоюзная улица.

А вот в аэропортах и на столичных железнодорожных путях снегопад вызвал существенные затруднения. Так, в понедельник аэропортах московского авиаузла было задержано 103 рейса, 10 отменено (во Внуково и Домодедово). Также, по данным сервиса «Яндекс. Расписание» утром 5 февраля «затруднено движение электричек на Ленинградском, Казанском и Рижском направлениях. Небольшие задержки (обычно не более 10-15 мин.) наблюдаются у ряда поездов на Белорусском, Курском, Горьковском и Павелецком направлениях. Некоторые электрички двигаются по расписанию на дальних участках, а затем на ближних к Москве начинают опаздывать на 5-7 минут из-за долгой посадки пассажиров».

Единственные, кто, наверное, рад сложившейся ситуации — это московские школьники. Собянин накануне объявил о свободном графике посещения образовательных учреждений: «Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным».

Восторг вызвал снегопад и у иностранцев, которые, впечатлившись фотографиями и видео занесенной Москвы, называли происходящее «снежным Армагеддоном».

«При таком снегопаде госучереджения имеют право не работать. В Великобритании же они закрываются при небольшой поземке»,

«Несмотря ни на что, все идут на работу ни в чем не бывало. В Великобритании снег парализует работу всего», «Пока что у них отменили меньше полетов, чем во время небольшого снегопада в Британии. Представьте, какой хаос начался бы у нас», — вот только некоторые комментарии к статье Daily Mail, посвященной снегопаду в Москве.

На уборку выпавшего в Москве снега требуется порядка девяти дней, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, но городские службы будут делать все зависящее, чтобы справиться с последствиями стихии раньше. Им на помощь были направлены военные. «Личный состав и техника приступили к очистке улиц и транспортных магистралей от снежных заносов. В настоящее время от Западного военного округа задействовано до ста военнослужащих и три единицы специальной техники, в том числе два грейдера и одна универсальная дорожная машина», — сообщили в пресс-службе Минобороны.

Осадки, по прогнозам, будут идти без перерыва в течение дня. По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха в понедельник составит -12… -10°С, ветер западный, 3-8 м/с. В ближайшие несколько дней температура опустится до -17°С и ниже. «Плюс будет идти снег. В ближайшие трое суток мы ожидаем от шести до восьми сантиметров снега, которые дополнительно лягут на улицы Москвы», — сказал Петр Бирюков.